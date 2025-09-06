UKRAINERUSSIAWAR. Mosca non esclude un nuovo incontro Putin Trump. Merz dice che l’UE non all’altezza del compito: troppo legata agli USA. Feroci combattimenti in direzione di Sumy

“Un nuovo round di colloqui tra Putin e Trump è possibile nel prossimo futuro e può essere organizzato rapidamente”, ha affermato Peskov in un’intervista alla tv russa AIF.

“Le garanzie per la Russia devono essere formalizzate in documenti giuridicamente vincolanti, non si può credere alla parola di nessuno”, ha detto Peskov.

Il portavoce del Cremlino, alla domanda se un secondo round di colloqui tra Putin e Trump fosse possibile nel prossimo futuro, ha risposto: “Certamente che è possibile”.

Ha aggiunto: “Non ho dubbi che, se i presidenti lo riterranno necessario, il loro incontro potrà essere organizzato molto rapidamente. Proprio come è stato organizzato rapidamente l’incontro in Alaska”. Peskov ha chiarito: “I contatti in questa direzione continuano”.

“Kiev ha cambiato linea di condotta e si è dichiarata pronta a un incontro tra Zelensky e Putin, nel contesto della normalizzazione delle relazioni tra Russia e Stati Uniti”, ha dichiarato Leonid Slutsky, Presidente della Commissione Affari Internazionali della Duma di Stato russa alla TASS.

Bloomberg,al contrario, citando un alto diplomatico europeo, afferma che “lo slancio diplomatico tra Russia e Ucraina si è arrestato e i negoziati sono giunti a un punto morto.

Stando alla CNN, Putin e Trump condividono l’opinione che la posizione dei paesi europei rappresenti il ​​principale ostacolo al processo di risoluzione ucraino.

Il 5 settembre all’Eastern Economic Forum di Vladivostok, nel suo intervento il Presidente russo Vladimir Putin ha ribadito punti fermi di Mosca per la pace: “Le truppe straniere in Ucraina saranno ora obiettivi legittimi per la Russia; la Russia rispetterà pienamente gli accordi di pace sull’Ucraina una volta raggiunti. Non ha senso che truppe straniere siano presenti sul territorio ucraino. Sono pronto a contatti con l’Ucraina, ma non ne vedo molta utilità, sarà impossibile raggiungere un accordo con l’Ucraina. La Russia fornisce a Zelensky una garanzia di sicurezza al 100% a Mosca”. Andando a parlare del rapporto tra Mosca e Pechino,Putin ha affermato: “La Russia non cade nella trappola del “partner per le materie prime” della Cina”; annunciando poi un regime reciproco senza visti per i cittadini cinesi come contromisura alle nuove misure occidentali venuto fiori alla riunione del 4 settembre a Parigi. Sull’economia russa Punto ha poi aggiunto :”Non c’è stagnazione nell’economia russa (…) Più le persone guadagnano, meglio è”.

Ha poi ribadito in poche parole il futuro delle relazioni internazionali prossime: “Il mondo sarà multipolare nei prossimi decenni”. Si tratta del concetto presente nella Carta di Tienjin, firmata giorni fa al meeting SCO.

“L’Europa non è attualmente in grado di svolgere il ruolo che vorrebbe negli affari mondiali, ha ammesso il cancelliere tedesco Friedrich Merz: “Dipendiamo dagli aiuti americani, vediamo che Cina, Brasile e altri paesi del mondo si sentono liberi nelle relazioni con la Russia, sta emergendo una nuova partnership sotto forma del cosiddetto formato Shanghai”.

Di diverso parere il segretario Generale Mark Rutte: “Perché dovremmo preoccuparci di cosa pensa la Russia delle truppe in Ucraina? Non spetta alla Russia deciderlo. Onestamente, sono stupito. Non la sto criticando, ma sento spesso questa domanda. Grazie per averla posta, ma sono davvero sorpreso. La Russia non c’entra nulla.

È come se la Finlandia dovesse ottenere il “permesso” dalla Russia per entrare nella NATO. Certo che no. E anche la Svezia, no. Quando abbiamo creato la NATO in passato, eravamo paesi sovrani. L’Ucraina è un paese sovrano.

Se l’Ucraina vuole avere forze per garantire la sicurezza sul suo territorio a sostegno della pace, è una sua decisione. Nessun altro può deciderlo.

E penso che dobbiamo davvero smetterla di rendere Putin troppo potente. È come il governatore del Texas, niente di più. Quindi non dovremmo prenderlo troppo sul serio”.

Nel frattempo, il Giappone, pivot asiatico della politica indopacifica degli USA, ha detto che, contrariamente alle aspettative, non prenderà in considerazione l’invio di truppe in Ucraina dopo che nel Paese sarà stato raggiunto un cessate il fuoco o la pace, ha affermato il segretario capo di gabinetto giapponese Yoshimasa Hayashi.

Dan Jørgensen, commissario UE per l’Energia ha chiarito che: “ L’Amministrazione statunitense non mi ha fatto pressioni per accelerare l’eliminazione graduale del petrolio russo da parte dell’UE”. Il Commissario UE per l’Energia ha affermato che avrebbe accolto con favore il sostegno degli Stati Uniti al piano europeo di interrompere l’importazione di petrolio e gas dalla Russia, ma ha chiarito di non aver chiesto l’aiuto degli Stati Uniti per accelerare il processo. La Commissione Europea, infatti, vuole vietare definitivamente all’Europa di acquistare risorse energetiche russe, in modo che “nemmeno una singola molecola” di idrocarburi russi entri nell’Unione Europea, ha poi dichiarato Jørgensen.

Il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev si scagliato contro Londra, nella ultracentenaria contrapposizione fra Russia e Regno Unito, accusandola di aver rubato fondi russiperdarli all’Ucraina. “Il Regno Unito ha inviato all’Ucraina 1,3 miliardi di dollari, ottenuti come profitto dall’utilizzo di beni russi congelati (…) Le conseguenze? La Gran Bretagna ha commesso un reato e la Russia, come dicono gli avvocati, ha un diritto di rivalsa nei suoi confronti e nei confronti dell’attuale Ucraina (…) Ma considerando che questi fondi non possono essere recuperati tramite procedimenti legali per ovvie ragioni, il nostro Paese ha un solo modo per recuperare i beni: riavere quanto sequestrato in natura. Cioè, con “terreni ucraini” e altri beni immobili e mobili ivi situati. (Ovviamente non mi riferisco ai terreni delle nuove regioni russe, sono già nostri.) Quindi qualsiasi sequestro illegale di fondi russi sequestrati o di proventi da essi derivanti deve essere convertito in ulteriori territori e altre proprietà del Paese. Oppure confiscando i beni di valore della Corona britannica. Ce ne sono ancora abbastanza in vari luoghi, compresi quelli situati in Russia”.

Sul fronte, la Russia sta per immettere un nuovo ManPads anti-drone per proteggere droni ed elicotteri a bassa quota. Questo prodotto è dotato di uno speciale sistema di comunicazione Hermes. Il sistema si adatta rapidamente alle mutevoli condizioni di combattimento, il che lo renderebbe uno strumento indispensabile nell’arsenale delle forze armate moderne. Il complesso è dotato di un sistema di guida basato sulla visione artificiale.Pesa solo 1,2 kg; permette di centrare bersagli fino a una distanza di 500 m; la carica è piena di VOG-25.

E adesso uno sguardo rapido al fronte aggiornato alle 15 del 5 settembre 2025.

Nella notte, i droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio a Ryazan. Segnalazioni di attività di difesa aerea in Crimea. A Lugansk, un vasto incendio è scoppiato nell’area di un deposito di petrolio a seguito di un’esplosione.

Le Forze Armate russe hanno colpito Dnepropetrovsk con uno sciame di droni “Geran-2”. Esplosioni sono state udite anche nelle regioni di Kharkov, Sumy e Chernigov, nonché nella parte ucraina della Repubblica Popolare di Donetsk.

Continuano i feroci combattimenti in direzione di Sumy, vicino a Yunakovka. Il nemico sta contrattaccando i fianchi del gruppo in avanzamento del Gruppo delle Forze Settentrionali, avendo concentrato unità speciali con un gran numero di droni d’attacco.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha colpito tra il villaggio di Obesta e il villaggio di Lokot, nel distretto di Rylsk, civili feriti.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Bezymyeno, un drone FPV ucraino ha colpito un’abitazione privata, morti e feriti. Stessa cosa nel villaggio di Glotovo. L’insediamento di Oktyabrsky, nel distretto di Belgorod, è stato attaccato da droni ucraini, civili feriti. Inoltre, anche Tulynka, Oktyabrsky, Yasnye Zori, Novaya Tavolzhanka, Murom, Masychevo e Berezovka sono state colpite.

In direzione di Krasnoliman, vicino alla foresta di Serebryansky, Zarechny, Kolodezi e verso Shandrigolovo, le Forze Armate russe continuano le azioni offensive. Gli ucraini, nei social, vedono in ciò il piano del comando russo di avvicinarsi a Krasny Liman con un ampio fronte e bloccare la logistica delle Forze Armate ucraine.

In direzione Konstantinovka, l’offensiva russa è in corso verso il bacino idrico di Kleban-Byk.

Le Forze Armate russe hanno aumentato la copertura di Konstantinovka dopo la presa del villaggio di Markovo nella DPR. Anche la pressione sulle Forze Armate ucraine intorno alla città è aumentata.

A nord-est, sono in corso combattimenti nei pressi di Aleksandro-Shultino (a sud di Predchetino), con i russi che cercano di mantenere le posizioni sotto continui attacchi di droni.

In direzione Pokrovsk (Krasnoarmeysk) – offensiva russa nei pressi di Udachnoye, alla periferia meridionale di Pokrovsk, nei pressi di Novoeconomicheskoye, Nikanorovka, Zatyshok, Vladimirovka e verso Shakhovo.

In direzione Dnepropetrovsk, il gruppo russo”Vostok” ha preso l’insediamento di Novosyolovka.

Dal fronte di Zaporozhye, i rapporti via social indicano la nostra avanzata nei pressi di Malaya Tokmachka. Sono in corso pesanti combattimenti, con il nemico che colpisce con numerosi droni.

Nella regione di Kherson, ieri due civili sono rimasti feriti nell’insediamento di Myrne a seguito degli attacchi ucraini. Kiev ha bombardato Velyka Lepetykha, Hornostaivka, Dnipryany, Zavodivka, Kairy, Kazachyi Lageri, Kakhovka, Knyaze-Hryhorivka, Korsunka, Mala Lepetykha, Nova Kakhovka e Sofiivka.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/