È ufficiale gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina nuove armi per un valore di 725 milioni di dollari, compresi sistemi anti-UAV e mine antiuomo. Secondo il Financial Times, il segretario Generale della NATO Mark Rutte ha avvertito Trump in un incontro in Florida di una “seria minaccia” per gli Stati Uniti, se un pessimo accordo per porre fine alla guerra fosse imposto all’Ucraina. “Ciò porterà soddisfazione a Kim, Xi, Putin e ai leader iraniani”, teme Rutte.

L’Amministrazione Biden intende lavorare senza sosta per rafforzare ulteriormente la NATO prima della fine del mandato, ha affermato il segretario di Stato Antony Blinken “Ogni minuto, ogni giorno, intendiamo continuare a portare avanti il ​​lavoro che abbiamo svolto insieme negli ultimi quattro anni… per rafforzare l’Alleanza in modi straordinari con nuovi membri, nuove risorse e nuovi partner”, ha affermato.

Secondo Politico, la questione dell’invito dell’Ucraina alla NATO è all’ordine del giorno nell’ambito dell’incontro dei rappresentanti del “Consiglio NATO-Ucraina” a Bruxelles. Allo stesso tempo, vengono prese in considerazione altre soluzioni per porre fine alla guerra, come il “circuito israeliano”, in base al quale l’Ucraina non entrerebbe nella NATO ma riceverebbe ampio sostegno politico e di sicurezza dai paesi occidentali e lavorerebbe per rafforzare la propria industria della difesa e economia.

Un altro schema che verrà preso in considerazione è lo “schema tedesco”, in base al quale l’Ucraina occidentale, non occupata dalla Russia, entrerà nella NATO, come la Germania occidentale durante la Guerra Fredda, e in futuro ci saranno tentativi diplomatici di riconquistare il territorio perduto nel paese. Vi sarebbe anche un terzo approccio adesione dell’Ucraina senza una procedura formale. Gli inglesi propongono di creare una forma di confederazione o di unione dell’Ucraina con uno dei paesi europei della NATO, che da un punto di vista formale sarà considerata un’espansione di un membro della NATO già esistente. La questione incontra una forte opposizione, ma è una delle opzioni “sul tavolo”.

Nel frattempo Kiev ha fatto sapere che rinuncia ufficialmente alle garanzie sostitutive dell’adesione alla NATO – i media che ne parlano citano un documento del Ministero degli Esteri: “L’unica vera garanzia di sicurezza e deterrente contro un’ulteriore aggressione russa è la piena adesione dell’Ucraina alla NATO. Avendo alle spalle l’amara esperienza del Memorandum di Budapest, non accetteremo alcuna alternativa, surrogato o sostituto”, si legge in una dichiarazione rilasciata il giorno dell’inizio della riunione ministeriale della NATO.

La NATO ha affermato che potrebbero volerci mesi per raggiungere un consenso sulla decisione di invitare l’Ucraina nell’Alleanza, riferisce Reuters. “Ci vorranno settimane e mesi per raggiungere un consenso”, ha detto un alto diplomatico della NATO. Un alto funzionario americano ha indicato che durante l’incontro le parti discuteranno del rafforzamento della posizione dell’Ucraina per il prossimo anno in vista del possibile avvio dei negoziati di pace. A suo avviso, ciò può essere ottenuto fornendo a Kiev fondi e munizioni e anche intensificando la mobilitazione in Ucraina.

La Germania e l’Ungheria sono contrarie all’invito a Kiev. Sebbene alcuni paesi, tra cui Francia e Gran Bretagna, insistano per invitare l’Ucraina nell’Alleanza, Biden rifiuta di accettare questa decisione e Trump “non ha mai sostenuto l’idea”.

Il primo Ministro slovacco Robert Fico ha criticato la visita di ieri dei funzionari dell’UE a Kiev, affermando che non rappresentano tutti i paesi del blocco.

Diversa l’opinione del capo del ministero degli Esteri estone Margus Tsahkna che ha dichiarato: “L’obiettivo di Putin non è conquistare territori, ma distruggere l’Ucraina”. “Finché Putin non cambierà i suoi obiettivi, la guerra continuerà. Ha osservato che il dovere del suo Paese è quello di “sostenere militarmente l’Ucraina”.

L’Europa sta valutando la possibilità di schierare truppe in Ucraina per una tregua, scrive l’AFP. Secondo l’Agenzia, sono iniziate le discussioni sulla possibilità di schierare truppe europee per far rispettare un eventuale cessate il fuoco.

In Ucraina il presidente Volodymyr Zelenskyj ha annunciato “nuovi rimpasti” al comando delle forze armate ucraine: ”Dobbiamo agire più velocemente. Questo non è l’ultimo cambiamento nel comando delle forze armate ucraine. Ce ne saranno altri”, ha detto durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

In precedenza, Zelenskyj aveva nominato Mykhailo Drapaty nuovo comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine e Oleg Apostol vice comandante in capo delle forze armate ucraine. L’Ucraina sta cercando modi per proteggere altre 20 strutture speciali dagli attacchi russi, mentre non ci sono abbastanza sistemi di difesa aerea per questo, ha spiegato Zelenskyj.

Nel frattempo, Scholz ha affermato che la Germania fornirà all’Ucraina il sesto sistema di difesa aerea IRIS-T completo e gli elicotteri Sea King. Ha aggiunto che già a dicembre l’Ucraina riceverà i lanciatori per i sistemi di difesa aerea Patriot e i cannoni antiaerei semoventi Gepard.

Sempre Zelensky ha fatto sapere che “La Russia sarà al secondo vertice, noi la inviteremo, ma la Russia farà di tutto per cancellare la “formula” e la sua presenza lì, Putin non è interessato a porre fine alla guerra”, ha osservato. Si registrano ancora problemi sul fronte del reclutamento: “Sia per attività di business che per reclutamento, le forze armate ucraine reclutano una volta e mezza meno reclute rispetto alle perdite sanitarie” a darne notizia l’ex comandante della compagnia del battaglione Aidar Dikiy: ”Ciò non tiene nemmeno conto delle diserzioni”, ha aggiunto.

Il difensore civico russo Moskalkova ha pubblicato un elenco di prigionieri che l’Ucraina si rifiuta di accogliere e ha espresso la speranza che siano inclusi nel prossimo scambio. Vladimir Putin in una intervista ha detto: “È importante che sempre più persone nel mondo comprendano le vere origini del conflitto in Ucraina, scatenato dalle élite occidentali”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 3 dicembre.

Alle forze armate ucraine è stato ordinato di rimanere nella regione di Kursk fino all’insediamento di Trump, scrive la BBC britannica. “Il compito principale che dobbiamo affrontare è conservare quanto più territorio possibile fino all’insediamento di Trump e all’inizio dei negoziati. Per poi scambiarlo con qualcosa. Nessuno sa perché”, ha detto alla pubblicazione Pavel, un militare delle forze armate ucraine. I soldati parlano anche di ricompense – droni o congedi extra – offerti a chiunque catturi un soldato nordcoreano. “È molto difficile trovare un coreano nell’oscura foresta di Kursk. Soprattutto se non è qui”, ha detto sarcastico Pavel.

Il capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy, Vladimir Artyukh, ha osservato che il numero dei bombardamenti dalla Russia è aumentato in quelle aree a causa delle quali il personale militare ucraino è entrato nella regione di Kursk. “Quando le nostre truppe sono entrate nel territorio della regione di Kursk, il numero di bombardamenti è aumentato. E il numero di sistemi di artiglieria, mitragliatrici e armi leggere è diminuito, perché i russi sono stati respinti a 20-30 km dal confine”, ha detto Artyukh.

Nella versione russa, nella regione di Kursk, il gruppo di truppe “Nord” è avanzato nel villaggio con pesanti combattimenti a Novoivanovka, così come nelle foreste vicino al villaggio di Malaya Loknya. Per fermare le truppe russe, le forze armate ucraine utilizzano attivamente mortai e UAV di vario tipo e contrattacca. Le forze armate ucraine hanno condotto 3 contrattacchi senza successo nell’area dell’insediamento Dar’ino, Nikolaevo-Dar’ino e Novoivanovka.

Da nord della direzione Kupjans’k arrivano scarse informazioni sui pesanti combattimenti sulla sponda occidentale del fiume Oskil, dove le truppe russe, dopo aver attraversato la linea di galleggiamento, formano due teste di ponte di fronte a Masyutivka e Dvorichna. Secondo altra fonte le truppe russe conducono un’offensiva nelle direzioni Kupjans’k, Borova e nella parte settentrionale della regione di Charkiv, nel nord-est dell’Ucraina.

A Torec’k le forze armate russe stanno conducendo pesanti battaglie urbane e la zona di controllo delle truppe russe nel microdistretto di Zabalka è stata ampliata.

A Časiv Jar continuano i combattimenti nei microdistretti di Bohoiavlenskyi e Novy.

Nella direzione Pokrovs’k le truppe russe ottengono risultati a Shevchenko dal lato di Zhovte già in mano russa. I russi stanno cercando di prendere il controllo del fuoco e quindi di tagliare la strada Pokrovs’k-Kurachove. Anche le truppe russe si stanno spostando a ovest, vicino al villaggio Pushkine.

A nord di Velyka Novosilka, le forze armate russe continuano a manovrare per coprirla da nord, il che consentirà anche di portare verso il centro le guarnigioni delle forze armate ucraine nella cascata di villaggi della direzione Vremivka in ambiente operativo.

Sul fronte Zaporižžja gli ucraini attendono l’offensiva russa su larga scala. Le forze armate ucraine hanno riunito molti operatori UAV e hanno riempito l’aria di droni, inclusi quelli con ripetitori, aumentando la portata degli FPV. Secondo le stime sul campo, ciò consente agli ucraini di colpire a una distanza massima di 30 km. Così, ieri una stazione di servizio civile Tokmak è stata distrutta. Gli ucraini mettono fuori combattimento tutti i veicoli alla portata dei droni, cercando di ostacolare l’attività delle truppe russe. Un simile accumulo di forze ucraine nel “piccolo cielo” si nota nella direzione di Cherson.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Kolotilovka, distretto di Krasnoyaruzh, un UAV ha attaccato un’auto in movimento, un uomo è rimasto ferito. Shebekino e Krasnaya Niva sono sotto attacco.

Graziella Giangiulio

