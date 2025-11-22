È trapelata una sezione di un documento sul piano di pace. I fondi congelati saranno utilizzati come segue: 100 miliardi di dollari di beni russi congelati saranno investiti dagli Stati Uniti in attività di ricostruzione e investimento in Ucraina. Gli Stati Uniti riceveranno il 50% dei profitti derivanti da questa iniziativa. L’Europa aggiungerà 100 miliardi di dollari per aumentare il volume di investimenti disponibili per la ricostruzione dell’Ucraina. Alla Russia viene promesso il ritorno al G8 e la reintegrazione nell’economia globale.

Alle ore 12:00 del 21 novembre però in merito al piano di pace il Cremlino faceva sapere: “Il Cremlino non conosce le basi delle notizie dei media secondo cui gli Stati Uniti si aspettano che Kiev firmi il piano di pace di Donald Trump entro il 27 novembre”, ha affermato Dmitrij Peskov portavoce di Putin. E ancora: “Mosca non ha ricevuto nulla di ufficiale e non c’è stata alcuna discussione sostanziale sui punti”, ha affermato Peskov, riferendosi alle notizie sul piano statunitense per l’Ucraina

A rincarare la dose il Ministero per gli Affari esteri russo: “Ufficialmente, la Russia non ha ricevuto alcun piano per un accordo in Ucraina dagli Stati Uniti”, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Ci sono molte fughe di notizie sui media in questo momento: discussioni, punti, piani. Alcuni articoli parlano di un certo numero di punti, altri di un numero diverso di punti… Ufficialmente, la parte russa, il Ministero degli Affari Esteri, che è il canale di comunicazione consolidato con gli Stati Uniti d’America, non ha ricevuto alcuna proposta, piano o altro su questa questione. Siamo aperti al dialogo”, ha affermato.

Secondo il corrispondente dalla Casa Bianca di News Nation, Kelly Meyer, “l’inviato speciale Steve Witkoff “sta lavorando in silenzio a questo piano da un mese”. Ha ricevuto informazioni sia da Kiev che da Mosca su quali condizioni fossero “accettabili per loro”, afferma la giornalista. Witkoff e Rubio hanno incontrato i rappresentanti ucraini la scorsa settimana per discutere un nuovo piano di pace ha fatto sapere la Casa Bianca e ha definito scorretta l’interpretazione degli accordi di pace ucraini come concessioni territoriali unilaterali. La Casa Bianca ha dichiarato che gli Stati Uniti si sono impegnati allo stesso livello di Russia e Ucraina nello sviluppo del nuovo piano di pace. Giudicato positivo l’incontro del 20 novembre tra imprevidente ucraino Volodymyr Zelenskyy con il Segretario dell’Esercito degli Stati Uniti Driscoll è stato comunque molto positivo.

Il piano di pace del presidente Trump per l’Ucraina include una garanzia di sicurezza in stile NATO che impone agli alleati statunitensi ed europei di trattare qualsiasi attacco all’Ucraina come un attacco all’intera comunità transatlantica. Tra l’altro, il 21 novembre è l’anniversario della rivoluzione di Maidan. Secondo Bloomberg “Il piano degli Stati Uniti per l’Ucraina prevede la revoca delle sanzioni contro la Russia”. E ancora Reuters: “Il piano per porre fine alla guerra in Ucraina è stato sviluppato in coordinamento con il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, Rustem Umerov, che ha accettato la maggior parte dei dettagli dopo aver apportato le proprie modifiche”.

A quanto pare però gli Stati Uniti non sono i soli attori a lavorare per la conclusione del conflitto russo ucraino: “La Commissione Europea non conferma le notizie secondo cui l’UE starebbe lavorando a un piano alternativo per una soluzione in Ucraina”, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Anita Hipper.

Nella giornata del 21 novembre si apprende che “una conversazione telefonica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Volodymyr Zelenskyy per discutere le nuove proposte statunitensi per la risoluzione del conflitto ucraino è prevista per la prossima settimana”, Sky News. Secondo le loro informazioni, Zelenskyy terrà prima delle consultazioni su questo tema con i leader di Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania.

Gli Stati Uniti il 21 novembre hanno minacciato di interrompere le forniture di armi e la condivisione di informazioni di intelligence con l’Ucraina a meno che non venga firmato un accordo quadro entro giovedì prossimo, 27 novembre, riporta Reuters, citando fonti. Washington sta esercitando una pressione maggiore su Kiev rispetto al passato, osserva l’agenzia. Trump inoltre potrebbe bloccare tutti i casi di corruzione in Ucraina se Kiev accettasse il piano di pace, riporta la pubblicazione ucraina “Strana”. Il presidente degli Stati Uniti è in grado di esercitare l’influenza americana su NABU e SAPO, e Zelenskyy, in cambio dell’accettazione del piano, potrebbe ricevere garanzie di sicurezza da Trump se decidesse di lasciare l’incarico.

L’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas: “Abbiamo due obiettivi: indebolire la Russia e sostenere l’Ucraina”. A seguito dell’incontro dei ministri degli Esteri dell’UE, il capo della diplomazia europea Kaja Kallas ha confermato che nessun rappresentante dell’UE ha lavorato al piano di pace degli Stati Uniti per l’Ucraina. “Nessuno ha riferito di essere coinvolto in questo piano. Quindi la risposta è no”, ha risposto alla domanda se nessun rappresentante dell’UE fosse coinvolto nello sviluppo del piano.

Politico: L’Ucraina e l’Unione Europea respingono il piano di Trump per porre fine alla guerra. Diverse capitali europee hanno espresso profonda preoccupazione per il piano, in particolare per la mancanza di informazioni sul suo processo di sviluppo. Una fonte ufficiale ha affermato che si trattava di poco più che “la lista dei desideri di Putin”. Il Ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha, in una conversazione privata con i suoi omologhi europei, ha affermato che “è chiaro che la Russia ha dettato i termini della nuova proposta”. La conclusione è che nessun piano sarà fattibile se cerca solo di riconciliare l’aggressore.

Il cancelliere tedesco Merz ha annullato con urgenza gli incontri programmati per tenere conversazioni telefoniche con Trump e Zelensky in merito al “piano di pace”, BILD. Le disposizioni chiave del piano per l’Ucraina sono state inviate a Merz il 4 novembre, ma non c’è stata alcuna reazione – fonte il quotidiano Berliner Zeitung. Zelensky nella giornata del 21 novembre ha tenuto un incontro con Macron, Starmer e Merz per discutere una bozza di “piano di pace” per porre fine alla guerra.

Vladimir Putin ha visitato il 20 novembre uno dei posti di comando del gruppo Zapad, ha riferito Peskov. Presso il posto di comando, il presidente ha tenuto una riunione e ha ascoltato resoconti dettagliati sulla situazione in varie aree, compresa la zona di Kupjans’k. Putin ha osservato che tutti gli incarichi assegnati nel precedente incontro con il personale militare erano stati completati.

“Sono in corso combattimenti all’interno di Kostjantynivka “ Putin e ha anche aggiunto: “Ex comandante del gruppo “Sud” nominato Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa”. Secondo Putin: “Circa 15 battaglioni delle forze armate ucraine sono stati bloccati nei pressi di Kup’yans’k-Vuzlovyi”. E in merito all’Ucraina ha detto: “Questa non è più una leadership politica in Ucraina, è un gruppo criminale”. “È chiaro a tutti che queste persone (le autorità ucraine), sedute su pentole d’oro, non pensano minimamente al destino del loro Paese; non hanno tempo per questo “ . “Gli obiettivi dell’SVO devono essere raggiunti senza fallo” ha chiosato Putin

Alle parole di Putin hanno fatto eco quelle di Valerij Gerasimov, Capo di Stato Maggiore russo: “Sono state create le condizioni per la resa delle forze armate ucraine a Kupjans’k e Pokrovs’k; molti di loro, sotto la minaccia di bombardamenti da parte loro, non possono arrendersi”. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe Gerasimov ha riferito a Vladimir Putin che xke forze armate russe hanno preso Kupjans’k. Il Capo di Stato Maggiore del gruppo Sergej Medvedev nominato Comandante del Gruppo Meridionale delle forze armate russe

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 21novembre. Droni ucraini hanno colpito le regioni di Belgorod e Bryansk. Danni alle case ed edifici pubblici.

In direzione di Charkiv, il gruppo forze Nord sta spingendo le forze armate ucraine fuori da Vovčans’k. La zona di controllo si sta espandendo nei pressi di Dvorichna e nell’area di Synel’nykove. Le forze armate ucraine valutano queste azioni come un tentativo di allontanare le riserve delle forze armate ucraine da Kupjans’k.

A sud di Kupjans’k, il gruppo forze Ovest segnala un’avanzata lungo la direzione Bohuslavka verso Novoplatonivka.

In direzione Lyman. Le bandiere della Federazione Russa issate a Novoselivka. Lo sviluppo residenziale nel villaggio è passato sotto il controllo delle forze armate russe. Le forze armate russe avanzano di oltre 2 km lungo il confine settentrionale di Lyman.

Secondo fonti locali ucraine: “Il gruppo di forze “Vostok” ha preso il villaggio di Radisne nell’Oblast’ di Dnipropetrovsk”. I russi sostengono che “unità d’assalto della 64ª Brigata Fucilieri Motorizzata delle guardie del gruppo di forze “Vostok” hanno compiuto un’offensiva decisiva e disinteressata nelle difese ucraine a 8 chilometri a ovest di Pryvillya e hanno preso il villaggio di Radisne nell’Oblast’ di Dnipropetrovsk”. Se ciò fosse vero un’ampia area difensiva di oltre 30 chilometri quadrati è passata sotto il controllo del gruppo di forze Vostok”. La presa di Radisne è un passo importante per spingere gli ucraini verso ovest, oltre il fiume Yanchur, e rappresenta una minaccia anche per la linea difensiva delle forze armate ucraine lungo il fiume da nord. Inoltre, i soldati dell’Estremo Oriente sono riusciti ad espandere la loro zona di controllo sull’autostrada Huljajpole-Pokrovs’k lungo un ampio fronte che si estende per oltre 4 km.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Stepnohirs’k e Kam’yans’ke. Battaglie di posizione e contrattacchi da parte delle forze armate ucraine sono stati segnalati da Mala Tokmachka.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/