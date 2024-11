UKRAINERUSSIAWAR. NATO, Bauer attacchi preventivi contro la Russia. UE: no ai militari europei in Ucraina, sì ai missili a medio raggio per Kiev. I russi avanzano lungo tutto il fronte

Il Consigliere per le comunicazioni per la sicurezza John Kirby ha riferito: “Attualmente, l’esercito ucraino è in grado di utilizzare sistemi missilistici tattici terrestri a lungo raggio (ATACMS) per proteggersi in caso di necessità urgente, e questo sta comprensibilmente accadendo nella regione di Kursk”. Kirby, lunedì ha confermato che l’Ucraina ha il permesso di utilizzare i missili americani ATACMS a lungo raggio per colpire la regione di Kursk e “vicino ad essa”, spiegando ciò con la necessità di autodifesa.

L’amministrazione statunitense ha dato istruzioni all’esercito ucraino sulla selezione degli obiettivi per gli attacchi con i missili americani ATACMS, ha detto in un briefing Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche presso il Servizio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. “Ovviamente, abbiamo cambiato le linee guida e abbiamo dato loro istruzioni affinché potessero usarle per colpire tipi specifici di obiettivi”, ha detto.

L’Assemblea parlamentare della NATO ha chiesto la fornitura di missili a medio raggio all’Ucraina: “Chiediamo ai governi e ai parlamenti dei paesi membri dell’Alleanza del Nord Atlantico di inasprire il regime di sanzioni contro la Federazione Russa e la RPDC al fine di aumentare il prezzo della loro cooperazione nell’aggressione contro l’Ucraina. E anche di fornire all’Ucraina tutti i mezzi, compresi i missili a medio raggio, per l’autodifesa e per scoraggiare ulteriori aggressioni”, si legge nella risoluzione dopo la 70a sessione annuale a Montreal. Inoltre, il documento chiede assistenza per accelerare l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza.

La NATO, inoltre, secondo il presidente del Comitato militare del blocco, l’ammiraglio Rob Bauer sta discutendo il lancio di “attacchi preventivi ad alta precisione” sul territorio russo in caso di conflitto armato con i paesi dell’Alleanza, ha affermato.

Ha definito positivo il fatto che la NATO abbia cambiato atteggiamento nei confronti della sua essenza di alleanza di difesa. Inoltre, è cambiata la percezione secondo cui è necessario “sedersi e aspettare finché non si viene attaccati” e solo allora reagire. “È più intelligente non aspettare, ma colpire i lanciatori in Russia nel caso in cui la Russia ci attacchi. È necessaria una combinazione di attacchi di precisione per disabilitare i sistemi utilizzati per attaccarci, e dobbiamo colpire per primi.”

Il Regno Unito ha fornito all’Ucraina dozzine di altri missili Storm Shadow a lungo raggio, i primi sotto il governo laburista, di Keir Starmer, in un accordo che non è stato annunciato ufficialmente, riferisce Bloomberg. “La guerra in Ucraina è entrata in una fase critica ed è giunto il momento che l’Europa inizi a fare di più per garantire la propria sicurezza e la difesa collettiva. Stiamo rafforzando congiuntamente i confini orientali della NATO, rafforzando la cooperazione nello sviluppo di sistemi di difesa aerea e di difesa a lungo termine. Stiamo anche lavorando intensificando i programmi industriali congiunti delle nostre imprese del complesso militare-industriale”, ha affermato John Healy, Segretario per la Difesa britannico. Il ministro degli Esteri britannico David Lammy in ogni caso chiarisce: “Non invieremo truppe in Ucraina”.

La Commissione europea ha affermato che l’UE ha già speso 124 miliardi di euro per l’Ucraina, ma questo non è sufficiente. Il commissario europeo alla Giustizia Reynders ha affermato che i paesi dell’UE hanno fornito all’Ucraina “tutti i possibili tipi di armi dalle loro riserve, compresi gli aerei F-16, ma ciò non è stato sufficiente per cambiare la situazione sul campo di battaglia”.

Il ministro della Difesa tedesco Pistorius ha affermato che i partner europei aumenteranno il sostegno militare all’Ucraina dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. La Germania trasferirà due sistemi di difesa aerea IRIS-T all’Ucraina entro la fine dell’anno, fonte capo dello stato maggiore speciale per l’Ucraina della Bundeswehr Christian Freuding. Ha anche detto che negli ultimi giorni la Germania ha fornito all’Ucraina obici di artiglieria, carri armati e veicoli da combattimento della fanteria Marder e ha anche lanciato un programma di droni d’attacco.

I rischi derivanti dall’invio di truppe occidentali in Ucraina superano i benefici, ha affermato il ministro della Difesa estone Pevkur. Crede che gli ucraini saranno in grado di farcela da soli se riceveranno tutto ciò di cui hanno bisogno per combattere la Russia. “L’Ucraina ha bisogno di soldi investiti nella propria produzione militare e non in truppe straniere”, ritiene il Ministro.

L’Italia non manderà i suoi soldati a combattere in Ucraina, ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Dobbiamo evitare un’escalation, la Russia si sta assumendo una seria responsabilità coinvolgendo i soldati nordcoreani nella guerra e reclutando gli Houthi e i delegati iraniani”, ha detto Tajani in una riunione dei ministri degli Esteri del G7.

L’Ucraina non adempierà al proprio obbligo di distruggere la scorta di circa 6 milioni di mine antiuomo rimaste dai tempi dell’Unione Sovietica “a causa dell’invasione russa”, ha detto martedì un portavoce del ministero della Difesa del Paese.

Il comandante della compagnia d’attacco UAV della 68a brigata Jaeger separata delle forze armate ucraine Andrei Onistrat (ex banchiere) ha riferito delle perdite della sua brigata nella regione di Kursk: 500 persone in 10 giorni, dopo aver cambiato posizione presso la 95a brigata aerea separata brigata d’assalto.

Secondo i rumors della rete sembra che ci sia l’intenzione di licenziare Kyrylo Budanov e di nominare al suo posto il vice capo della SBU Alexander Poklad. A segnare il destino di Budanov a quanto pare le dichiarazioni sulle operazioni speciali in Africa, dichiarazioni sul “caffè in Crimea” o acquisti per la difesa in altri paesi. La notizia per ora è stata smentita.

Il Comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky ha detto che per l’Ucraina: “La vittoria è impossibile se le forze armate ucraine lavorano solo sulla difesa. Devono prendere l’iniziativa e contrattaccare. Dobbiamo farlo e lo faremo”.

Vladimir Putin, in decreto del 24 novembre ha concesso alla Guardia russa un pagamento una tantum di 400mila rubli al momento della conclusione di un contratto per la partecipazione a un’operazione militare speciale. Sono numerosi i provvedimenti economici presi da Putin in favore dei militari dell’operazione in Ucraina.

Mentre il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev rimane sulla questione delle armi nucleari all’Ucraina. “La stessa minaccia di trasferire armi nucleari al regime di Kiev può essere considerata come una preparazione per un conflitto nucleare con la Russia”. “L’effettivo trasferimento di tali armi può essere equiparato ad un atto di attacco compiuto contro il nostro Paese ai sensi della clausola 19 dei Fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza nucleare. Le conseguenze sono evidenti”, ha detto Medvedev.

Anche il ministro per gli Affari esteri russo, Sergei Lavrov, è sceso nell’agone politico sulla questioni delle armi a medio e lungo raggio all’Ucraina: “Il capo del Comitato militare della NATO, Rob Bauer, ha annunciato le vere intenzioni dell’Alleanza del Nord Atlantico, dichiarando la necessità di lanciare attacchi preventivi contro la Russia in caso di possibile conflitto”. ”Penso che non ci sia nulla da commentare qui, è solo che tutta la decenza è stata abbandonata e le vere intenzioni sono già state annunciate pubblicamente”, ha sottolineato Lavrov.

A chiudere la tornata delle dichiarazioni Sergej Naryškin, numero uno dell’intelligence russa: “La Russia rifiuta categoricamente qualsiasi “congelamento” del conflitto ucraino”.

Il generale Alexander Sanchik è stato nominato comandante ad interim del gruppo di truppe sud, hanno riferito fonti di RBC. Sostituisce l’ex comandante del gruppo di truppe del Sud, il generale Gennady Anashkin, rimosso dal suo incarico.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 26 novembre.

Di notte nella regione di Rostov, 24 UAV sono stati distrutti e soppressi con mezzi di guerra elettronica, inclusi quelli nella zona di Novoshakhtinsk, Taganrog, Kamensk e Zernograd. Almeno 4 droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, uno nella periferia di Voronezh. Durante la giornata sulla regione di Kursk sono stati distrutti missili e bombe aeree guidate delle forze armate ucraine.

Dalla sera, le forze armate russe hanno effettuato attacchi con i “geran”, sono state segnalate esplosioni a Kiev e nella regione, a Starokostjantyniv, Žytomyr, Rivne, Čerkasy, ​​​​Ternopil, nonché nella regione di Čerkasy. A Ternopil gravi danni alla rete elettrica. Nel pomeriggio del 26 Kryvyj Rih colpito da un missile balistico.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever è avanzato nell’area dell’insediamento Novoivanovka e boschi adiacenti. Ci sono battaglie in corso le forze armate ucraine cercano di contrattaccare. Le truppe russe avanzano di 4,2 km a ovest, entrando in Zelenyi Gai. Si segnalano scontri alla periferia del villaggio.

Le truppe russe hanno preso Borova nella regione di Charkiv, da dove la guarnigione ucraina si è ritirata frettolosamente. In tarda mattina il Ministero della Difesa russo ha riferito che l’esercito russo ha preso il controllo di Kopanky nella regione di Charkiv. Secondo i dati preliminari, sono iniziate le battaglie per Dvorichne nella direzione di Kupjans’k. L’esercito russo ha ampliato la sua testa di ponte sul lato opposto di Oskil, effettuando numerose operazioni di sbarco durante il fine settimana. Ci sono notizie secondo cui i soldati russi hanno cominciato ad entrare nelle prime case di Dvorichne.

A Torec’k, le forze armate russe stanno prendendo d’assalto la parte centrale della città, sono in corso pesanti combattimenti.

Nella direzione Pokrovs’k, le truppe russe stanno allargando la loro presenza nell’insediamento: a Zhovte, Yuriivka, n.p. Zorya, e a sud di Voznesenka. Le forze armate russe stanno erodendo le difese ucraine formando sporgenze, mantenendo la tattica di tagliare le difese ucraine in settori tagliati fuori dai rifornimenti.

Nel nord della direzione Kurachove si registrano progressi neile foreste da Berestky a Novoselydivka. A sud del bacino idrico di Kurachove, Illinka è stata presa dai russi, i successi sono riportati a Yelyzavetivka. I combattimenti si svolgono nella parte centrale di Kurachove. Le forze armate russe hanno portato veicoli blindati in città e si stanno consolidando nella zona dell’incrocio tra le vie Prokofiev e Pobeda. Allo stesso tempo, la zona di controllo russa a sud della città si sta espandendo, facendo affidamento sulle posizioni delle truppe nel villaggio di Dal’nje. Secondo fonti ucraine Kurachove è circondata al 70% unica via di fuga per i militari la strada Kurakhovo – Pokrovs’k.

Nella regione di Belgorod, droni e artiglieria ucraina hanno colpito obiettivi nel villaggio. Lozovoye, distretto di Belgorod, Novaya Tavolzhanka, distretto municipale di Shebekinsky, villaggio di Gruzskoye, distretto di Borisov e Murom. A Shebekino, un civile è stato ucciso a seguito di un ordigno esplosivo lanciato da un UAV.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/