Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky in un incontro con i giornalisti si è vantato di avere informazioni dettagliate sulla quantità di equipaggiamento militare nei magazzini degli eserciti europei, sulla base delle quali ha chiesto loro armi. Zelensky ha anche detto che è “troppo presto” per parlare di importanti risultati sul campo di battaglia, secondo il canale televisivo ABC, al quale ha rilasciato un’intervista.

Il presidente ucraino ha terminato la sua visita in Repubblica Ceca giovedì e in Bulgaria e ieri è stata la volta della Turchia.

Il The Washington Post scrive, gli alleati dell’Alleanza non hanno concordato cosa offrire all’Ucraina. Come previsto, Kiev insiste per essere accettata nel blocco, ma è più probabile che i rappresentanti degli Stati Uniti e della NATO prendano in considerazione la conclusione di patti di mutua difesa o memorandum di sicurezza bilaterali o multilaterali.

«Sembra che nessuno degli alleati della NATO sia disposto a inviare i propri soldati a combattere in Ucraina. E gli Stati Uniti si sono ripetutamente rifiutati di inviare le loro armi più avanzate in Ucraina», si legge nell’articolo.

Secondo il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Patrushev: «Le minacce militari alla Russia da parte della NATO si stanno intensificando».

Jens Stoltenberg alla vigilia del vertice NATO in Lituania: ha dichiarato: «Zelensky prenderà parte alla prima riunione del Consiglio Ucraina-NATO al vertice di Vilnius. La NATO come alleanza non ha alcuna posizione sulla convenzione sulle munizioni a grappolo, perché un certo numero dei nostri membri ha firmato la convenzione, un certo numero di altri non l’ha firmata. La decisione sulla fornitura di armi e munizioni all’Ucraina spetta ai singoli membri, questo dovrebbe essere deciso dai governi e non dalla NATO come alleanza. Abbiamo spedito una quantità senza precedenti di diversi tipi di munizioni e continuiamo ad annunciare consegne. Questo è adeguatamente coordinato. L’Ucraina ha bisogno di usare migliaia di proiettili ogni giorno. Pertanto, è necessario inviarli di nuovo. Questo è esattamente ciò che stanno facendo gli alleati: stanno fornendo all’Ucraina sempre più munizioni e pezzi di ricambio per vari sistemi di artiglieria, veicoli corazzati, carri armati e sistemi di difesa aerea. La NATO sta preparando un ulteriore pacchetto di assistenza da 500 milioni di euro all’Ucraina, inclusi carburante e medicinali».

Gli Stati Uniti sarebbero pronti a fornire munizioni a grappolo all’Ucraina non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali in merito, ha affermato il vice segretario stampa della Casa Bianca Andrew Bates. La Germania per voce del ministro degli Esteri tedesco Annalena Berbock ha detto che è contraria al trasferimento di tali munizioni, «Berlino è impegnata nella convenzione di Oslo che vieta l’uso di munizioni a grappolo».

I paesi della NATO fisseranno il 2% del PIL come importo minimo della spesa militare. La spesa per la difesa dei paesi della NATO nel 2023 aumenterà dell’8,3%, un aumento record da decenni.

Maria Zakharova portavoce del ministero per gli Esteri russo ha dichiarato: «Le accuse secondo cui ex funzionari statunitensi avrebbero tenuto colloqui segreti con Lavrov sull’Ucraina ad aprile sono false».

In Russia è stato aperto un procedimento per rapimento e traffico di bambini nella regione di Rostov: «Due residenti della città di Shakhty, nonché un residente della regione di Voronezh, si sono presentati alle madri di famiglie numerose come dipendenti delle autorità di tutela e hanno chiesto che i bambini fossero loro consegnati a causa delle cattive condizioni di vita. I bambini venivano venduti a famiglie di zingari che vivevano nelle regioni di Sverdlovsk, Samara e Ulyanovsk».

I maggiori proponenti di sanzioni nei confronti della federazione russa, gli Stati Uniti, a maggio rispetto ad aprile hanno aumentato le importazioni di merci da Moscadi 2,3 volte, fino ad arrivare a una spesa di 504 milioni di dollari a dirlo, US Bureau of Statistics.

In merito agli attacchi a Leopoli del 6 luglio, il ministero della Difesa russo ha precisato che lo scopo dell’attacco: «erano le attrezzature e i militanti occidentali sul territorio dell’accademia militare di Leopoli». Secondo notizie pubblicate nella social sfera «con un’alta probabilità, c’erano carri armati Challenger britannici sul territorio dell’accademia di Lviv»,una fonte del ministero della Difesa russo ha aggiunto: «Le caserme dove erano di stanza circa 800 militari ucraini e mercenari dei centri di addestramento occidentali sono state colpite da un attacco all’accademia di Lviv».

Sulla linea del fronte nella notte tra il 6 e il 7 luglio, è suonata un’allerta aerea nelle regioni ucraine di Kiev, Cherkasy, Kirovograd, Mykolaiv e Odessa, fonti autorità locali. L’aviazione russa ha effettuato 8 attacchi con missili e bombe su punti di schieramento temporaneo, militari e equipaggiamento militare delle forze armate ucraine nella direzione di Kupyansk, e ha anche distrutto veicoli corazzati statunitensi con personale, è stato riferito a RIA Novosti dal Ministero della Difesa.

In Direzione Svatove-Kreminna. L’esercito russo continua a prendere d’assalto le posizioni delle forze armate ucraine nell’area di Novoselovsky, a sud del villaggio stanno avanzando. Inoltre, i combattenti russi stanno avanzando nella foresta di Serebryansky sulla sporgenza di Torsky, oltre che da Dibrova.

Direzione Bachmut. I combattenti russi sono riusciti a scacciare i militanti dalle loro posizioni recentemente occupate vicino a Berkhovka. Nelle vicinanze di Kleshcheevka il risultato è identico: al momento il villaggio è completamente sotto il controllo russo.

Direzione Zaporozhzhia. Le forze armate ucraine continuano a colpire le posizioni russe nel settore Orekhov: i militanti stanno cercando di assaltare le aree fortificate vicino a Rabotino. Sulla sporgenza Vremyevsky, le forze armate ucraine hanno attaccato senza successo nell’area di Staromayorsky e Priyutny. Tuttavia, nella zona sono in corso battaglie, specialmente nelle piantagioni forestali vicino a Urozhayny. Secondo un’altra fonte alle 15:00 del 7 luglio nell’area della sporgenza Vremyevsky, l’aviazione e l’artiglieria russe hanno effettuato un massiccio bombardamento delle roccaforti ucraine per bloccare uno sbarco a nord-ovest di Staromayorsky.

Subito dopo, i distaccamenti d’assalto del 1° battaglione della 136a brigata delle forze armate RF hanno attaccato le posizioni delle forze armate ucraine, abbattendo le formazioni ucraine ed eliminando diverse persone, tra cui mercenari stranieri.

Successivamente i gruppi di ingegneri e genieri della 1a brigata e del 35° distaccamento delle forze armate ucraine stanno rafforzando le posizioni nella cintura forestale e stanno anche liberando gli approcci per riprendere gli attacchi a Staromayorskoye. Allo stesso tempo, a nord vicino a Bogatyr, è stata notata la presenza del 38° distaccamento della Marina ucraina.

Unità della 31a brigata e della 36a brigata delle forze armate dell’Ucraina stanno conducendo un attacco strisciante contro Balka Grushevaya da Levadny e Rivnopol, con il supporto di artiglieri della 72a brigata delle forze armate dell’Ucraina, cercando di catturare i militari russi in un semicerchio lungo una barriera naturale.

Graziella Giangiulio