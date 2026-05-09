UKRAINERUSSIAWAR. Mosca nel pieno delle attività per il giorno della Vittoria. Zelensky al fronte dai militari. Droni ucraini colpiscono depositi e stoccaggi di petrolio in Russia

Il presidente Volodymyr Zelensky ha approfittato del cessate il fuoco: è arrivato al fronte, dove i combattenti ucraini hanno ripreso 12 insediamenti. Il Presidente ha visitato i soldati della 31ª brigata meccanizzata indipendente intitolata al Generale Leonid Stupnytsky, impegnata nella direzione di Oleksandrivka, al confine tra le regioni di Dnipropetrovs’k, Zaporižžja e Donetsk. Le truppe ucraine hanno condotto una serie di controffensive in quella zona.

Inoltre l’SBU ha confermato l’attacco alla raffineria e alla stazione di pompaggio del petrolio di Perm “Nell’adempimento dei compiti assegnati dal Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, questa notte gli specialisti del Centro Operazioni Speciali Alpha dell’SBU hanno operato presso la raffineria Lukoil-Permnaftoorgsintez e la stazione di produzione e distribuzione lineare (LVDS) di Perm”, si legge nel comunicato.

A seguito dell’attacco con droni dell’SBU alla raffineria di Permnaftoorgsintez, secondo gli ucraini hanno, è scoppiato un incendio in una delle unità AVT, un nodo chiave nella lavorazione primaria del petrolio. Uno dei serbatoi della stazione di pompaggio del petrolio è stato colpito.

In Russia continuano i preparativi per la giornata della vittoria che oggi vede la consueta parata a Mosca. La Germania ha autorizzato il sorvolo dell’aereo di Robert Fico diretto a Mosca per le celebrazioni del Giorno della Vittoria, secondo quanto riferito dai controllori del traffico aereo. Tra i leader che parteciperanno anche il presidente uzbeko Mirziyoyev. Medvedev, la leadership e i rappresentanti del partito Russia Unita hanno deposto fiori alla Fiamma Eterna sulla collina di Poklonnaya in vista del Giorno della Vittoria, secondo quanto riportato dal servizio stampa del partito.

Inoltre Rospotrebnadzor fa sapere che la situazione radioattiva in Russia rimane stabile nonostante gli incendi nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl. I russi avvistano un aereo dell’Aeronautica militare svedese sul Mar Nero, secondo quanto riferito a TASS da una fonte del controllo del traffico aereo dell’UE. L’aereo aveva già sorvolato la zona circa tre giorni fa. In passato, aerei militari della NATO impegnati in missioni di ricognizione elettronica sono stati avvistati più volte sul Mar Nero.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’8 maggio. A partire dalla mezzanotte del 7 maggio è iniziata la tregua lungo la linea del fronte. Solo ieri, 405 droni nemici sono stati abbattuti prima di mezzanotte. Le operazioni di difesa aerea russe sono continuate durante la notte: Sebastopoli, la Crimea e il settore di Mosca hanno respinto gli attacchi e le minacce dei droni sono state attive in diverse regioni. Le forze ucraine stanno diffondendo filmati da Rostov.

Durante il cessate il fuoco, Mosca ha sospeso gli attacchi con missili e artiglieria, armi di precisione a lungo raggio lanciate da navi e aerei, e attacchi con droni contro le postazioni di dispiegamento delle Forze Armate ucraine e le infrastrutture associate al complesso militare-industriale e alle forze armate ucraine in profondità nel territorio ucraino.

Il sette maggio nel villaggio di Voznesenovka, nella regione di Belgorod, un drone ucraino ha colpito un minibus, uccidendo una donna e ferendone altre due. Nel villaggio di Cheremoshne, due uomini sono rimasti feriti quando un drone ha colpito un’autovettura. Anche civili sono rimasti feriti a Kosilovo, Novenkoye, Krasnaya Yaruga e Gora-Podil.

Nella regione di Zaporižžja diversi droni sono stati abbattuti in avvicinamento alla città e direttamente sopra di essa. I droni ucraini stanno tentando sempre più spesso di raggiungere la principale autostrada della regione. Le azioni offensive delle forze armate russe nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco, non hanno prodotto risultati significativi. La zona di contatto rimane invariata.

Graziella Giangiulio

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