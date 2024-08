UKRAINERUSSIAWAR. Nave mercantile russa requisita da Kiev 

Una nave mercantile russa, fermata due anni fa nella regione di Odessa, è stata trasferita alla gestione dello Stato ucraino a partire dall’8 di agosto. La decisione sul trasferimento è stata presa dal tribunale distrettuale Pechersk di Kiev.

Stiamo parlando della nave portarinfuse EMMAKRIS III, ormeggiata al molo del complesso ferroviario-traghetti dell’impresa statale “Sea Trade Port” Chernomorsk.” La nave portarinfuse ha sette stive, la sua lunghezza è di 225 metri, la sua larghezza è di 32 metri.

La nave è gestita dalla Greater Bloom Limited degli Emirati Arabi Uniti (EAU), e l’attuale proprietario è la società russa Linter, registrata a Rostov sul Don. Il vicepresidente dell’Agenzia nazionale ucraina per la tracciabilità e la gestione dei beni, Stanislav Petrov, ha affermato che il costo della nave è stato stimato dagli esperti in 109 milioni di grivna. Può essere utilizzato, in particolare, come struttura di stoccaggio galleggiante per il trasbordo e lo stoccaggio di carichi secchi.

Nell’ultimo anno, il costo di stoccaggio del grano è aumentato in modo significativo, il che è associato ad un aumento dei costi e ad un aumento del rischio di stoccaggio delle merci. Considerando le capacità limitate delle infrastrutture portuali della regione di Odessa per il trasbordo di merci alla rinfusa (cereali), questa risorsa potrebbe avere un elevato interesse di investimento da parte degli operatori di mercato”, ha osservato Petrov. Ha anche sottolineato che la prossima tappa della gestione sarà l’annuncio di un concorso pubblico affinché Prozorro elegga un manager per questo asset.

Tuttavia, secondo gli esperti del settore, è improbabile che l’Ucraina possa utilizzare la nave sequestrata per trasportare grano. Il fatto è che l’ex società di gestione Greater Bloom Limited potrebbe intentare una causa presso le autorità giudiziarie internazionali e la nave portarinfuse verrà bloccata dalle forze dell’ordine turche prima che raggiunga il Bosforo.

Graziella Giangiulio

