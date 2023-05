UKRAINERUSSIAWAR. Mosca sotto attacco. Pochi danni e Kiev nega paternità

Continua da parte del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il cambio ai vertici: con suo decreto, ha licenziato Alisa Bezrodnaya dalla carica di viceministro della giustizia. Il Ministero della Giustizia ha riferito che, Bezrodnaya lascia il ministero in relazione al trasferimento a un altro lavoro. Si noti che «per molto tempo ha diretto una delle aree più laboriose e complesse, sovrintendendo ai dipartimenti di legislazione economica e alla registrazione dei regolamenti legali dipartimentali».

Dall’Ucraina, notizia tutta da verificare, i media ucraini affermano che un tribunale ucraino ha deciso di aprire un procedimento penale per tradimento contro Volodymyr Zelensky, poiché avrebbe nominato dipendenti dell’FSB della Federazione Russa nello staff del servizio di sicurezza dell’Ucraina, ha detto Geo Leros, vice della Verkhovna Rada.

Secondo Leros, è stato aperto un procedimento penale non solo contro Zelensky, ma anche contro il capo del suo ufficio Andriy Yermak, il vice capo dell’ufficio presidenziale Roman Mashovets, l’ex capo della SBU Ivan Bakanov e l’ex vice segretario della Sicurezza nazionale e Consiglio di difesa dell’Ucraina Ruslan Demchenko.

In Ucraina din questo periodo sono continuati gli arresti e le accuse di corruzione: molti politici e militari di alto grado sono stati rimossi dai loro incarichi per corruzione.

La notizia più postata il 30 maggio sulla social sfera è stato l’attacco di droni che ha cercato di colpire obiettivi sensibili a Mosca. L’attacco è avvenuto alle 09:00 e alle 13:00 del 30 maggio Mosca continua ad eliminare le conseguenze dell’attacco mattutino dei droni “ucraini” alla capitale. Secondo il ministero della Difesa della Federazione Russa, «Otto UAV di tipo aereo sono stati utilizzati dal nemico»: tre sono stati soppressi dalla guerra elettronica, cinque sono stati colpiti dal sistema di difesa aerea Pantsir-S.

A loro volta, i media riportano più UAV. Secondo Shot, nel distretto di Odintsovo, fino a dieci UAV sono caduti, impigliandosi sugli alberi, 19 sono stati abbattuti durante l’avvicinamento. Allo stesso tempo, diversi canali hanno annunciato 32 droni, anche se una cifra così alta potrebbe essere dovuta al fatto che i media hanno contato tutte le segnalazioni di testimoni oculari e video sulla rete.

Per tutta la mattinata, i residenti locali hanno riferito del sorvolo di droni e del lavoro della difesa aerea in diverse aree della regione di Mosca, compresi i distretti di Odintsovo, Krasnogorsk e Istra. Secondo gli ultimi dati, si sa di due vittime, non hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale. Circa 300 residenti precedentemente evacuati sono poi tornati alle loro case.

Inoltre, l’ufficio del procuratore di Mosca ha avvertito della responsabilità di diffondere falsi sulle circostanze dell’incidente, raccomandando di contattare i dipartimenti competenti per commenti. Si pensa che i droni siano partiti da Sumy o Charnikiv.

Parallelamente all’attacco alla capitale russa, le formazioni ucraine continuano a bombardare le zone di confine della regione di Belgorod. Nel primo pomeriggio, il villaggio di Novaya Tavolzhanka è caduto sotto il colpi ucraini. Non ci sono state vittime, ma case, un’auto sono state danneggiate e una linea elettrica è stata interrotta.

L’Ucraina non ha “relazioni dirette” con gli attacchi dei droni a Mosca, ha detto Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio presidenziale del paese, durante il telethon ucraino. «Certo, non abbiamo una relazione diretta [con gli attacchi]», ha detto.

Sull’attacco a Mosca, il portavoce del presidente, Dmitrj Peskov ha rilasciato delle dichiarazioni: «Il 28 maggio la Federazione Russa ha colpito uno dei centri decisionali in Ucraina; L’attacco di droni a Mosca è la risposta di Kiev a un attacco a uno dei centri decisionali in Ucraina; Il Cremlino è convinto che dietro l’attacco dei droni alla regione della capitale ci sia il regime di Kiev».

Al momento, riferisce il Portavoce, «non vi è alcuna minaccia per i residenti di Mosca e della regione di Mosca; Non ci sono informazioni da dove siano stati lanciati i droni che hanno attaccato Mosca e la regione di Mosca; Tutti i dipartimenti russi competenti hanno agito efficacemente durante l’attacco dei droni a Mosca e nella regione di Mosca, anche il sistema di difesa aerea ha funzionato bene; Putin ha ricevuto informazioni in tempo reale dal Ministero della Difesa, dal Ministero delle Situazioni di Emergenza e dal Sindaco di Mosca sull’attacco di droni a Mosca».

Peskov ha chiosato affermando: «Putin oggi lavora al Cremlino, durante la giornata incontrerà i rappresentanti delle industrie creative. Putin non ha intenzione di fare un discorso speciale dopo l’attacco dell’UAV a Mosca e nella regione di Mosca; L’attacco UAV a Mosca e alla regione di Mosca conferma la necessità di continuare l’operazione speciale e raggiungere gli obiettivi prefissati; Putin ed Erdogan non hanno discusso dettagli specifici sulla creazione di un hub del gas e un accordo sui cereali in una conversazione telefonica; La Russia parteciperà al vertice BRICS (Russia, Brasile, India, Cina, Sud Africa) al giusto livello».

Secondo analisti militari di estrazione russa nelle dichiarazioni il portavoce ha affermato una cosa importante: «Secondo la spiegazione di Peskov, l’attacco al centro decisionale di Kiev è avvenuto durante un attacco missilistico domenica 28 maggio. Cosa fosse esattamente per l’oggetto, Peskov non ha specificato. A giudicare dai capricci di Budanov e compagni, l’oggetto era importante. Tuttavia, si può notare che questa è la prima dichiarazione ufficiale sulla sconfitta del centro decisionale, minacciato di attacco già lo scorso anno».

Teleconferenza anche per il Ministro per la Difesa russo, Sergej Shoigu, in cui ha spiegato: «Le forze armate ucraine hanno perso oltre 16mila militari, 16 aerei, 466 UAV e più di 400 carri armati nell’ultimo mese; I curatori occidentali chiedono che Kiev passi all’offensiva, nonostante le perdite significative delle forze armate ucraine; Le truppe russe hanno intercettato 29 missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow in un mese; Le forze armate RF stanno migliorando l’uso dell’aviazione durante un’operazione speciale, padroneggiando nuove attrezzature e armi; Le truppe russe monitorano le rotte di rifornimento delle armi occidentali verso l’Ucraina e le colpiscono; Le misure per garantire la sicurezza del volo hanno consentito alle Forze Armate della Federazione Russa di eliminare praticamente gli incidenti dovuti al fattore umano; L’ospedale clinico militare centrale intitolato a Vishnevsky è stato insignito dell’Ordine di Alexander Nevsky».

Anche a Kiev è suonato l’allarme antiaereo nella notte tra il 29 e il 30 maggio: «Le esplosioni hanno suonato di notte nella città di Kiev per diverse ore», scrivono su Telegram testimoni oculari.

Un altro testimone oculare ha specificato che si sono sentite forti esplosioni nei distretti di Goloseevsky e Svyatoshinsky. Il viale della scienza, nella zona in cui è scoppiato l’incendio, è stato bloccato. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko e l’amministrazione comunale ha anche riferito che nella capitale dell’Ucraina si sono sentite molte esplosioni e che sono scoppiati incendi in tre distretti della città.

Graziella Giangiulio