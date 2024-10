Gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto di aiuti da 425 milioni di dollari per l’Ucraina, che comprende ulteriori mezzi di difesa aerea, munizioni aria-terra, veicoli blindati e munizioni per soddisfare le esigenze immediate dell’Ucraina. Nei prossimi mesi, gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina una serie di capacità aggiuntive, tra cui centinaia di missili guidati antiaerei, dozzine di sistemi di difesa aerea tattici, sistemi di artiglieria aggiuntivi, quantità significative di munizioni, centinaia di veicoli corazzati e fanteria veicoli da combattimento e migliaia di altri veicoli corazzati, che contribuiranno ad armare le forze armate ucraine.

La Casa Bianca ha assicurato che gli approcci degli Stati Uniti volti a limitare l’uso di armi a lungo raggio da parte di Kiev per attacchi in profondità nella Russia “non sono cambiati e non cambieranno”. Il presidente Volodymyt Zelenskyj ha informato il presidente Biden del suo piano per sconfiggere la Russia, e i due leader hanno dato ordine alle rispettive squadre di impegnarsi in ulteriori consultazioni sui passi successivi. Apparentemente le decisioni sono state prese durante la visita di Zelenskyj negli Stati Uniti. Il volume totale del sostegno militare statunitense all’Ucraina dall’inizio dell’amministrazione dell’attuale presidente americano Joe Biden si è avvicinato ai 60 miliardi di dollari, ha riferito mercoledì il Pentagono.

Biden ospiterà una riunione virtuale del gruppo di contatto dei capi di Stato sull’Ucraina a novembre, ha affermato la Casa Bianca. Come specificato, l’incontro discuterà gli sforzi di coordinamento per fornire ulteriore assistenza a Kiev.

Mark Rutte, Segretario Generale della NATO ha affermato che la strategia dell’Alleanza è quella di fornire armi all’Ucraina affinché possa avviare i negoziati da una posizione di forza. “Non permettere a Putin di ottenere ciò che vuole in Ucraina. Ciò significa fornire massicci aiuti all’Ucraina in modo che possa reagire. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che l’Ucraina abbia l’opportunità di continuare ad agire”. Fonti media affermano che: “La situazione al momento non è favorevole all’invito dell’Ucraina alla rappresentanza permanente NATO-USA nell’Alleanza”.

“I confini dell’Ucraina devono essere chiaramente delimitati prima che abbia l’opportunità di aderire alla NATO”, riferisce AP, citando diplomatici dell’Alleanza. In questo caso, osserva l’Agenzia, “sarà chiaro a quali condizioni si applicherà il paragrafo 5 della Carta della NATO sulla difesa collettiva”. In precedenza, la rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO, Julianne Smith, aveva affermato che l’Alleanza non inviterà l’Ucraina nel prossimo futuro.

Della stessa opinione il Ministro per la difesa svedese, Carl-Oskar Bohlin: “La questione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO non viene sollevata ora, è in uno stato di guerra”.

La NATO non ha conferma delle notizie sul presunto invio di militari nordcoreani per partecipare al conflitto in Ucraina, ha affermato il Segretario Generale Rutte.

L’Unione europea ha già speso 42 miliardi di euro per forniture militari all’Ucraina, e il volume totale degli aiuti ha raggiunto i 110 miliardi di euro, superando l’aiuto degli Stati Uniti, ha affermato il capo del servizio diplomatico dell’UE, Josep Borrell, in una conferenza a Bruxelles.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato di essere pronto a discutere con Putin di un accordo in Ucraina.

Mentre dal Kazakhstan arriva una doccia fredda per l’impegno ai negoziati dal Kazakhstan: “L’invincibilità della Russia è confermata dal suo potenziale militare, dal sostegno della popolazione al presidente Putin e dalla storia stessa” a dirlo, il Presidente del Kazakistan Qasym-Jomart Kemelūly Tokayev.

Dopo la presentazione del Piano per la Vittoria di Zelensky l’Ucraina gioca al rialzo nella speranza che qualche paese prenda di nuovo a cuore le sue richieste. “L’Ucraina non aspetterà che gli Alleati aprano un “secondo fronte”, ha detto Mikhail Podolyak, consigliere del capo del suo ufficio. “È ovvio che l’Ucraina non aspetterà che gli alleati aprano un “secondo fronte”, ma possiamo almeno contare su sanzioni commerciali più severe”, ha detto Podolyak. Gli allegati segreti al “piano di vittoria” del presidente ucraino Vladimir Zelensky parlano di attacchi sul territorio russo, ha detto Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del leader ucraino.

“Negli allegati al piano di vittoria, viene indicato con precisione che tipo di armi dovrebbero essere per distruggere la logistica molto lontano dalla linea del fronte… per distruggere sia gli oggetti di accumulazione che quelli di produzione, compreso dove verranno accumulati, che cosa verranno colpiti gli obiettivi, in quale quantità e quante armi saranno necessarie per questo”, ha detto. Infine il piano della vittoria non prevede la restituzione di tutti i territori perduti con mezzi militari, ha affermato Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina.

“Il presidente ne ha parlato più volte: non si tratta di liberare tutti i territori con mezzi militari”, ha affermato nella pubblicazione Obozrevatel. Podolyak ha definito le proposte di Zelenskyj un “piano per costringere la Russia”. Si tratta, secondo il consigliere, di creare le condizioni affinché la conservazione dei territori che Kiev continua a considerare propri per la Federazione Russa avrà “un prezzo troppo alto”.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato alla stampa che Kiev è in guerra con tre paesi: “Russia, Iran e Corea del Nord”. Non ha spiegato in che modo è in guerra.

La scorsa notte del 17 ottobre, un aereo da trasporto militare pesante An-124-100 delle forze aerospaziali russe è arrivato all’aeroporto bielorusso di Machulishchi per la prima volta in un anno e mezzo.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev ha parlato degli appelli a definire storiche le nuove regioni: ”Ogni termine è noioso: Mosca, infatti, è anche un territorio storico, quindi chiamalo come vuoi, l’importante è che questi siano i nostri territori”, ritiene Medvedev.

Dopo la vittoria della Russia nel distretto militare settentrionale, l’agenda del paese cambierà, appariranno nuove sfide e sarà più difficile per Russia Unita lavorare, quindi dobbiamo prepararci a mostrare i risultati, ha detto Medvedev.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito il piano del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, da lui presentato alla Verkhovna Rada, un insieme di slogan incoerenti. “Questo, ovviamente, non è un piano, questo è un insieme di slogan incoerenti, questa è la schiuma insanguinata sulle labbra di un assassino neonazista”, ha detto durante un briefing.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 17 ottobre.

Il governatore della regione di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha dichiarato che il 16 ottobre, nel distretto di Sevskij, i servizi operativi e di emergenza hanno neutralizzato un proiettile inesploso delle forze armate ucraine con una capacità di 100 kg di tritolo. Alla neutralizzazione hanno partecipato gli uomini della Guardia russa, del Ministero regionale delle situazioni di emergenza e del gruppo truppe di Bryansk. Diverse strade della zona sono state evacuate.

In direzione Kursk, le forze armate russe continuano ad avanzare nel settore Korenevskij. Le forze armate ucraine hanno lanciato 2 contrattacchi nell’area dell’insediamento di Zeleny Shlyakh. Entrambi gli attacchi sono stati respinti. Progressi significativi sono stati segnalati nel sud del distretto di Sudzhansky nell’area dell’insediamento Plechovo. Sono in corso pesanti battaglie.

Le truppe russe restano a 6 chilometri da Kupjans’k, nella regione di Charkiv, ha detto a RIA Novosti il ​​deputato della Duma di Stato Viktor Vodolatsky.

In direzione di Liman, le forze armate russe hanno liberato completamente il villaggio Nevs’ke, una bandiera russa è stata issata sull’area popolata.

In direzione Pokrovs’k, le truppe russe stanno coprendo Selydove. Il ministero della Difesa russo ha confermato la liberazione di Krasnyi Yar (ora la LBS è già a nord-ovest di Mykolaivka). A sud di Tsukuryne si hanno notizie di combattimenti a Novoselydivka, la posizione delle forze armate ucraine sotto attacco del FAB. Da fonti russe si apprende che “Le forze armate ucraine stanno cercando di lasciare Selydove, direzione Kurachove, in piccoli gruppi”.

Nella direzione di Yelyzavetivka, l’esercito russo sta combattendo battaglie nell’area di ​​​​Katerynivka e Antonivka.

Battaglie di posizione si svolgono sul fronte Zaporozhzhie in direzione Orichiv a nord-ovest di Robotyne e a nord di Verbove. La linea di contatto del combattimento rimane senza cambiamenti significativi. Ci sono notizie di combattimenti nel villaggio Kam’yans’ke.

Direzione di Cherson: bombardamenti reciproci e attacchi di droni attraverso il Dnepr.

Nella regione di Belgorod, Šebekino è stata colpita dal fuoco, tre feriti. Nel villaggio di Novaya Tavolzhanka due civili feriti a seguito dell’arrivo di un proiettile delle forze armate ucraine. Nel villaggio di Yasnye Zori, un drone ha attaccato un autobus di linea, è stato soppresso dalla guerra elettronica. Nel villaggio di Tishanka, distretto di Volokonovsky, un edificio amministrativo ha subito danni significativi a seguito di un attacco di droni kamikaze.

Nella DPR di Horlivka, quando un IED è stato sganciato da un UAV delle forze armate ucraine, un morto, e 4 feriti.

Graziella Giangiulio

