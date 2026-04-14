In Europa, la Polonia sta rafforzando il confine con la Bielorussia: la costruzione di una nuova recinzione di filo spinato è già in corso in cinque punti fonte RMF24. Si tratta di una recinzione metallica alta 4 metri con ulteriori dispositivi di sicurezza, e nelle aree boschive verrà installata anche una recinzione di 2 metri per gli animali. In totale, è previsto il rafforzamento di 186 km di confine. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine della primavera. L’obiettivo è rallentare gli attraversamenti illegali e dare alle guardie di frontiera più tempo per intervenire.

Gli Stati baltici hanno negato qualsiasi coinvolgimento negli attacchi con droni ucraini contro la Russia. I ministri degli Esteri di Estonia, Lettonia e Lituania hanno dichiarato di non aver mai autorizzato l’Ucraina a utilizzare il loro spazio aereo per attacchi con droni contro obiettivi situati nella Federazione Russa. Una dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri dei tre Paesi è stata pubblicata sul sito web del Ministero degli Affari Esteri lituano.

Kyrylo Budanov si sente ottimista rispetto ai negoziati di pace tra Russia e Ucraina: “Ci sono progressi nei negoziati, la guerra in Ucraina potrebbe finire presto”, intervista a Bloomberg. “Tutti capiscono che la guerra deve finire. A differenza nostra, loro stanno spendendo i propri soldi – somme enormi, che ammontano già a migliaia di miliardi. Ecco perché stanno negoziando. Non credo che si protrarrà a lungo”, ha affermato il capo dell’Ufficio presidenziale ucraino. Secondo Budanov, le parti stanno attualmente avanzando richieste “massimaliste”, ma si stanno gradualmente avvicinando a un compromesso.

Allo stesso tempo, fonti di Bloomberg al Cremlino affermano che ci sono stati pochi progressi reali: i negoziati sono giunti a una fase di stallo e le parti si sono semplicemente accordate su posizioni che rimangono inaccettabili per entrambe.

Il Ministro per gli Affari Esteri russo Sergej Lavrovha affermato che senza garanzie di sicurezza per la Russia, il conflitto con l’Ucraina non può essere risolto. Ha aggiunto che la prospettiva di una soluzione politica e diplomatica “si profila all’orizzonte”.

Second Dmitrj Peskov, portavoce del Cremlino, “Le dispute territoriali tra Russia e Ucraina sono “una questione di chilometri”,

L’Ucraina ha ricevuto un nuovo lotto di missili Patriot, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha affermato che altri missili sono arrivati ​​di recente nel Paese. Le consegne da parte dei partner continuano, nonostante le preoccupazioni per un possibile spostamento dell’attenzione degli Stati Uniti verso il Medio Oriente.

Zelenskyy ha firmato la Legge 13347, che introduce il corso “Fondamenti di Resistenza Nazionale” nelle università e negli istituti superiori ucraini, in sostituzione dell’addestramento militare.

La situazione con gli sceicchi si è fatta un po’ tesa. Gli sceicchi hanno chiesto agli specialisti ucraini della difesa aerea inviati da Zelensky in Medio Oriente di andarsene perché tutte e cinque le installazioni che gli ucraini stavano difendendo erano state distrutte dall’Iran. Inoltre, secondo quanto riportato da L’AntiDiplomatico, missili della difesa aerea ucraina hanno colpito due grattacieli negli Emirati Arabi Uniti mentre respingevano l’attacco.

Secondo il Comandante ucraino Oleksandr Syrs’ky, “le forze armate russe stanno rafforzando le proprie forze e continuano a cercare di ribaltare le sorti delle ostilità a proprio favore”. Ha rilasciato questa dichiarazione al termine di una visita di lavoro nella Zona Operativa Meridionale, dove ha incontrato i comandanti per discutere le future azioni delle Forze di Difesa.

La tregua di Pasqua annunciata da Putin è terminata il 12 aprile. E in Russia si prepara la marcia del Reggimento Immortale del 2026 e si terrà in un formato misto: alcuni eventi si svolgeranno in presenza e altri online, ha annunciato Sergei Novikov, capo della Direzione presidenziale per i progetti pubblici. “Parlando della memoria storica e dell’imminente Giorno della Vittoria del 9 maggio, voglio sottolineare che condividiamo certamente un obiettivo comune: celebrarlo ad alto livello. E la marcia del Reggimento Immortale.” “Laddove la situazione lo consenta, a discrezione delle regioni, si terrà in presenza, mentre laddove considerazioni di sicurezza lo richiedano, si terrà online”, ha dichiarato Novikov durante l’ultima riunione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia federale per gli affari giovanili.

Il Ministero della Giustizia russo ha aggiunto l’Università di Stanford all’elenco delle organizzazioni straniere le cui attività sono considerate indesiderabili in Russia. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev è diventato il caporedattore dei nuovi libri di testo di scienze sociali per le classi dalla nona all’undicesima, ha annunciato il viceministro dell’Istruzione Olga Koludarova. “L’anno scorso, ci siamo rivolti a Dmitry Anatolyevich Medvedev chiedendogli di ricoprire il ruolo di caporedattore di una serie di libri di testo… Ha accolto la nostra richiesta. Commenti, suggerimenti, revisioni e molto altro ancora, pagina per pagina, si sono riflessi non solo nella versione finale del libro di testo, ma anche nei nuovi standard federali e nei programmi di lavoro per le scienze sociali”, ha dichiarato il Viceministro durante la presentazione dei libri di testo statali.

Il porto di Novorossiysk ha parzialmente ripreso il trasbordo di petrolio e prodotti petroliferi dopo un’interruzione dovuta a un attacco di droni, riferisce Reuters, citando fonti del settore. Il carico di petrolio sulle petroliere è iniziato in tarda serata e attualmente viene effettuato da una banchina. Si prevede che un lotto di circa 80.000 tonnellate venga caricato venerdì. Il porto ha anche iniziato il trasbordo di olio combustibile e gasolio. L’utile netto di GazpromNeft, secondo gli IFRS, per il 2025 è stato pari a 246 miliardi di rubli. Si tratta di un calo del 49% rispetto al 2024, quando la cifra era di 479 miliardi di rubli. Il fatturato è diminuito del 12%, attestandosi a 3.600 miliardi di rubli, secondo i bilanci della società.

Il primo Ministro russo Mikhail Mishustin ha sospeso dall’incarico il Vice Ministro dello Sviluppo Digitale Andrei Zarenin, inviato nella zona di operazioni militari speciali (SVO). La decisione di inviare Zarenin nella zona di operazioni militari speciali era stata annunciata il 2 aprile. In quell’occasione, il Ministro dello Sviluppo Digitale, Maksut Shadayev, aveva reso nota la decisione. Il governatore della regione di Kursk, Alexander Khinshtein, ha poi annunciato che Zarenin avrebbe prestato servizio nell’unità BARS-Kursk.

Il presidente Vladimir Putin, ha fatto un intervento in materia di Intelligenza artificiale, “La sovranità e l’esistenza stessa dello Stato russo dipendono dalla capacità di tenere il passo con il ritmo del cambiamento globale. L’intelligenza artificiale, insieme alle piattaforme digitali e ai droni, sta plasmando un volto radicalmente nuovo della vita in Russia, anche nel settore della difesa, ha affermato Vladimir Putin. Bisogna tenere presente che le tecnologie di IA si stanno sviluppando rapidamente e stanno diventando sempre più complesse; La creazione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale sono fondamentali per il futuro della Russia”, ha affermato Vladimir Secondo Putin inoltre gli agenti di intelligenza artificiale “stanno già raggiungendo un nuovo livello di autonomia, imparando a interagire con le persone e capaci di imitare il comportamento umano. Allo stesso tempo, le tecnologie russe di intelligenza artificiale devono essere competitive a livello globale e possedere il necessario livello di sovranità, ha sottolineato il presidente. Ha anche osservato che la Russia sta prendendo atto di come le agenzie di difesa straniere stiano investendo nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e stiano ottenendo risultati significativi”.

Putin ha incaricato il governo russo, insieme alle regioni, di elaborare un piano nazionale per l’implementazione dell’intelligenza artificiale. Ha inoltre sottolineato che il quadro giuridico russo in materia di intelligenza artificiale non dovrebbe ostacolare, bensì stimolare lo sviluppo di tecnologie avanzate.

La Russia ha superato gli Stati Uniti nella produzione di droni avanzati, riporta il New York Times, citando alcune fonti. La Russia ha iniziato a utilizzare UAV con tecnologia avanzata, inclusi quelli che utilizzano l’intelligenza artificiale. Questo allarma Washington, che in precedenza considerava la Cina il suo principale concorrente militare.

L’11 aprile prima della tregua pasquale sulla linea del fronte russo ucraina scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. La Russia ha restituito 175 militari detenuti in Ucraina e, in cambio, ha trasferito 175 prigionieri di guerra ucraini, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 13 aprile. La tregua di Pasqua è trascorsa senza cambiamenti sul fronte. Secondo il Ministero della Difesa russo, e conseguente negazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine le forze armate ucraine hanno violato gli accordi più di 1.971 volte. Al calar della notte, erano in corso operazioni anti-droni in diverse regioni della Russia, e fonti ucraine hanno segnalato attacchi notturni con missili Geranium nelle regioni di Kirovohrad, Sumy, Chernihiv e Dnipropetrovsk.

Nella direzione di Sumy, le forze armate ucraine ha completato il trasferimento delle riserve del comando delle forze di terra nella regione di Sumy: militari del 92° e del 209° battaglione anticarro indipendente.

Nella regione di Belgorod, un civile è rimasto ferito in un attacco di droni delle forze armate ucraine sulla strada Yasnye Zori-Oktiabrsky.

Nella direzione di Charkiv, le forze armate ucraine continuano a trasferire riserve e a rinforzare le unità nel settore di Volčansk.

Nella direzione di Kupjans’k, si segnalano scontri di posizione generali a Kupjans’k, con le truppe russe che utilizzano veicoli blindati e UMPK contro le posizioni ucraine. La situazione è leggermente più dinamica a sud, vicino a Kurylivka, dove le unità delle forze armate russe stanno gradualmente avanzando verso ovest.

Sul fronte di Zaporižžja, continuano gli scontri di posizione a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Nell’area di Orichiv le truppe russe stanno utilizzando droni per colpire le posizioni delle forze armate ucraine. La situazione rimane invariata.

Nell’area di Cherson, è come se il cessate il fuoco non fosse mai avvenuto. Attacchi registrati a Velyki Kopani, Radensk, Lyubimovka e Nova Kakhovka.

Graziella Giangiulio

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