UKRAINERUSSIAWAR. Mosca risponde alla Spiderweb con un attacco missilistico su più regioni ucraine. Russi a 560 metri dal confine di Dnipropetrovs’k

Il Segretario Generale della NATO Marke Rutte: “Abbiamo discusso del sostegno all’Ucraina e ci siamo impegnati quest’anno a fornire oltre 20 miliardi di euro in assistenza alla sicurezza. Vogliamo vedere la fine della guerra in Ucraina attraverso un accordo di pace duraturo e giusto. Abbiamo discusso di garantire che l’Ucraina abbia i mezzi che le consentano di raggiungere una pace sostenibile e giusta. Dobbiamo rimanere cauti riguardo alle intenzioni della Russia e rafforzare le nostre industrie militari. Dobbiamo affrontare la minaccia russa che ha avuto inizio con l’attacco all’Ucraina dal 2014”

Donald Trump sulla situazione in Ucraina e Russia: “Non credo che Russia e Ucraina firmeranno un accordo. Potremmo assumere una posizione dura sia con la Russia che con l’Ucraina se l’accordo fallisse”.

Anche la Commissione europea si prepara ad un nuovo pacchetto di sanzioni anti-russe entro la fine di giugno; la Francia ha già inviato le sue raccomandazioni in merito. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot alla radio RTL.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz era alla Casa Bianca per chiedere a Trump di continuare a fare pressione su Mosca ma la sua richiesta non ha avuto esito positivo, riporta il NYT.

Secondo Andriy Demchenko, portavoce delle guardie di frontiera ucraine: “L’esercito russo sta cercando di espandere la zona di combattimento nell’Oblast di Sumy”; ha osservato che un numero significativo di bombardamenti si sta verificando nell’Oblast di Sumy, dove le forze armate russe stanno utilizzando attivamente l’aviazione, in particolare KAB e missili non guidati. Questo impatto del fuoco precede l’arrivo di piccoli gruppi d’assalto, che sono una tattica familiare alle truppe russe. Demchenko ha osservato che in precedenza tali tattiche erano state registrate solo in una piccola area, in particolare in direzione degli insediamenti di Basivka e Zhuravka. Gli ucraini prevedono attacchi russi agli impianti energetici entro una settimana. Fino a 20 aerei di tipo diverso potrebbero essere utilizzati per colpire l’Ucraina di notte: Tu-95MS, Tu-160, Tu-22M3, Su-57, Su-30SM e MiG-31K fonti ucraine.

Il Vice Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina Pavlo Palisa sostiene che: “Nel 2026, la Russia prevede di occupare tutta l’Ucraina a est del fiume Dnepr, nonché di impadronirsi delle regioni di Odessa e Mykolaïv, “Mosca sta cercando di espandere la sua influenza nell’Ucraina orientale. Questo include l’impadronirsi delle intere regioni di Donetsk e Luhansk in autunno, e poi creare una zona cuscinetto lungo il confine settentrionale con la Russia entro la fine dell’anno… Non stanno parlando di pace. Si stanno preparando alla guerra”, ha aggiunto Palisa.

Nella notte attacco missilistico russo contro Kiev, in risposta all’operazione Spiderweb degli scorsi giorni contro Mosca. “La Russia ha lanciato 407 droni e 44 missili contro l’Ucraina di notte” ha detto il portavoce dell’Aeronautica Militare ucraina Yurii Ignat. “Abbiamo dati sull’uso di sei missili balistici e 38 missili da crociera, la maggior parte dei quali sono stati distrutti. Fino a 30 missili sono stati distrutti. Ci sono anche fino a 200 perdite di droni d’attacco. I russi hanno attaccato principalmente dalle regioni settentrionali e l’intera massa dei loro droni si è lanciata oggi in una “offensiva strisciante” verso le regioni occidentali”, ha osservato il rappresentante dell’Aeronautica Militare ucraina.

Volodymyr Zelensky: “La Russia ha attaccato di notte con oltre 400 droni e 40 missili: è stato uno dei più grandi raid aerei della guerra”.

Il Ministero della Difesa russo nella conferenza stampa del mattino ha riferito che l’attacco della notte del 6 giugno è avvenuto “in risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev, l’esercito russo ha lanciato un massiccio attacco notturno contro uffici di progettazione, aziende di produzione e riparazione di armi e attrezzature militari in Ucraina”

La stessa dichiarazione è stata fatta dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov: “Il massiccio attacco notturno della Russia contro obiettivi militari in Ucraina è una risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev”, ha confermato ai giornalisti. Il traffico è stato riaperto su un binario ferroviario nel distretto di Prokhorovsky, nella regione di Belgorod, dove una locomotiva diesel di riserva è deragliata a causa di danni al binario, ha riferito la South-Eastern Railway.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 6 giugno. Nella notte, le forze armate russe hanno lanciato un attacco concentrato contro obiettivi a Kiev; i canali social ucraini hanno riportato notizie di “Geranium” e armi missilistiche, lanci di Tu-95MS. Hanno anche parlato di esplosioni nelle regioni di Žytomyr, Čerkasy, ​​Leopoli, Ternopil, Rivne, e Chmel’nyc’kyj.

Le forze armate ucraine hanno effettuato numerosi lanci di missili in direzione della costa occidentale della Crimea, ha dichiarato più volte il governatore di Sebastopoli, dando l’allarme antiaereo. Diversi droni sono stati abbattuti in avvicinamento a Mosca. A seguito dell’attacco con i droni, si è sviluppato un incendio in uno degli stabilimenti industriali di Engels, nella regione di Saratov. Sono state segnalate esplosioni nei pressi dell’aeroporto di Bryansk e gli elicotteri stavano operando contro i droni ucraini nella regione di Voronezh. Gli equipaggi dei carri armati russi hanno iniziato ad agire in plotone per rilevare le posizioni ucraine.

Nella regione di Bryansk si registrano due attacchi di droni ucraini in due diverse province ci sono 4 feriti. In direzione di Kursk, continua la difesa del saliente di Tetkino, mentre gli ucraini continuano gli attacchi, complicando il rifornimento delle unità russe avanzate e lanciando nuove forze in battaglia. Le forze armate dell’Ucraina hanno attaccato Ryl’sk, un morto e sei feriti. Il cinque giugno un drone delle forze armate dell’Ucraina ha attaccato il villaggio di Sukhaya, nel distretto di Ryl’sk, ferendo due civili.

In direzione di Sumy, l’offensiva dell’esercito russo continua. Sono in corso battaglie nelle zone di Kindrativka, Oleksiivka e Yablunivka, nella regione di Sumy.

Nella regione di Belgorod registrati attacchi in 12 villaggi diversi con droni almeno 4 i feriti.

In direzione Liman, si stanno combattendo nella zona di Novomykhailivka e nella periferia orientale di Karpivka. La nostra bandiera è stata issata a Ridkodub.

In direzione Kostjantynivka, le forze armate russe stanno conducendo operazioni offensive a Yablunivka, così come nei pressi di Popiv Yar e Poltavka. A nord di Torec’k sono in corso combattimenti nella zona di Dyliivka. Secondo fonti ucraine le forze armate russe hanno occupato Stara Mykolaivka e Hnativka.

In direzione Sud di Donetsk, il Gruppo di Forze Vostok ha preso il villaggio di Fedorivka. Le forze armate ucraine stanno organizzando contromisure. Fonti ucraine via social affermano he le truppe russe sono avanzate anche a Zorya e Fedorivka, Komar e vicino alla DPR di Troitskoye. Secondo le fonti ucraine, le truppe russe si trovano a 560 metri dal confine della regione di Dnipropetrovs’k dopo l’avanzata nella zona di Troits’ke.

In direzione Cherson, le forze armate russe hanno colpito con i FAB a Cherson, distruggendo l’edificio amministrativo militare-civile ucraino.

Graziella Giangiulio

