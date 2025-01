UKRAINERUSSIAWAR. Mosca usa il Kh-101 sulle infrastrutture critiche di 9 regioni ucraine. Staff di Trump: “Gli accordi di pace richiederanno molti mesi”. Russi avanzano nel Donbas

Due stretti alleati di Trump hanno detto a Reuters: “La fine della guerra in Ucraina richiederà mesi, forse di più. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj si aspetta che gli Stati Uniti continuino a rafforzare l’Ucraina anche dopo l’insediamento di Trump”. Mentre secondo il neo eletto Segretario alla Difesa Pete Hegseth: “Trump cercherà di risolvere il conflitto in Ucraina nel modo più vantaggioso per Kiev”. Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Jake Sullivan, in un’intervista al New York Times, ha affermato che le forniture di armi a Kiev non danno a Washington il diritto di dettare i termini di un accordo di pace tra Ucraina e Russia.

Secondo i ben informati, la maggior parte dei consiglieri del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump sostiene la creazione di una zona smilitarizzata in Ucraina come parte del piano di risoluzione del conflitto. Lo hanno riferito a Reuters. Secondo loro la zona cuscinetto dovrebbe essere pattugliata dalle truppe europee. Allo stesso tempo, i consiglieri di Trump riconoscono ora che il processo di risoluzione della guerra in Ucraina durerà mesi o più, ha affermato l’agenzia britannica in una nota.

Il 16° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia potrebbe includere anche il divieto sulle importazioni di alluminio. Reuters riferisce che la Commissione europea presenterà presto ai paesi membri dell’UE un progetto di pacchetto di sanzioni, che include un embargo sulla fornitura di alluminio primario russo. La CE prevede di adottare un pacchetto di restrizioni entro il terzo anniversario del conflitto, il 24 febbraio.

La questione dello stazionamento di truppe straniere in Ucraina non è stata discussa, ha detto il ministro per la Difesa tedesco Boris Pistorius: ”Non ne abbiamo discusso oggi perché non è il momento. Se lo facessimo, non ne parleremmo pubblicamente, perché stiamo parlando di negoziati tra Ucraina, Russia e altri paesi. Non sarebbe molto saggio parlare delle nostre posizioni in anticipo Stiamo considerando tutte le impostazioni, ma non ne parliamo”, ha detto il ministro della Difesa tedesco durante una visita a Kiev.

La Polonia ha fatto decollare aerei da combattimento a causa di un attacco missilistico contro l’Ucraina, fonte Comando operativo delle forze armate del paese. Hanno notato che le coppie di combattimento erano in servizio e che i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar a terra erano stati portati al massimo stato di prontezza.

Volodymyr Zelenskyj ha commentato le richieste degli Stati Uniti di abbassare l’età di leva in Ucraina a 18 anni: “I nostri partner non sono stati in grado di fornire attrezzature militari alle 100 brigate già esistenti sul campo di battaglia”. Da fonti social in Ucraina però si apprende che: “a causa della grave carenza di personale, l’esercito ucraino ha trasferito i tecnici aeronautici nelle unità d’assalto”.

L’Ucraina, inoltre, fa sapere il Ministro per gli Affari esteri ucraino Andrey Sibiga, “non cambia la sua posizione riguardo ai negoziati diretti con il presidente russo Putin”. Nel contesto delle possibili iniziative del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra e della probabilità di sollevare la questione dei negoziati diretti con il Cremlino, Sibiga ha sottolineato che “la posizione di Kiev rimane dura”. “Resta in vigore il divieto di negoziati diretti con la Russia per l’Ucraina”, ha affermato il capo del ministero degli Esteri ucraino Sibiga. Il Ministro ha aggiunto che Kiev non farà concessioni sulla questione del diritto di aderire alla NATO.

Nella giornata del 15 gennaio Zelensky è volato a Varsavia.

Il ministro ucraino dell’Energia Galushchenko ha messo in guardia contro i blackout preventivi a causa dell’attacco russo avvenuto nella notte del 14 gennaio.

“La Crimea e Sebastopoli sono di importanza strategica per l’intero paese”, ha affermato Putin in un incontro sullo sviluppo socioeconomico di queste regioni. Secondo Putin, in 10 anni in Crimea e Sebastopoli il volume del PIL regionale è aumentato più volte e il ritmo degli investimenti è cresciuto in modo dinamico.

L’FSB fa sapere che ‘intelligence militare ucraina ha promesso al personale militare russo 1 milione di dollari se avessero lasciato le posizioni a Horlivka nella DPR, “il controspionaggio ha sventato questi piani”, ha riferito l’FSB.

Mancano pochi giorni per la sigla dell’accordo di partenariato strategico globale tra Mosca e Teheran, ma che non implica la creazione di un’alleanza militare, ha affermato il capo del Ministero degli Esteri iraniano. La data della firma dell’accordo di partenariato strategico globale tra Mosca e Teheran non ha nulla a che fare con la data dell’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che avrà luogo il 20 gennaio, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un commento a l’agenzia iraniana IRNA.

“Molte speculazioni sulla scelta della data per la firma del Trattato di partenariato strategico globale tra Iran e Russia alla vigilia dell’arrivo di Trump al potere non fanno altro che suscitare un sorriso. Lasciamo che i sostenitori delle teorie del complotto si divertano”, ha detto Peskov.

Gli obiettivi principali dell’accordo globale tra Iran e Russia sono l’economia, la tecnologia e i legami umanitari, ha dichiarato a RIA Novosti il Il ministro per gli Affari esteri iraniano. La firma del documento è prevista per il 17 gennaio, durante la visita del presidente iraniano Pezeshkian in Russia.

Nella giornata del 15 gennaio Russia e Ucraina si sono scambiate prigionieri secondo la formula 25 a 25, riferisce il Ministero della Difesa russo.

Ed ora uno guardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 15 gennaio.

La Russia ha risposto agli attacchi ucraini e all’uso di armi a lungo raggio contro insediamenti russi. Missili russi hanno raggiunto diverse regioni dell’Ucraina alle 05:15 la social sfera indicava i lanci missilistici in tutta l’Ucraina dei bombardieri strategici Tu-95MS, sette bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 e MiG-31I/K. Attacchi registrati a: Sumy, Charkiv. I missili Kalibr sono stati lanciati dal Mar Nero. Otto Tu-22M3 sono volati nel regioni di Sumy, Černihiv, Charkiv, Poltava, Donetsk, Dnepropetrovsk, Zaporižžja, Kiev e Čerkasy. Altre fonti hanno parlato di lanci “in quantità di più di tre unità” stanno già volando verso Bashtanka,/Kazanka, probabilmente più lontano nella regione di Kropyvnyc’kyj. Esplosioni registrati a Kryvyj Rih.

Altri missili Kh-101 con Tu-95MS hanno volato all’incrocio tra le regioni di Sumy e Černihiv in direzione della regione di Poltava, contati fino a10 missili.

Nelle prime ore del mattino la compagnia Ukrenergo ha riferito: “le regioni di Cahrkiv, Sumy, Poltava, Zaporižžja, Dnepropetrovsk, Kropyvnyc’kyj sono soggette a interruzioni di corrente di emergenza”.

Una sottostazione elettrica ha preso fuoco a Khreshchatyk, via principale della città, a Kiev, riporta l’amministrazione comunale. Secondo i dati preliminari, gli impianti di stoccaggio del gas sono stati colpiti da un missile nella regione di Leopoli. “La Russia ha attaccato le infrastrutture energetiche della regione di Leopoli”, ha riferito il Sindaco di Lvov Sadovy. “Le chiusure di emergenza sono state introdotte in sei regioni, ma Leopoli non è ancora in questa lista”, ha chiarito il sindaco della città. Il capo dell’OVA di Leopoli Maksym Kozitsky ha riferito che due infrastrutture critiche sono state danneggiate nei distretti di Drohobych e Stryi. Durante il monitoraggio OSINT, registrato almeno 4-5 missili da crociera entrare nell’Oblast di Leopoli (2 Kalibr e 3 Kh-101), anche se è possibile che uno di questi missili (un Kh-10) abbia colpito l’Oblast di Ivano Frankivsk.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever ha riferito che gli ucraini stanno cercando di impedire l’accerchiamento del loro gruppo nella regione di Sudzhansky trasferendo un gruppo di forze speciali al confine di stato, le cui forze hanno lanciato un contrattacco senza successo contro le posizioni russe. Continuano i combattimenti nelle vicinanze di Makhnovka e Nikolaevka.

A Torec’k continuano pesanti combattimenti nella parte settentrionale della città. Ad ovest, le forze armate russe avanzano nella zona di Shcherbinovka, e mantengono l’iniziativa.

L’esercito russo ha preso il controllo di Ukraïnka nel DPR fonte Ministero della Difesa russo. E ancora le forze russe avrebbero ora completato la cattura della prima strada di Uspenivka, guadagnando un solido punto d’appoggio nel villaggio. Le forze russe avrebbero ora completato la cattura della prima strada di Uspenivka, guadagnando un solido punto d’appoggio nel villaggio.

Secondo quanto riferito, dalla social sfera russa, le forze russe sono avanzate in direzione di Andriivka, catturando la maggior parte di un’area boschiva e tre linee di alberi. Ciò contraddice i resoconti di un contrattacco ucraino nella periferia nord-occidentale di Shevchenko.

L’Ucraina sta aumentando significativamente i suoi attacchi HIMARS sulla città di Donetsk e sulla vicina città di Makiivka, poiché l’artiglieria a lungo raggio continua a essere spinta fuori portata. I razzi HIMARS sono l’unica opzione principale rimasta per l’Ucraina.

Una fonte ucraina ha riferito che le forze russe sono entrate nelle rovine delle prime case di Dachne, dopo essere avanzate in piccoli gruppi di 2-3 soldati. Fonti russe hanno anche riferito che la vicina linea di alberi è stata catturata. Sul fianco orientale di Pokrovs’k, le forze russe avrebbero raggiunto l'”insediamento” di 1 casa di Baranivka, catturando la foresta a sud di Baranivka.

Graziella Giangiulio

