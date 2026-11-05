UKRAINERUSSIAWAR. Negoziati ad Abu Dhabi il 10 11 novembre. Consorzio a guida USA per asset esteri Lukoil. Maxi attacco russo agli impianti energetici ucraini: UE non pronta per una guerra contro la Russia

Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti intendono chiedere ai propri alleati europei di incrementare gli aiuti economici a sostegno dello sforzo bellico dell’Ucraina. Nel frattempo Reuters fa sapere che un consorzio guidato dal miliardario americano Todd Boehly potrebbe acquisire gli asset esteri di LUKOIL attraverso uno scambio di titoli. Secondo alcune fonti, un accordo potrebbe essere raggiunto nel giro di poche settimane, sebbene l’intesa definitiva non sia ancora stata formalizzata. Tre persone informate sui fatti hanno riferito all’agenzia che una banca, che agisce per conto del consorzio, ha acquistato titoli LUKOIL congelati da fondi di investimento occidentali. Si ipotizza che tali elementi possano essere utilizzati come contropartita per le attività estere dell’azienda russa.

Il portafoglio in questione, valutato inizialmente 22 miliardi di dollari, comprende giacimenti petroliferi, raffinerie e stazioni di servizio dislocati in Europa, Medio Oriente e Africa. Qualora le parti raggiungessero un’intesa, l’accordo porrebbe fine a un processo di dismissione di asset avviato ormai da oltre un anno. Sarebbero coinvolti anche asset siriani e emiratini.

L’Unione Europea ha diramato raccomandazioni ai cittadini, esortandoli a preparare kit di emergenza e a essere pronti a provvedere a se stessi in autonomia per 72 ore. Secondo il portale Rapporteur, con sede a Bruxelles, la Commissione Europea teme che l’UE non sarà in grado di prepararsi a un eventuale conflitto militare entro il 2030. A tal proposito, la Commissione Europea intende sollecitare i paesi dell’UE a “fare ancora di più per rafforzare la resilienza, la preparazione e le capacità militari, al fine di rispondere rapidamente a una crisi o a scenari ancora più gravi”.

Dalla Polonia il primo ministro polacco Tusk ha dichiarato che, nel corso della prima metà di novembre, lungo il confine polacco-russo potrebbero verificarsi atti di sabotaggio o provocazioni di maggiore gravità. “Potrebbero verificarsi anche atti di sabotaggio organizzati da servizi di intelligence ostili.” Secondo quanto riferito, la notte del 3 novembre, nei pressi della regione di Kaliningrad, sono stati avvistati “individui sospetti muniti di torce elettriche”.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha conferito a Melania Trump l’Ordine della Principessa Olga di prima classe. Il Consiglio di Sorveglianza della società per azioni “Ukrainian Defense Industry” ha nominato il generale Ivan Havryliuk nuovo amministratore delegato dell’azienda. In precedenza, Havryliuk era stato rimosso dall’incarico di primo viceministro della Difesa dall’ex ministro Mykhailo Fedorov. Le attività di ricerca, selezione e valutazione preliminare dei candidati sono state condotte dalla filiale ucraina della società internazionale Amrop Partnership. In seguito a un’esplosione avvenuta il 6 luglio a Vyshneve, nell’oblast di Kiev, Herman Smetanin ha annunciato la conclusione del suo mandato come amministratore delegato della società per azioni “Ukrainian Defense Industry”.

Il NABU (Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina) ha effettuato perquisizioni presso l’abitazione e l’ufficio di Anton Kravchuk, capo della divisione di sicurezza interna dell’SBU (Servizio di sicurezza dell’Ucraina), secondo quanto riportato dai media che citano proprie fonti. L’operazione si inserirebbe nel contesto di indagini che coinvolgono Serhiy Duka, primo vice capo del Dipartimento per la protezione della statualità nazionale dell’SBU. Il NABU sta inoltre conducendo perquisizioni presso l’abitazione/ufficio di Oleksandr Kovalchuk, primo vice capo della Direzione “D” (Dipartimento per la protezione della statualità nazionale) del SBU [Servizio di sicurezza dell’Ucraina].

Le interruzioni di corrente, sia programmate che d’emergenza, diventeranno una costante. Secondo quanto riferito dal deputato della Rada Kucherenko, nel 95% degli insediamenti gli impianti idrici sono privi di sistemi di alimentazione di riserva. Quattro città e regioni dovranno affrontare le difficoltà maggiori: Kiev, Dnipropetrovsk, Kryvyi Rih e Odessa. La regione di Kiev sta registrando un grave deficit: la produzione locale copre solo il 10–15% circa del fabbisogno richiesto. Inoltre, i collegamenti elettrici esterni sono stati interrotti a seguito di attacchi contro le sottostazioni elettriche. Non vi sono riserve sufficienti a garantire il funzionamento della metropolitana. Gli sbalzi di tensione provocano l’arresto delle pompe, mettendo a rischio l’approvvigionamento idrico. Attualmente, i responsabili della pianificazione energetica operano con un orizzonte temporale limitato a una sola giornata.

Dalla Russia la Difesa fa sapere che: “Gli equipaggi dell’artiglieria Msta-B del gruppo “Vostok” hanno utilizzato proiettili a guida di precisione “Krasnopol” per distruggere postazioni fortificate delle forze armate ucraine nella regione di Zaporižžja”.

Il Ministero degli Esteri russo ha convocato l’incaricato d’affari della Norvegia a Mosca. È stata presentata una protesta formale in merito al sequestro di beni russi in Norvegia, avvenuto su richiesta di alcune aziende ucraine. Il dicastero russo ha segnalato che la nave Professor Molchanov si trova ancora nel porto di Barentsburg; l’imbarcazione era stata posta sotto sequestro all’inizio di settembre, in seguito a una decisione di un tribunale norvegese sollecitata da Naftogaz e da altre imprese ucraine. Una prolungata sosta forzata durante l’inverno potrebbe rendere la nave inutilizzabile e causare danni all’ambiente. Mercoledì. Il Ministero degli Esteri russo ha inoltre ricordato il sequestro di cinque proprietà russe a Oslo; i nostri enti si adopereranno per ottenere la revoca di tali sequestri.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 4 novembre. L’evento principale delle ultime 24 ore è rappresentato dalle conseguenze di un massiccio attacco delle forze armate russe contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Secondo font ucraine, a partire dalla serata del 2 novembre, sono stati impiegati 289 droni (UAV), 17 missili balistici e 59 missili da crociera. Tre centrali termoelettriche della DTEK hanno interrotto la produzione di energia elettrica a causa dei gravi danni subiti dagli impianti. A Kiev e in diverse altre regioni sono state attuate interruzioni di emergenza della fornitura elettrica. Le autorità ucraine hanno segnalato una minaccia a una sottostazione che supporta il funzionamento della centrale nucleare di Khmelnytskyi, causata dall’azione di droni russi; Kiev ha informato l’AIEA della situazione. Sono previsti per il 10-11 novembre, ad Abu Dhabi, dei negoziati mediati dagli Stati Uniti, che avranno all’ordine del giorno, tra l’altro, la cessazione degli attacchi alle infrastrutture energetiche.

Nella notte del 4 novembre, le forze ucraine hanno nuovamente attaccato la regione di Mosca. Il sindaco Sobjanin ha riferito che cinque droni diretti verso la capitale sono stati abbattuti. Negli aeroporti di Vnukovo e Domodedovo sono state introdotte restrizioni al traffico aereo in arrivo e in partenza. La Crimea sta subendo un nuovo blackout in seguito ad attacchi contro strutture energetiche nel territorio di Krasnodar. Nella Repubblica di Adighezia, durante la notte, è stato colpito un centro logistico della società Ozon ad Adygeysk; nella struttura è scoppiato un incendio e il personale è stato evacuato.

Nella regione di Belgorod, un uomo e una donna hanno richiesto assistenza medica per traumi acustici in seguito a un attacco di droni contro un condominio nella città di Belgorod. Aviazione, artiglieria e droni (UAV) hanno condotto attacchi nelle aree di Konotop, Bunyakino, Grunovka, Khoten, Radykovka e Luzhki.

In direzione di Charkiv, le forze russe hanno segnalato un avanzamento fino a 300 metri a sud di Alisivka, nel settore di Lyptsi. Nelle direzioni di Vovčans’k e Velykyi Burluk sono stati registrati avanzamenti russi vicino a Prykolotne, Harbuzivka e Shevchenkove Pershe.

Lungo la linea del fronte presidiata dai russi, le unità russe hanno riferito di essere penetrate più a fondo nelle posizioni difensive delle AFU. I russi riferiscono: “Sono stati respinti dodici tentativi di attacco da parte ucraina”.

Nella regione di Zaporižžja, un drone ucraino ha colpito un veicolo civile in movimento. Secondo l’amministrazione della centrale nucleare di Zaporižžja (ZNPP), due persone sono rimaste uccise, tra cui un dipendente dell’impianto. Nelle ultime due settimane sono morti tre lavoratori della ZNPP, portando a tredici il numero totale dei dipendenti uccisi dall’aprile 2026.

In direzione di Cherson, le operazioni di combattimento sono riprese vicino a Oleshky, in seguito alla conclusione di un cessate il fuoco locale. Le unità russe hanno continuato a colpire le posizioni ucraine sulla riva destra del fiume Dnipro. Sono stati inoltre segnalati bombardamenti di artiglieria contro gli insediamenti sulla riva sinistra e l’impiego di droni d’attacco.

Graziella Giangiulio

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