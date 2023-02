UKRAINERUSSIAWAR. Mosca vuole riprendersi: Kurakhove, Kostjantynivka, Kramators’k, Slov”jans’k

In base alle mappe postate sulla social sfera, ai post letti e al movimento della linea del fronte, si può affermare che i russi hanno intenzione di riprendersi quattro città che avevano lasciato nel 2014 quando sono stati siglati gli accordi di Minsk, mai accettati dal governo Zelensky da quando è stato eletto nel 2019. Stiamo parlando di: Kurakhove, Kostjantynivka, Kramators’k , Slov”jans’k.

Kurakhove interessa ai russi per le industrie e le infrastrutture; è infatti uno dei nodi più importanti del sistema energetico anche se attualmente non utilizzabile. La pratica consolidata delle forze armate ucraine nel condurre la difesa negli edifici sta mostrando ai russi che in caso di presa si troveranno davanti solo rovine.

La presa di Kostjantynivka, Kramators’k, Slov”jans’k significa prendere il pieno controllo dell’autostrada che le collega (ci sono ancora parecchie città lungo il percorso: Avdiivka, Dzerzhinsk, Druzhkovka …), significherà che Donetsk e Gorlovka riceveranno acqua. Di conseguenza, il fronte verrà allontanato da entrambe le principali città del Donetsk e ci sarà nuovamente una comunicazione diretta tra loro lungo l’autostrada principale. I desiderata russi sono quelli di guidare con calma da Donetsk a Gorlovka attraverso il posto di blocco di Yasinovatsky.

Kurakhove, oltre alle infrastrutture, per i russi è una delle ovvie linee naturali di difesa vicino ai confini della regione. Ci sono bacini e fiumi, si può stabilire una linea del fronte stabile. Ancora si taglierà una via dei rifornimenti all’Ucraina: i carri armati vengono trasportati da vicino a Kiev lungo la ferrovia fino a Kurakhove.

È importante che tutte queste città originariamente nel Donetsk russo ritornino ad esserlo per Mosca. Nel 2014 è tenuto un referendum, e si stabilì il “ritorno a Slov”jans’k.” che poi è diventato motivo di attacchi tra le parti filo russe e filo ucraine.

Sebbene queste città siano noti obiettivi di rilievo per i russi, la loro presa è associata a battaglie per una dozzina di insediamenti più grandi, tra cui Krasnogorovka, Marinka, Vugledar, Avdeevka, Dzerzhinsk (Toretsk), Novotroitskoye (Neu York) e altri, per alcuni dei quali sono in corso pesanti combattimenti dall’inizio delle operazioni. C’è un’alta densità antropica nel Donbass e in questa parte c’è un agglomerato quasi continuo, e il fronte lo attraversa. Pertanto, non ci sono quasi città separate, specialmente sull’autostrada Donetsk-Slov”jans’k.

Graziella Giangiulio