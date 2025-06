Dopo lo SPIEF Vladimir Putin è stato ospite di un altro forum economico quello a Minsk dell’Unione Unione Economica Eurasiatica. A che in questo caso ha tenuto una conferenza stampa dove ha dichiarato: “L’Occidente sta costantemente seppellendo la Russia, ma presto moriranno anche loro”. Putin ha risposto così ad una domanda sulle relazioni tra Russia e Occidente.

Il presidente Vladimir Putin ha inoltre detto alla conferenza stampa con i rappresentanti dei media dopo il vertice: “13,5 trilioni di rubli su 223 trilioni di rubli di PIL vengono spesi per spese militari, il 6,3% del PIL. Putin ha osservato che si tratta di una cifra elevata, definendola uno dei problemi di bilancio che “stiamo risolvendo con dignità”. Il PIL della Russia è ancora al 3.5%.

Ha spiegato anche che “le relazioni tra Russia e Stati Uniti stanno iniziando a stabilizzarsi, i primi passi sono stati compiuti. Sono stati stabiliti contatti operativi tra i principali dipartimenti e i servizi speciali; la Russia è pronta per il terzo round di negoziati con l’Ucraina, ma data e luogo devono ancora essere stabiliti. Le parti continueranno i contatti una volta completati gli scambi”

“La Russia è pronta a trasferire in Ucraina altri 3.000 corpi di soldati deceduti, oltre ai 6.000 già trasferiti. Le bozze di memorandum tra Russia e Ucraina sull’accordo sono in netto contrasto tra loro. Dovrebbero essere oggetto di discussione durante il terzo round di negoziati”

Putin sui tentativi dell’Occidente di “seppellire” l’economia russa: “moriranno presto loro stessi”. ? Sulla questione dell’attacco alla NATO da parte della Russia: ”Beh, stanno dicendo sciocchezze”, ha detto il presidente russo;

La Russia prevede di ridurre la spesa per la difesa nei prossimi tre anni. Non esiste ancora un accordo tra il Ministero delle Finanze, il Ministero della Difesa e altri dipartimenti.

Ad andare peggio sono i conti ucraini. Il governo ucraino approva modifiche al bilancio statale per coprire un deficit di oltre 400 miliardi di grivne per l’esercito, afferma il deputato Zhelzenyak. Il documento dovrebbe essere presentato al Parlamento a breve. L’anno scorso, il deficit dell’esercito è stato coperto aumentando le tasse.

Quest’anno, il governo propone di coprire il deficit di 400 miliardi di grivne per l’esercito contraendo nuovi debiti e riscuotendo tasse dalle imprese ucraine. In particolare, propone di aggiustare la parte delle spese del bilancio statale di 397 miliardi di grivne: aumentare la spesa per i singoli programmi di bilancio di 448 miliardi di grivne (di cui 412 miliardi di grivne destinati al settore della sicurezza e della difesa) e ridurre la spesa e i prestiti di 51 miliardi di grivne. “Lasciatemi spiegare. Per colmare il buco, care imprese, vi chiederanno +150 miliardi in più del previsto, più altri 250 miliardi di grivne di debito”, ha detto Zheleznyak.

La parlamentare ucraina Nina Yuzhanina ha inoltre aggiunto che il 75% del bilancio annuale dell’Ucraina è stato speso nel primo trimestre per il settore della sicurezza e della difesa, da qui il “buco” nel bilancio. Secondo Yuzhanina, la ragione di questo deficit è stata la mancanza di supporto armato da parte dei partner dell’Ucraina nel primo trimestre del 2025.

Ricordiamo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai paesi sostenitori 40 miliardi per coprire i buchi di bilancio e comprare armi per sconfiggere la Russia.

Graziella Giangiulio

