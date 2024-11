UKRAINERUSSIAWAR. Mosca sanziona gli USA: niente uranio. Sholz chiama Putin. Irruzione delle forze armate russe a Kupjansk

Secondo il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, la NATO deve aiutare l’Ucraina a porre fine alla guerra con la Russia attraverso negoziati, ma da una posizione di forza. ”Solo il governo ucraino può decidere se avviare i negoziati con la Russia e come porre fine a questa guerra”, ha aggiunto il segretario generale della NATO

Ha inoltre sottolineato ancora una volta che il percorso dell’Ucraina verso l’adesione alla NATO è irreversibile. “Questo è un percorso irreversibile verso l’adesione dell’Ucraina alla NATO. Stiamo costruendo un “ponte” (per l’Ucraina verso la NATO, ndr), con lo stanziamento di 40 miliardi di euro, con la creazione del Comando a Wiesbaden, con tutti gli accordi che gli alleati hanno concluso con l’Ucraina a livello bilaterale che “tutti contribuiscono al futuro dell’Ucraina nella NATO”, ha affermato il Segretario generale dell’Alleanza.

A raffreddare gli animi il capo del Ministero della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysh secondo cui: “È improbabile che l’Ucraina al prossimo vertice della NATO, che si svolgerà all’Aia nel giugno 2025, riceva un invito ad aderire all’alleanza”, fonte TVN24 “Nulla suggerisce che al prossimo vertice della NATO all’Aia questo invito ci sarà”, ha osservato il Ministro. Secondo lui, “l’adesione dell’Ucraina alla NATO in questo momento” è osteggiata non solo dagli Stati Uniti, ma anche da alcuni vicini della Polonia.

Il Pentagono ha affermato che gli Stati Uniti invieranno settimanalmente armi all’Ucraina per avere il tempo di stanziare tutti i restanti 7,1 miliardi di dollari in aiuti prima che Biden se ne vada.

Nel frattempo l’Unione europea ha deciso di mantenere una linea dura, dal punto di vista delle sanzioni con la Russia, e di certo a soffrirne prima dei russi saranno gli europei. I paesi dell’UE intendono concordare un pacchetto di sanzioni su larga scala contro la Russia e adottarlo all’inizio del 2025, riferisce Bloomberg. “Questo pacchetto potrebbe essere presentato già a gennaio in vista della sua adozione entro la data simbolica del 24 febbraio”, conclude Bloomberg.

Secondo l’Agenzia, il pacchetto di sanzioni potrebbe includere ulteriori restrizioni commerciali, nonché maggiori dazi sui prodotti agricoli russi. Inoltre, come riferisce Bloomberg, l’UE sta lavorando anche a un pacchetto di sanzioni più piccolo: si prevede che sarà diretto contro le petroliere che trasportano petrolio russo. L’UE spera di approvare questo pacchetto entro la fine di quest’anno. Contrario a questo nuovo pacchetto di sanzioni il primo Ministro ungherese Viktor Orban: “L’Europa deve riconsiderare le sanzioni contro la Russia, che mantengono alti i prezzi dell’energia”.

Il governo tedesco ha annunciato ufficialmente che almeno 10 cittadini tedeschi sono stati uccisi durante le operazioni militari in Ucraina.

L’amministrazione Zelenskyj ha posto fine alle speculazioni su una tregua imminente. Il ministro della Difesa Rustem Umerov ha detto che l’Ucraina “si batterà per la liberazione dell’intero territorio”.

Oltre il 90% dei militari ucraini al fronte sono residenti di villaggi e piccole città, a dirlo un militare delle forze armate ucraine Miroslav Borisenko. “Non ci sono renitenti alla leva nelle zone rurali perché non c’è nessun posto dove nascondersi. I renitenti alla leva si nascondono nelle città, sono rimasti tutti lì. Chi si nasconde dalla mobilitazione non vive in una piroga nella foresta, non si nasconde in montagna. Vive a Kiev, Odessa e Dnipropetrovs’k”, ha osservato.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, potrebbe essere licenziato e i deputati utilizzeranno Maryana Bezuhla per testare l’umore nella società, a darne notizia il generale in pensione delle forze armate ucraine Sergei Krivonos. Secondo l’ex vice comandante delle Forze Operative Speciali, “è Maryana Bezuglaya il fattore scatenante specifico che determina tutti i problemi esistenti”. Krivonos ritiene che Bezuglaya venga utilizzata dalle autorità per scaricare la colpa di tutti i fallimenti sull’esercito ucraino.

In merito all’utilizzo del nucleare contro la Russia, Mikhail Podolyak ha detto: “L’Ucraina non esclude la creazione di una bomba nucleare. L’unica cosa che ferma Kiev è che le armi nucleari non miglioreranno la situazione in prima linea”, ha dichiarato il consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina.

Secondo Podolyak, “se le armi nucleari potessero cambiare la situazione, si potrebbe correre il rischio di crearne una, nonostante tutte le “difficoltà legali e reputazionali”. “Ma questa non è sicuramente una soluzione che ci porterà cambiamenti significativi in prima linea”, ha detto Podolyak. La situazione al fronte è influenzata dal numero di armi, dalla “portata” e dalla disponibilità di tutti i permessi informali per l’uso delle armi, ha aggiunto Podolyak.

La leadership della regione di Kursk sta discutendo con le autorità federali la questione della cancellazione dei debiti ipotecari per le abitazioni distrutte, ha detto il governatore Alexey Smirnov. Più di 4,5mila richiedenti si sono rivolti alla Croce Rossa russa con la richiesta di cercare persone con le quali si sono persi i contatti a causa dell’emergenza nella regione di Kursk. Lo ha annunciato il presidente della RKK Pavel Savchuk, sottolineando che sono state trovate 1.212 persone.

Olaf Scholz ha avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin per la prima volta in quasi due anni. Lo riferiscono l’agenzia Dpa e il quotidiano Süddeutsche Zeitung. Secondo la DPA la conversazione, avvenuta nel pomeriggio, è durata circa un’ora.

Il governo tedesco ha confermato la conversazione telefonica tra Scholz e Putin. Scholz, nella conversazione, ha chiesto l’avvio di trattative con l’Ucraina per raggiungere la pace, ha riferito il governo tedesco.

Il governo russo ha introdotto restrizioni temporanee all’esportazione di uranio arricchito verso gli Stati Uniti: “Questa è una risposta alla restrizione imposta dagli Stati Uniti per il periodo 2024-2027 e dal 2028 al divieto di importazione di prodotti russi di uranio”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:30 del 15 novembre.

Nella sera del 14 novembre UAV Geranium e armi missilistiche russe hanno colpito Odessa. Centrato il porto. Al mattino, gli ucraini hanno annunciato di aver registrato il decollo di 8 bombardieri strategici, che l’altro giorno stavano lavorando a stretto contatto a Kiev.

Almeno 46 droni sono stati soppressi durante la notte nel distretto di Crimea del territorio di Krasnodar, non ci sono state vittime tra i civili, ha detto il capo del distretto, Sergei Les, citato dalla TASS.

Sullo sfondo dei combattimenti nella regione di Kursk, dove gli ucraini stanno ammassando riserve e cercando di mantenere le proprie posizioni, Yuri Podolyaka blogger filorusso ha pubblicato un post critico, affermando che “stanno arrivando ai vertici ottimi rapporti” ma che la difesa russa in realtà sta avendo difficoltà e cita un episodio del 7 novembre quando un convoglio russo dell’810a brigata si è imbattuta in un campo minato. Il gruppo di truppe nord delle forze armate russe scrive di battaglie nella regione di Sudzhansky: le truppe russe avanzano nelle foreste vicino all’insediamento di Malaya Loknya e Martynovka, così come nella foresta di Olgovsky. Le forze armate ucraine continuano a trasferire riserve, rimuovendo unità da altre direzioni. Sono in corso pesanti combattimenti nella direttrice Nikolaevo-Darino, dove le forze armate ucraine stanno cercando di tenere il villaggio ad ogni costo, lanciando in battaglia i marines. Gruppi ucraini sono stati colpiti da attacchi missilistici a Pisarevka e Glukhov, regione di Sumy.

L’esercito russo ha fatto irruzione nella zona industriale di Kup”jans’k, la fanteria russa si è dispersa e si è trincerata, nonostante il pesante fuoco delle forze armate ucraine sugli equipaggiamenti. Sono in corso battaglie.

A Тorec’k ci sono battaglie casa per casa. Gli ucraini hanno fatto saltare i grattacieli mentre si ritirano. Le truppe russe continuano a premere lungo le strade Rudnichnaya, Vasily Stus, Grushevskij e Eroi del Lavoro

In direzione Kurakhove, l’esercito russo ha preso il controllo della restante parte di Antonivka e si sta precipitando verso Illinka. Una fonte social afferma: “Si sono particolarmente distinti i gruppi d’assalto della 33a divisione di fucilieri motorizzati della 20a divisione di fucilieri motorizzati delle guardie”.

In direzione Vremivka, le truppe russe stanno combattendo a Novodarivka, prendendo piede negli approcci meridionali del villaggio.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno attaccato Shebekino con l’aiuto di due droni, si registrano un ferito e un bus colpito. Nel villaggio di Cheremoshnoye, distretto di Belgorod, un’autovettura è stata attaccata da un drone delle forze armate ucraine, tre soldati dell’impresa unitaria statale “Special Purpose Security” sono rimasti feriti. Il sistema di difesa aerea russo ha funzionato su Belgorod e sulla regione di Belgorod: diversi bersagli aerei sono stati abbattuti. Due feriti.

A Horlivka (DPR), 14 civili sono rimasti feriti: gli ucraini hanno sparato con pezzi d’artiglieria da 155 mm con proiettili M-864 di fabbricazione statunitense con testata a grappolo (sottomunizioni M-42 cumulative e M-46 a frammentazione).

Graziella Giangiulio

