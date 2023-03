Ritorna in Cina il premier Xi Jinping dopo la visita di stato in Russia; in estate o in autunno è prevista la visita di Putin e Mishutin a Pechino. 84 gli accordi in essere tra i due paesi tra cui il settore della sicurezza. Il fatturato tra i due paesi è attualmente di 185 miliardi di dollari. Le forniture di gas russo alla Cina entro il 2030 ammonteranno ad almeno 98 miliardi di metri cubi più 100 milioni di tonnellate di Gnl.

Il ministero degli Esteri russo ha rilasciato un comunicato a firma del Vice Ministro degli Esteri della Russia Ryabkov sui rischi di una guerra nucleare in cui i principali punti sono: «La probabilità di un conflitto nucleare è ora più alta di quanto non sia stata negli ultimi decenni». «Gli Stati Uniti dovrebbero tornare in sé e non continuare a giocare con il fuoco sul tema del ripristino di START». «Una condizione per la discussione di START è un cambiamento nel corso ostile degli Stati Uniti nei confronti della Federazione Russa». «Ora non si può parlare di negoziati segreti o aperti con gli Stati Uniti per ripristinare qualcosa relativo a START». «Il corso degli Stati Uniti verso una sconsiderata escalation del conflitto in Ucraina ha cambiato radicalmente l’intera situazione della sicurezza per la Federazione Russa». «Gli Stati Uniti avrebbero dovuto negoziare in precedenza l’eliminazione delle preoccupazioni russe sullo START, ora questo non è più possibile». «Nel determinare il destino di START, Mosca terrà conto delle capacità di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna insieme». «Non possiamo evitare un remake della crisi caraibica e un approccio sull’orlo di scenari terminali con l’uso di armi nucleari. Il corso dell’Occidente rende impossibili altre opzioni per risolvere la crisi».

Il ministro per gli Esteri russo Sergej Lavrov ha commentato l’invio di proiettili all’uranio impoverito in Ucraina con questa frase: «Londra ha perso il suo punto di riferimento, poiché le sue azioni minano la stabilità». Il presidente della federazione russa, Vladimir Putin, ha risposto alla Gran Bretagna: «Se il Regno Unito fornisce proiettili con uranio impoverito all’Ucraina, la Russia sarà costretta a reagire». Dopo le dichiarazioni del Regno Unito sulla fornitura di proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina, il ministro per la Difesa Sergej Shoigu ha dichiarato: «Ci sono sempre meno passaggi per una collisione nucleare» ha riferito. Il Ministro ha conferito il 22 marzo gli ordini al coraggio ai piloti che hanno impedito la violazione dei confini dell’area delle operazioni speciali da parte di un drone americano.

Il rappresentante del Dipartimento di Stato americano, in risposta alla dichiarazione del ministero degli Esteri russo secondo cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania non possono rivendicare il ruolo di mediatori neutrali nella risoluzione della situazione in Ucraina, ha espresso l’opinione che solo la Russia può mettere porre fine a questo conflitto, riferisce Newsweek.

Gli osservatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) hanno ricevuto informazioni su una possibile disconnessione della centrale nucleare di Zaporizhzhya (ZNPP) dall’ultima linea elettrica di riserva di 750 kV, ha dichiarato Rafael Grossi, direttore generale dell’organizzazione, in una dichiarazione pubblicata il 22 marzo sul suo sito web.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha visitato le posizioni occupate dalle unità delle forze armate del paese nella direzione di Bachmut, ha riferito l’ufficio del leader ucraino. Un post sul sito web dell’ufficio afferma che durante questo viaggio Zelensky ha ascoltato rapporti sulla situazione operativa e sul corso delle ostilità in questo settore della prima linea, e ha anche consegnato premi ai militari ucraini.

Alle 05.45 l’Ucraina era già in allerta aerea nelle regioni ucraine di Kyiv, Poltava, Sumy, Chernihiv, Cherkasy, Kyiv, Zhytomyr, Khmelnytsky, Rivne e Ternopil.

Le autorità di Odessa hanno riferito del lavoro dei sistemi di difesa aerea sulla città. Secondo il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Andriy Yermak, una casa a tre piani sul territorio del Monastero è stata danneggiata e ci sono feriti. L’esplosione è stata segnalata alle autorità di Khmelnytsky.

Due droni su tre che hanno tentato di colpire oggetti a Sebastopoli al mattino sono stati distrutti da donne soldato ha riferito il ministro per a Difesa Sergej Shoigu. Il movimento del trasporto marittimo di passeggeri a Sebastopoli è stato sospeso, secondo la Direzione per lo sviluppo delle infrastrutture stradali e di trasporto della città. In precedenza, l’ex ambasciatore della LPR in Russia, Rodion Miroshnik, ha dichiarato nel suo canale Telegram che verso le 5:00 tre droni navali ucraini hanno cercato di colpire le barriere costiere di Sebastopoli, sono stati tutti distrutti.

Secondo fonti della social sfera al mattino presto, la flotta russa ha respinto l’attacco dei droni di superficie, ha riferito il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhaev. In totale, sarebbero stati distrutti tre oggetti. Hanno cercato di penetrare nella baia, i nostri marinai hanno sparato contro di loro con armi leggere. Ha anche elaborato la difesa aerea su un bersaglio aereo. Gli ucraini hanno lanciato a seguito dell’attacco una falsa notizia di evacuazione dalla penisola mediante traversate in traghetto.

Nel complesso durante la notte tra il 21 e il 22 marzo si registra che droni ucraini hanno tentato di attaccare Sebastopoli, tutti i droni sono stati distrutti. L’esplosione ha fatto saltare diverse finestre, ma nessuno è rimasto ferito.

Di notte, i droni russi hanno attaccato obiettivi nelle regioni di Kiev, Zhytomyr e Khmelnytsky: almeno due strutture infrastrutturali sono state colpite. Le forze armate russe hanno attaccato obiettivi nemici a Mikhalchyna Sloboda, nella regione di Chernihiv, nonché a Volfino e Yunakovka, nella regione di Sumy.

Nella regione di Kharkiv, l’esercito russo ha lavorato su obiettivi a Kazachya Lopan, Strelechya, Glubokoe e Volchansk. Nella direzione di Starolbisk, le forze armate russe hanno attaccato le posizioni delle forze armate dell’Ucraina a Dvurechnaya, Masyutovka, Kupyansk, Krakhmalny e Berestovoy.

In direzione Bachmut, le unità russe hanno colpito le concentrazioni nemiche nelle vicinanze di Vasyukovka, Grigorovka, Minkovka e Chasov Yar. In direzione di Donetsk, le forze armate russe hanno attaccato i luoghi di concentrazione delle truppe ucraine a Orlovka, Avdiivka e Tonenkoe.

A loro volta, le formazioni ucraine hanno sparato contro edifici residenziali nel distretto Petrovsky di Donetsk.

Nella direzione di Yuzhnodonetsk, gli artiglieri russi hanno colpito le concentrazioni delle forze armate ucraine a Ugledar. Nella regione di Zaporozhye, le forze armate russe hanno attaccato posizioni nemiche a Olgovsky, Malinovka, Gulyaipole e Malaya Tokmachka. Nella direzione di Kherson, le forze armate di Mosca hanno attaccato ammassamenti di militari ucraini a Kherson e Antonovka.

Di notte, le formazioni ucraine hanno sparato su Novaya Kakhovka, Tavriysk e Pokrovskoye.

Graziella Giangiulio