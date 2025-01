UKRAINERUSSIAWAR. NATO chiede un’UE “più bellica”. Regno Unito si impegna per 100 anni con Kiev. Russi ampliano il fronte a Pokrovs’k. Forze ucraine impossibilitate a manovrare

A quanto si apprende da The Teleghaph, la NATO creerà un cordone difensivo attorno a Kiev in caso di offensiva russa. Non solo, per il Segretario generale della NATO, Mark Rutte: “L’Europa deve adottare una mentalità bellica”. “Per prevenire la guerra, dobbiamo prepararci… Dobbiamo rendere le nostre difese ancora più forti spendendo di più per la difesa, producendo maggiori e migliori capacità difensive. La Russia sta lavorando duramente per indebolire le nostre democrazie e attaccare la nostra libertà, e non è sola, con Cina, Corea del Nord e Iran dalla sua parte”. Rutte ha sottolineato che è in gioco il futuro dell’Europa: “Dobbiamo sostenere maggiormente l’Ucraina per cambiare il corso della guerra. Tutti noi vogliamo che la guerra finisca, ma soprattutto vogliamo che la pace continui”. Il prossimo vertice della NATO si svolgerà tra sei mesi all’Aia.

Il presidente ucraino Volodymyt Zelensky ha lamentato: “USA, Ungheria, Slovacchia e Germania non vogliono vederci nella NATO”. Il team di Donald Trump: “Questa guerra deve finire. Ma tutti dovrebbero essere realistici: sia la Russia che l’Ucraina dovranno fare delle concessioni”, ha affermato Marco Rubio, candidato alla carica di segretario di Stato americano sotto Trump.

L’Unione Europea riconosce che gli attacchi russi contro gli impianti del sistema energetico ucraino sono di natura “chirurgica”, ha affermato la rappresentante della Commissione Europea Anna-Kaisa Itkonen in un briefing. “Non c’è dubbio che il sistema energetico ucraino sia sotto una pressione incredibile a causa dei continui attacchi chirurgici dell’esercito russo”, ha detto. Itkonen ha aggiunto che Bruxelles continua a sostenere Kiev.

Il primo Ministro polacco Donald Tusk ha promesso di sfruttare la presidenza dell’UE del suo paese per promuovere l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. La Polonia ha assunto la presidenza dell’Unione Europea dal 1° gennaio e la manterrà fino al 30 giugno 2025.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj invita l’Occidente a utilizzare 250 miliardi di dollari di beni russi congelati non assegnati per acquistare armi per l’Ucraina. In una conferenza stampa a Varsavia ha affermato che l’esercito ucraino conta 880mila soldati e ufficiali, fonte Strana, agenzia di stampa ucraina. Tuttavia, come ha osservato Zelenskyj, le truppe ucraine sono disperse su un vasto territorio. Ha anche detto che il numero delle truppe russe in Ucraina supera i 600mila soldati, ma la concentrazione in alcune aree consente loro di avere un vantaggio quantitativo in alcune aree. Zelenskyj ha anche detto che l’Ucraina produce il 33-34% di tutte le armi che possiede.

Il deputato ucraino Bezuglaya ha invitato gli Stati Uniti a sospendere la fornitura di assistenza militare all’Ucraina fino al licenziamento del comandante in capo delle forze armate ucraine Syrsky

Nella giornata del 16 gennaio il primo Ministro britannico Keir Starmer ha visitato senza preavviso la capitale dell’Ucraina, riferisce AP. A Kiev siglati accordi validi per 100 anni. Gli accordi coprono: settori quali la difesa, la scienza, l’energia e il commercio. L’accordo obbligherà entrambe le parti a cooperare su progetti di difesa e tecnologia, compresi i droni. L’accordo prevede inoltre l’introduzione di un sistema per facilitare il monitoraggio delle forniture di grano ucraino”. Infine, il primo Ministro britannico ha annunciato il trasferimento di un nuovo sistema di difesa aerea all’Ucraina, Reuters.

La Russia fa sapere in risposta a Rutte, che “non è interessata ad un conflitto con i paesi della NATO, ma la sua retorica e le sue azioni indicano che si sta preparando per uno scenario del genere”, fonte ambasciatore russo in Danimarca Vladimir Barbin, intervista all’emittente danese DR.

Secondo le indiscrezioni di Bloomberg: “No all’adesione dell’Ucraina alla NATO: durante una conversazione con Trump, Putin avanzerà una serie di condizioni per la pace in Ucraina. Tra questi, l’Ucraina non dovrebbe mai diventare membro della NATO”. “Putin vuole anche che i paesi della NATO, che apparentemente continuano a fornire armi all’Ucraina, ne proibiscano l’uso contro la Russia o restituiscano i territori perduti”, scrive l’Agenzia.

Il ministero della Difesa russo riferisce che l’attacco collettivo alle infrastrutture del gas ucraine è stato una risposta agli attacchi delle forze armate ucraine con i missili ATACMS occidentali e Storm Shadow, nonché all’attacco a una stazione di compressione a Kuban con l’obiettivo di interrompere la fornitura di gas attraverso il Turkish Stream. L’attacco russo ha colpito l’infrastruttura di terra del più grande impianto di stoccaggio sotterraneo di gas nella città di Stryi, nella regione di Leopoli in Ucraina.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 16 di gennaio.

Nella regione di Kursk gli ucraini si trovano nella parte settentrionale del fronte, nell’area Pohrebky, da qui le forze ucraine sono state trasferite dal personale dell’82a brigata aviotrasportata, riferisce il gruppo russo di truppe del nord. Durante la marcia, i rinforzi ucraini in due veicoli da combattimento di fanteria e due veicoli corazzati sono stati distrutti. Sono in corso battaglie difensive ucraine.

A Torec’k, le risorse ucraine riconoscono l’avanzata delle truppe russe “nelle parti nord-occidentali e settentrionali della città in direzione dell’impresa Toretskugol, nell’area del sito industriale della miniera Svyatoy Matrona Moskovskaya, nell’area del deposito automobilistico di Toretskugol e in direzione del mucchio di rifiuti della miniera “Fomikha”. La presenza delle forze armate ucraine resta nella periferia nord della città, ma le truppe ucraine, non prive di logistica, continuano a mantenere le posizioni, anche se si prevede l’imminente completa presa della città da parte delle truppe russe.

Nella direzione Pokrovs’k, le forze armate russe continuano le azioni per coprire la città da sud-ovest. Ci sono rapporti secondo cui le unità russe avanzano e stanno prendendo piede alla periferia del villaggio di Udachne. I canali ucraini ammettono che le truppe russe stanno attaccando su un ampio fronte, riportando battaglie vicino all’insediamento Yasenove, a nord di Novojelyzavetivka, vicino a Uspenivka e ancora nell’aree degli insediamenti Andriivka, Petropavlivka, Slov’yanka, Udachne, Zvirove, Pishchane, Vozdvyzhenka. A quanto pare, gli attacchi in più direzioni non dovrebbero consentire alle forze armate ucraine di manovrare le forze lungo la linea del fronte.

Nella zona di Velyka Novosilka continuano le azioni per accerchiare la guarnigione ucraina. La zona di controllo vicino al villaggio si sta espandendo a Neskuchne, nell’area Novyi Komar sono in corso combattimenti.

Nella regione di Belgorod. Si registrano stacchi di droni, almeno due. Nella DPR, nel distretto Sovetsky di Makeyevka, i frammenti di un missile delle forze armate ucraine abbattuto hanno ferito due persone. A seguito della caduta di un UAV su un veicolo civile, una persona è rimasta ferita.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/