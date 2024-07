On line una ristretta cerchia di esperti della questione russo-ucraina ha iniziato il dibattito sul tentativo del GUR ucraino di reclutare piloti russi allo scopo di dirottare gli aerei russi portandoli nel territorio dell’Ucraina.

Il 14 luglio nella social sfera è apparsa, la notizia secondo cui “Il gioco operativo con i servizi speciali ucraini, che volevano dirottare un vettore missilistico a lungo raggio Tu-22M3 era in piedi dall’ottobre 2023. Lo stesso pilota, che hanno cercato di reclutare, ne ha parlato. Secondo il pilota, l’intelligence ucraina aveva fretta di avere l’aereo e ha anche chiesto al comandante di “espellere” i restanti 3 membri dell’equipaggio dall’aereo”.

Il post social riportava: “L’FSB ha fermato il tentativo dei servizi speciali ucraini di effettuare un’operazione per dirottare il bombardiere strategico a lungo raggio Tu-22M3 delle forze aerospaziali russe, ed è stato rivelato il coinvolgimento dei servizi speciali dei paesi della NATO nella sua preparazione e attuazione. Lo ha riferito il dipartimento russo. Va osservato che l’intelligence ucraina intendeva reclutare, in cambio di denaro e cittadinanza italiana, un pilota militare russo affinché volasse in Ucraina. Durante il gioco operativo, gli agenti del controspionaggio russo hanno ricevuto informazioni che hanno aiutato le forze armate russe a colpire l’aeroporto delle forze armate ucraine di Ozernoye, ha aggiunto l’FSB. Due milioni di dollari: questo è l’importo promesso per il dirottamento di un vettore missilistico, ha riferito l’FSB”.

Secondo gli esperti russi è ovvio che: “dietro le spalle delle ‘battute di Budanov’ si profilano le ombre dei suoi curatori del SIS britannico e della CIA, per i quali questa non è solo una grande vittoria a livello informativo e propagandistico, ma anche l’accesso agli elementi chiave delle armi aeronautiche russe. È ovvio che senza la partecipazione della CIA e del SIS i servizi speciali ucraini non sarebbero stati in grado di offrire al potenziale dirottatore completa segretezza e cittadinanza italiana. Cioè, loro (i curatori), almeno, erano “al corrente”!

E continuano: “Questo dirottamento si è concluso con il nostro attacco missilistico all’aeroporto di Ozernoye vicino a Zhitomir, dove avrebbe dovuto atterrare il Tu-22M3 dirottato. (Un dettaglio interessante: in epoca sovietica, i bombardieri Tu-22 dalla prima modifica del Tu-22 all’ultimo Tu-22M3 sono stati basati in questo aeroporto per più di trent’anni)”.

E concludono: “Ma, dal punto di vista della prospettiva e dell’importanza per il nemico, un obiettivo molto più gustoso è mettere le mani non su un bombardiere, che hanno avuto l’opportunità di studiare all’inizio degli anni ’90, ma su un caccia – il MiG- 31, il vettore dell’ultimo sistema missilistico ipersonico “Dagger” “, preferibilmente insieme al razzo 9-A-7660, che consentirà agli americani di accedere alle più avanzate tecnologie ipersoniche russe, in cui gli americani hanno progressi molto modesti”. “Ed è sul dirottamento di questo aereo che possiamo aspettarci che si concentrino tutti gli sforzi di ricognizione del nemico. Pertanto, è impossibile riposare sugli allori, avendo identificato un tentativo nemico di dirottare il nostro bombardiere. È possibile che si trattasse solo di un’operazione di copertura per tentare di accedere a un’altra macchina molto più importante. E dobbiamo concentrarci il più possibile su questa minaccia”.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/