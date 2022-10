UKRAINERUSSIAWAR. Mosca: ora tocca alle infrastrutture critiche di Kiev. Putin: «Stop al sabotaggio nella nuova Russia»

Alle 14:16 del 10 ottobre era di nuovo allarme raid aereo sulla città di Kiev. Putin durante la riunione del consiglio di sicurezza russo ha dichiarato: «In mattinata è stato effettuato un massiccio attacco con armi ad alta precisione sulle infrastrutture ucraine: infrastrutture energetiche, comando militare e comunicazioni (…) in caso di proseguimento degli attacchi terroristici ucraini sul territorio russo, la nostra risposta sarà dura e in scala corrisponderà al livello delle minacce».

Mosca, si può riassumere leggendo tra le parole di Putin, dice di aver risposto agli attacchi compiuti da Kiev nel Donbass, centri cittadini e, l’ultimo in Crimea, dove sono state distrutte due campate del ponte. E di certo in questa risposta vanno inseriti anche gli attentati contro Nord Stream 1 e 2 che per Mosca sono stati compiuti dall’Occidente e per la morte di Dar’ja Dugina, la figlia di Alexander Dugin.

Con gli attacchi di ieri si può affermare in definitiva che l’Operazione Speciale Russa che prevedeva di non attaccare le infrastrutture critiche ucraine ma di sostenere l’autodeteminazione del Donbass, territori attualmente annessi alla Russia con referendum non riconosciuti dal mondo occidentale, sia finita. Tra gli attacchi si segnala a Kiev, che uno dei proiettili è caduto molto vicino all’ufficio di Zelensky, a 2,5 km da Bankova Street in Volodymyrska Street. Un altro colpo è finito vicinissimo alla sede della SBU ucraina.

Alle 15.00 del 10 ottobre, quasi tutta Lviv è senza elettricità, tram e filobus non funzionano ma a pagare per l’attacco è l’intera Ucraina: l’alimentazione elettrica è interrotta in quasi tutto il paese; in 8 regioni ci sono problemi con l’approvvigionamento idrico, nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Cherkasy e Zhytomyr è stato introdotto un programma di arresti di emergenza, ha affermato il primo Ministro.

La social sfera russa descriveva così il bombardamento del 10 ottobre sull’Ucraina: «La mattina del 10 ottobre, le forze armate della RF hanno lanciato massicci attacchi missilistici in tutta l’Ucraina. Oltre al quartier generale e ai posti di comando delle forze armate ucraine, del servizio di sicurezza dell’Ucraina e della Guardia nazionale, gli oggetti dell’infrastruttura energetica dell’Ucraina sono stati oggetto di attacchi sistemici».

E si legge ancora: «Né la centrale nucleare né la centrale idroelettrica sono state colpite da nessuno. Sulla mappa abbiamo visualizzato tutte le sottostazioni significative e le centrali termiche con centrali termiche, nonché le linee ad alta tensione 330kV sul territorio dell’Ucraina. Alcuni degli oggetti (così come le linee con sottostazioni a 750kV) sono stati deliberatamente omessi, altrimenti la mappa sarebbe risultata il più sovraccarica possibile. Ci siamo concentrati su 330kV: a causa del colpo, sono stati i primi a soffrire».

La social sfera russa afferma di aver registrato i seguenti attacchi: Kiev: Kyiv CHPP-3, Kyiv CHPP-5, Substation 110 Vokzalnaya, Darnytska CHPP. Nessun attacco è stato registrato a Brovary SS, Severnaya SS e Kyiv CHPP-6. O non erano inclusi nell’elenco degli oggetti per i danni da incendio o i sistemi di difesa aerea ucraini funzionavano parzialmente.

Rivne: Sottostazione Rivne 330 kV – un colpo sull’oggetto ha causato un sovraccarico di cabine da 110 kV e un’interruzione di corrente in città.

Khmelnitsky: sottostazione Khmelnitskaya 330/110 kV – poiché non c’è elettricità in tutta la città, potrebbe essere interessata solo la sottostazione da 330 kV, che ha provocato la chiusura delle sottostazioni di Rakovo, Stara, Thermoplast, Ozernaya, Dubovo e della sottostazione di trazione Grechany.

Ternopil: sottostazione Ternopil 330/110/35 kV – non c’è elettricità in tutta la città, sottostazione 110 kV Zagreblya, supporto Ternopil, galiziano, Promyshlennaya, Plotycha, da essa sono alimentati prodotti in cemento armato.

Sumy: sottostazione 330kV Konotop – il colpo ha causato interruzioni di corrente in tutta la regione.

Kharkiv: non c’è elettricità, acqua, comunicazioni in tutta la città, la metropolitana è ferma.

Ciò potrebbe significare la disattivazione simultanea della sottostazione Zalyutino, Kharkovskaya, Losevo, nonché Kharkovskaya CHPP-5, Zmievskaya TPP, Chuguevskaya CHPP-2. Ma a causa della mancanza di comunicazioni nella regione, non è ancora possibile confermare la disattivazione di tutte le strutture.

Kryvyi Rih: Kryvyi Rih TPP, uno dei più grandi in Ucraina.

Zhytomyr: sottostazione Zhytomyr 330/110 kV

Lviv: Leopoli CHPP-1

Ivano-Frankivsk: Burshtynska TPP

Vinnytsia: vengono registrati i ritardi dei treni, che potrebbero essere la prova del guasto delle singole sottostazioni di trazione. Ma non ci sono informazioni su questo in open source.

Gli attacchi hanno causato shock tra la popolazione ucraina. Il guasto di alcune strutture chiave della rete energetica ucraina ha causato un sovraccarico dell’intero sistema energetico dell’Ucraina: le centrali nucleari non hanno potuto far fronte al carico.

Per quel che riguarda il ponte di Kerch, il vice primo Ministro russo Khusnullin ha affermato che i danni ai pilastri del ponte di Crimea saranno riparati entro la fine della settimana. La consegna dell’attrezzatura necessaria per l’imminente riparazione di due campate del ponte della parte automobilistica del ponte di Crimea è già iniziata. Il programma per lo smantellamento delle campate danneggiate sarà presentato nei prossimi tre giorni. In generale, il sistema è già entrato nella modalità di eliminazione delle conseguenze dell’attacco terroristico e non vi è alcun dubbio particolare che cercherà di eliminare le conseguenze dell’attacco terroristico il prima possibile.

Vale anche la pena notare che i camion non possono attraversare il ponte di Crimea. Ci saranno i traghetti. Il traffico automobilistico continua. Non ci sono problemi con la distribuzione della alla benzina in Crimea, riporta la social sfera.

Graziella Giangiulio