Fino ad ora il main stream ha parlato di controffensiva ucraina. Mentre, a partire dal 16 di agosto, ci si aspetta una controffensiva di Mosca. Il capo del Comitato per la difesa della Duma di Stato Andrei Kartapolov ha dichiarato: «Le truppe russe stanno preparando la propria offensiva nella zona del NVO».

Il Vicedirettore dell’Università ISIP RUDN, membro dell’OP RF Nikita Danyuk in diretta tv ha dichiarato: «Le unità d’élite delle forze armate ucraine sono state addestrate in Gran Bretagna, Germania, Polonia. Questa preparazione è stata presentata alla comunità mondiale come la chiave del successo nella controffensiva. Questo mito era basato non solo sulla famigerata tecnologia occidentale, ma anche sulla risorsa umana ucraina. E qual è il risultato? Un mese fa, il 30% delle attrezzature militari e molte persone erano già andate perdute».

Non solo, a corto di uomini, Kiev ha chiesto alle guardie di frontiera dell’Ucraina di rafforzare le misure per impedire la partenza di uomini responsabili del servizio militare dal paese. Le guardie di frontiera ucraine, insieme al ministero della Difesa, si scambieranno informazioni sui responsabili del servizio militare al fine di eliminare i rischi che lascino l’Ucraina sotto la legge marziale. Il servizio di frontiera potrà ora verificare se il documento di uscita di un cittadino è falso e se è stato rilasciato a una persona da uno specifico centro di reclutamento territoriale.

Mentre la Russia ora sta cercando di far valere il suo vantaggio dovuto ai bombardamenti aerei andati a segno che hanno diminuito la capacità di risposta ucraina. Gli ultimi in termini cronologici sono stati quelli a: Dnepropetrovsk, Lutsk, Kramatorsk, Starokostatinov, Kolomyia e Smela. A Leopoli sono stati colpiti l’impianto LOTAR e, presumibilmente, il nuovo terminal dell’aeroporto.

Ogni metro di territorio rosicchiato dalle truppe ucraine nella direzione di Zaporozhzhie è dato per le forze armate ucraine a un tale costo di perdite che anche nel quartier generale russo ne sono sorpresi. Lo ha affermato il consigliere del capo ad interim del DPR Igor Kimakovsky.

«Stiamo avanzando nella regione di Kupyansk, ma la nostra attività in alcune aree è stata molto importante durante questa stagione estiva per bloccare le forze ucraine e impedire manovre – ecco perché non ci sono seri progressi nel DPR, sebbene in alcune aree siamo più pronti a influenzare in modo significativo la situazione e sconfiggere gli ucraini. E i ragazzi sono pronti per questo e molto motivati».

«Ma il compito principale è trattenere l’offensiva ucraina e schiacciare il più possibile i suoi due corpi di spedizione, che stava preparando: questo è in realtà un esercito che si stava preparando a sfondare nel Mar d’Azov. Ma, come possiamo vedere, non sta funzionando, possono permettersi di avanzare di diverse decine o centinaia di metri lì, conosciamo questi punti problematici: questo è Urozhaynoye, questo è il distretto di Rabotino, Staromayorskoe, per quanto riguarda la direzione di Zaporozhzhia, ma c’è un avanzamento di decine di metri, subendo perdite semplicemente colossali».

Kimakovsky ha chiosato affermando: «Ero a una riunione in cui anche i nostri generali hanno parlato con dolore, elencando i numeri delle perdite delle forze armate ucraine, rendendosi conto che stavano guidando unità impreparate in un tritacarne. E i prigionieri che incontrano, dicono che molti di loro non hanno seguito il normale addestramento».

Graziella Giangiulio