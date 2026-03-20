UKRAINERUSSIAWAR. Mosca: stop alla trilaterale Russia – USA – Ucraina. Zelensky chiede soldi all’UE. Slov”jans’k: continua l’avanzata russa

“La Russia mantiene il vantaggio nella guerra contro l’Ucraina”, afferma il direttore dell’intelligence nazionale statunitense Tulsi Gabbard. “Fino a quando non si raggiungerà un accordo, il Cremlino continuerà a condurre una lenta guerra di logoramento fino al raggiungimento dei suoi obiettivi”, ha dichiarato Gabbard. La proposta del numero uno Gabbard è la conti nazione del dialogo con a capo gli Stati Uniti: “Si osserva che gli sforzi degli Stati Uniti per raggiungere la pace potrebbero cambiare la situazione e ridurre le conseguenze regionali del conflitto. Si afferma inoltre che la continuazione della guerra aumenta il rischio di un’escalation, sia involontaria che intenzionale, verso un conflitto diretto tra la Russia e le forze NATO”.

La Russia però ha deciso al momento di fermare gli incontri trilaterali, a darne notizia Dmitry Peskov, Il portavoce presidenziale: “La Russia annuncia la sospensione dei lavori del gruppo trilaterale Russia-USA-Ucraina”. Ricordiamo che ta i malumori russi c’è la mancata risposta degli Stati Uniti sulla questione nucleare gli accordi START e ancora la costruzione del Golden Dome, vista da Mosca come una minaccia diretta.

Il comandante della Forza di Sistemi Senza Pilota Madyar, Robert Brovdi , fa sapere che: “I russi hanno lanciato un’offensiva primaverile-estiva nel settore di Zaporižžja: hanno persino attaccato a cavallo”. Secondo il comandante le forze armate russe hanno cercato di sfruttare la nebbia nel settore di Rodyns’ke-Huljajpole (a circa 100 km dal fronte), ma il loro affidamento sull'”invisibilità” è fallito”. Le forze armate russe non sarebbero riuscite a sfondare in nessun tratto del fronte.

In un’intervista esclusiva alla BBC, Zelenskyj ha affermato che il presidente russo Putin è interessato a una “guerra prolungata” tra Stati Uniti, Israele e Iran, poiché indebolirebbe Kiev e distoglierebbe le risorse statunitensi altrove. Ha inoltre osservato che l’Ucraina e i suoi partner non possono aumentare il numero di missili antiaerei acquistati nell’ambito del programma PURL, poiché la maggior parte di questi missili è destinata al Medio Oriente.

Nel settore della difesa però l’Ucraina sta vendendo tecnologia: “11 paesi hanno chiesto aiuto all’Ucraina per proteggersi dai droni”, afferma Volodymyr Viktorovych Tykhyi, il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino fa notare che oltre 200 specialisti militari ucraini sono già operativi in ​​Medio Oriente, proteggendo i loro partner dai droni iraniani. Tykhyi ha anche affermato che l’Ucraina non ha informazioni sulla missione dell’UE presso l’oleodotto Druzhba. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri, non conosce l’origine delle date e dei dettagli di questi viaggi.

“Il 70% dei droni russi sopra Kiev verrebbe già abbattuto con l’aiuto di droni intercettori: questo è significativamente più economico dei classici sistemi di difesa aerea ed è diventato uno dei principali successi della nuova industria della difesa”, Media ucraini.

Zelenskyy afferma che non ci sono altre opzioni per finanziare le forze armate ucraine se non un prestito dall’Unione Europea, come riportato da Euractiv. “Contiamo sui paesi dell’UE affinché trovino il modo di risolvere questo problema”, ha dichiarato Zelenskyy a Madrid dopo un incontro con il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez.

Korolev, il fondatore della fondazione “We Are Together”, è stato arrestato in relazione al furto di denaro ai danni di soldati delle Forze Speciali all’aeroporto di Sheremetyevo, secondo un documento ottenuto da TASS. È stato accusato di 14 capi d’imputazione per estorsione, appropriazione indebita e organizzazione di un gruppo criminale organizzato.

Il deputato della Duma russa Andrei Svintsov è stato espulso dal Partito Liberal Democratico di Russia (LDPR). La decisione è stata presa all’unanimità durante una riunione del Presidium del Consiglio Supremo del partito, ha dichiarato a Kommersant Eleonora Kavshar, vice capo della sede centrale del partito. “Con decisione del Presidium del Consiglio Supremo dell’LDPR del 18 marzo 2026, il deputato A.N. Svintsov è stato espulso dal Partito Liberal Democratico di Russia a causa delle sue azioni che ledono la reputazione dell’LDPR”.

In materia di difesa, la Duma di Stato ha approvato in prima lettura un disegno di legge che autorizza la costruzione di infrastrutture nelle riserve naturali per scopi di difesa. E ancora i moscoviti hanno iniziato a ricevere SMS riguardanti le restrizioni all’uso di internet mobile per motivi di sicurezza.

A rischio escalation le relazioni Russia – Occidente. Nikolaj Platonovič Patrušev, Assistente presidenziale, ha riferito che: “La Russia sta valutando la possibilità di scortare le proprie navi mercantili con gruppi di fuoco, di scortarle con convogli di navi militari e di installare a bordo speciali dispositivi di protezione”, Kommersant. Secondo Patrušev, “ciò è dovuto al rischio di attacchi terroristici e sabotaggi contro le navi che fanno scalo nei porti russi. Se verranno individuate nuove minacce marittime provenienti da paesi europei, verranno sviluppate ulteriori misure”, ha chiosato Patrušev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 19 marzo. Mentre i russi festeggiavano l’anniversario della riunificazione della Crimea e di Sebastopoli con la Russia, le forze armate ucraine hanno lanciato un massiccio attacco di droni sulla penisola. A Sebastopoli, 27 droni sono stati abbattuti, uccidendo un uomo e ferendone altri due. Anche il Territorio di Krasnodar ha subito attacchi di droni per 24 ore, con i sistemi di difesa aerea in funzione a Novorossiysk e Krasnodar. Un morto e 11 edifici residenziali danneggiati. Attaccata la zona industriale di Nevinnomyssk, nel Territorio di Stavropol e ancora attacco a Taganrog, nell’Oblast di Rostov.

Le forze armate russe hanno attaccato obiettivi a Charkiv, Sumy, Leopoli (le forze armate russe hanno colpito il quartier generale regionale dell’SBU) e Zaporižžja con missili Geranium, e almeno 20 esplosioni sono state udite a Odessa. Nell’oblast’ di Volinia, i droni russi hanno attaccato un impianto elettrico, causando interruzioni di corrente e di acqua.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord e le forze armate ucraine sono impegnate in combattimenti in otto aree del distretto di Sumy e due a Hlukhiv. Il nemico sta spostando riserve nell’area del villaggio liberato di Sopych.

Nell’oblast’ di Belgorod, vicino al villaggio di Kupino, un ferito dall’esplosione di un drone e da una mina. Anche Dorogoshch e Grayvoron sono state colpite.

Nel settore di Charkiv, si registrano combattimenti e attacchi reciproci alle retrovie. Gruppi d’assalto del gruppo di forze Nord russe, dopo uno scontro a fuoco con le forze armate ucraine, sono avanzate fino a 200 metri nei pressi del villaggio di Vovchans’ki Khutory.

A Kupjans’k non si registrano cambiamenti significativi. Nella parte meridionale del settore di Kupjans’k, le forze russe stanno avanzando gradualmente.

Nel settore settentrionale di Lyman, il Ministero della Difesa ha annunciato la presa di Oleksandrivka (vicino al confine con la regione di Charkiv).

Nel settore di Slov”jans’k, le forze russe stanno consolidando le posizioni nelle aree di Kalenyky e Lypivka, in vista delle imminenti battaglie per Rai-Oleksandrivka.

Kostjantynivka e Kramators’k sono sotto attacco da parte dei FAB, UMPK e droni tattici russi. Le forze armate russe stanno avanzando gradualmente da sud-est di Kostjantynivka.

Nell’oblast di Dnipropetrovs’k, le forze armate ucraine, utilizzando due gruppi d’assalto su due veicoli fuoristrada della 95ª brigata d’assalto aviotrasportata, hanno tentato di sfondare le linee di Dobropasove; entrambe le unità, sia l’equipaggiamento che il personale, sono state distrutte.

Il gruppo di forze Orientale continua ad avanzare a ovest e nord-ovest di Huljajpole, con combattimenti in corso nelle vicinanze di Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa e Krynychne.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso battaglie di posizione vicino a Stepnohirs’k, Prymors’ke e Mahdalynivka. Le forze armate ucraine hanno bombardato Enerhodar e attacchi ucraini sonostati registrati contro le infrastrutture energetiche che hanno nuovamente causato interruzioni di corrente.

A Nova Kachovka, nell’Oblast di Cherson, attacchi delle forze armate ucraine hanno provocato il ferimento di due persone. A Gornostaevka quattro feriti da attacchi di droni.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/