UKRAINERUSSIAWAR. NATO: Non c’è fiducia sul piano di pace cinese. Tensioni in Transnistria. WAGNER avanza nella zona orientale di Bachmut

Come riportato nei giorni scorsi dal ministro per gli Esteri italiano, Antonio Tajani e ieri dal premier Bielorusso Aljaksandr Ryhoravič Lukašėnko, nel giorno che sancisce il primo anno di Operazione Speciale Russa in Ucraina, la Cina ha pubblicato un documento con un piano per un accordo pacifico del conflitto in Ucraina. Secondo il piano le parti devono cessare il fuoco e le ostilità. La legge del cessate il fuoco deve essere osservata equamente da entrambe le parti, senza doppi standard. Il dialogo tra Russia e Ucraina dovrebbe riprendere il prima possibile. L’escalation di crisi in Ucraina devono essere evitate. Stop alle sanzioni e tutte le parti dovrebbero anche resistere alla trasformazione dell’economia mondiale nella produzione di armi. Infine la comunità internazionale dovrebbe prendere parte alla ricostruzione della zona di conflitto.

«L’espressione della posizione cinese sulla soluzione politica della questione ucraina e la volontà di Kiev di ascoltarla può essere la strada per il mondo», ha detto il presidente polacco Andrzej Duda a radio RMF. «Può sempre essere un modo per il mondo», ha detto Duda. Il leader polacco ritiene che in questa situazione Zelensky e le autorità ucraine si comportano ragionevolmente. «Non puoi ignorare un partner così grande e un potere così grande come la Cina», ha detto. La Polonia, comunque, non è soddisfatta del contenuto del decimo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia, considerandolo troppo debole ed è pronta a bloccare la sua adozione, secondo radio RMF che cita fonti diplomatiche polacche.

Da parte della NATO invece il commento è stato: «non c’è grande fiducia nella Cina». Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg ha dichiarato poi di aver invitato Volodymyr Zelensky al vertice della NATO a Vilnius a luglio e spera nella sua partecipazione di persona.

Il consulente del capo dell’ufficio di Zelensky Podolyak ha dichiarato dopo la pubblicazione del piano cinese che qualsiasi proposta dovrebbe includere il “Ritorno ai confini del 1991”. La proposta dunque finisce nel vuoto pneumatico di questi giorni di guerra.

Il parlamento dell’Ucraina ha affermato che ci sono accordi con la Federazione Russa per la collaborazione nell’uso del mare di Azov e dello Stretto di Kerch, ieri i russi hanno detto che il mare è interno alla Federazione Russa e quindi questo sarà il prossimo accordo che verrà sciolto.

Il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dimitrij Medvedev in una intervista ha dichiarato : «È importante raggiungere tutti gli obiettivi di un’operazione militare speciale. Spostare i confini delle minacce del nostro paese il più possibile, anche se sono i confini della Polonia. Distruggiamo il neo-nazismo a terra. Per non trascorrere del tempo sulla cattura dei resti delle bande di Bandera nelle piccole foreste russe. In modo che il mondo guadagnerà la calma da tanto attesa».

I carri armati Leopard polacchi sono già in Ucraina a darne notizia il ministro della Difesa della Polonia. Il primo lotto di carri armati polacchi sono stati trasferiti in Ucraina e comprende quattro “Leopard” ha confermato il primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki. In totale, il paese ha promesso di fornire 14 unità. Il primo Ministro polacco, in visita a Kiev, ha affermato che fino ad oggi la Polonia ha fornito all’Ucraina un totale di circa 250 diversi tipi di carri armati.

Mentre si apprende che la fornitura di carri armati statunitensi Abrams può richiedere più di un anno secondo quanto detto dal segretario alla Difesa per l’Esercito Usa Christine Wormut. In particolare, ha osservato che tali termini sono i più veloci possibili.

Tra le notizie del giorno segnaliamo che il ministro della Difesa della Danimarca, Treels Lund Powlesen non esclude che il suo paese possa inviare combattenti in Ucraina, lo ha dichiarato in un’intervista con la radio danese. «Non voglio negare che ad un certo punto potrebbe essere necessario prendere in considerazione l’invio di combattenti», ha detto la recitazione Ministro. In questo caso, la condizione del trasferimento di aeromobili sarà la loro fornitura ad altri paesi, ha osservato il politico. Sottolinea anche che non sono ancora state prese decisioni.

Sale la tensione per l’area della Transnistria soprattutto verbalmente. Diverse foto da telecamere al confine tra Ucraina e Moldavia mostrano il confine vuoto.

I parlamentari moldavi sono in allarme e riparleranno della questione durante una riunione dell’Assemblea parlamentare al centro del dibattito la questione delle minacce in relazione alla Transnistria dopo l’avvertimento della Russia su possibili provocazioni dall’Ucraina. A darne notizia portale di informazioni dei Gagauznew che cita il vice della Parlamento della Parte Opposizione dell’Opposizione della Repubblica di Moldavia Vasily Bol.

Alla fine la Moldavia ha dichiarato che non vede minacce dirette alla sicurezza al confine con l’Ucraina. Il Ministero per gli Affari esteri della Federazione Russa ha avvertito gli Stati Uniti, i paesi della NATO e le autorità ucraine dai prossimi passi avventati, in particolare, in relazione a Transnistria con una nota: «La Federazione Russa risponderà adeguatamente alla provocazione di Kiev», e ancora hanno fatto sapere che proteggeranno compatrioti e peacekeeper in Transnistria. Se verranno attaccati i peacekeeper o militari della Federazione Russa in Transnistria, queste azioni saranno considerate un attacco alla Federazione Russa chiosa il messaggio del ministero.

Ricordiamo che la Transnistria ha il deposito di armi russe più importante d’Europa. Il battaglione dei mezzi conta 20 mezzi corazzati. Tecnologia leggera: non più di duecento articoli. Sistemi di artiglieria: non più di duecento, tra cui 40 MLR. Un certo numero di vecchi manpad e ptrk Aviazione: non più di 10 elicotteri MI-8, MI-2 e MI-24. Il tutto non è confermato.

I cittadini hanno chiesto ti tenere in funzione la fotocamera sul checkpoint tra Ucraina e PMR, perché non c’è via d’uscita dalla Transnistria che questo passaggio. A volte la telecamera non funziona nella notte tra il 23 e il 24 era tutto tranquillo come mostrano le telecamere.

La tranquillità secondo il Ministero per la Difesa russa sarebbe apparente, vi sarebbero «preparazioni attivate da Kiev per l’invasione di Transnistria». «La presenza ucraina è un audit in Transnistria sarà effettuato in risposta al presunto avanzamento delle truppe russe dal territorio del PMR». Secondo i russi si è registrato un significativo accumulo di personale e attrezzature militari delle unità ucraine vicino al confine ucraino-podnestrovsky (Transnistria ndr). Il confine di Transnistria e Ucraina nell’area di Pervomaisk è una situazione tesa, si legge sulla social sfera dall’Ucraina, il movimento dell’esercito è evidente. «Il riflettore brilla brillantemente» (il riferimento è al bagliore dei mezzi che si spostano la notte).

Nel frattempo a Mosca è arrivato il primo gruppo di turisti cinesi dopo la pandemia. A darne notizia la Tass che cita il vicepresidente dell’Unione del commercio russa, Alexander Osaulenko, che ha preso parte a una riunione di turisti all’aeroporto di Mosca Sheremetyevo. «Questo evento è un business turistico russo, prima di tutto, i tour operator nel campo del turismo input, attendono da molto tempo, in effetti, in effetti, per tre anni. Oggi accettiamo il primo gruppo di turisti cinesi che stanno ancora viaggiando lungo la via più popolare di Mosca-San Pietroburgo. Ma ricordiamo che nel periodo dopo la pandemia non quasi tutte le regioni della Russia – dall’Estremo Oriente a Kaliningrad – il gruppo di turisti cinesi era abbastanza regolare», ha detto.

Avvicinandoci alle linee fronte nel distretto di Bakhchisarai, la rete ferroviaria è stata danneggiata, riferisce il ministero delle Emergenze in Crimea. Nel villaggio di Postalnoye, la rete ferroviaria è stata danneggiata. A seguito dell’incidente, è stato fermato il movimento di treni elettrici e treni. Sono stati organizzati autobus per il trasporto di passeggeri a Simferopol, ha detto il dipartimento.

Ed ora uno sguardo al fronte in direzione Soledar alle ore 15.00 del 24 febbraio 2023. A nord di Bachmut continua l’assalto al villaggio di Yagodnoye. Dopo la presa di Berkhovka, la posizione delle forze armate ucraine si è gravemente deteriorata. I distaccamenti d’assalto del PMC WAGNER hanno respinto le forze del 25 ° battaglione di fucilieri delle forze armate ucraine alla periferia di Yagodnoye, un insediamento praticamente sotto il controllo delle unità russe.

A ovest di Berkhovka, sono in corso combattimenti nelle dacie vicino a Dubovo-Vasilevka. Il comando ucraino sta cercando di tenere il villaggio: il supporto di fuoco per i difensori è fornito da cannoni e razzi di Bogdanovka. Tuttavia, le colline dominanti a nord di Dubovo-Vasilevka sono già controllate dai wagneriani, quindi sta diventando sempre più difficile per le forze armate ucraine mantenere quest’area.

A nord continuano gli scontri sulla linea Zaliznyanskoye-Vasyukovka, oltre che in direzione Orekhovo-Vasylivka. Le forze del 123 ° battaglione del 113 ° circoscrizioneTRO hanno cercato di colpire il fianco del gruppo in avanzata di truppe russe da Minkovka e riconquistare una sezione del percorso per Slavyansk, ma le PMC WAGNER hanno respinto l’attacco.

A Bachmut sono in corso battaglie posizionali. Gli uomini della WAGNER hanno preso aree della nella periferia orientale della città nella zona di Zabakhmutovka e nel quartiere adiacente a via Shchedraya. Nel sud-ovest, i distaccamenti d’assalto sono entrati nelle aree suburbane.

Nel sud-ovest di Bachmut, i distaccamenti d’assalto WAGNER hanno ripreso la loro offensiva su Krasnoe e in direzione della strada per Konstantinovka. Ora i combattimenti sono in corso alla periferia dell’insediamento, le forze armate ucraine stanno usando aerei da attacco al suolo per contenere unità delle PMC WAGNER.

Graziella Giangiulio