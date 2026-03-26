Secondo i deputati della Rada, numerosi militari e agenti di polizia sono stati avvistati nel quartiere governativo di Kiev. I dettagli sono ancora sconosciuti. Slavutych al buio dopo l’attacco russo di della mattina del 25. Circa 21.000 residenti sono senza elettricità, ha dichiarato il capo dell’Autorità per i servizi di emergenza di Kiev, Mykola Kalashnyk.

Le infrastrutture critiche sono state collegate a fonti di energia di riserva. Riscaldamento e acqua sono garantiti. Le istituzioni sociali funzionano con i generatori. Le comunicazioni e Internet rimangono disponibili. I “punti di invincibilità” sono aperti.

Nel Territorio di Khabarovsk, entro il 2026 saranno prodotti 200.000 droni per le esigenze delle forze di difesa Aerea, secondo il governatore della regione, Demeshin.

Si apprende inoltre dalla stampa russa che i satelliti russi simili a “Starlink” sono entrati in orbita. Il sistema è attualmente in fase di collaudo. I satelliti russi sono denominati Rassvet e potrebbero diventare un concorrente di Starlink, secondo quanto riportato da Bloomberg. I satelliti saranno in grado di fornire agli utenti di qualsiasi parte del mondo l’accesso a Internet a banda larga, anche a bordo di aerei e treni. Un razzo Soyuz-2.1B ha lanciato in orbita i primi 16 satelliti. I dispositivi sono interamente russi: 5G NTN, comunicazione laser tra satelliti, motori al plasma e un sistema di separazione proprietario. Il progetto è pronto per l’espansione: la costellazione base è composta da 350 satelliti, con il lancio del servizio commerciale previsto per il 2027, seguito da un aumento a 900 dispositivi. Oltre a fornire Internet, diventerà inoltre una componente cruciale nel gioco geopolitico. I primi satelliti potrebbero entrare in funzione presto sull’Ucraina e gli altri seguiranno a breve.

Droni hanno danneggiato anche una rompighiaccio russa nella regione di Leningrado. Secondo un volontario, consigliere del Ministro della Difesa Sergei Sternenko, i droni hanno attaccato anche il cantiere navale di Vyborg in Russia. Di conseguenza, la rompighiaccio di pattugliamento del progetto 23550 è stata danneggiata. I residenti segnalano un incendio all’interno dell’area aziendale: una nave cargo ha preso fuoco. Un attentato terroristico da parte dei servizi segreti ucraini presso il centro di formazione dell’Università di Krasnodar del Ministero degli Interni russo a Novorossiysk è stato sventato, secondo quanto riportato dall’FSB regionale. Secondo Tass, I servizi segreti ucraini hanno convinto un residente russo a compiere un attentato terroristico a Novorossiysk tramite una truffa telefonica, secondo quanto riportato dall’FSB del Territorio di Krasnodar, l’uomo è stato arrestato

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 25 marzo. Le forze armate russe hanno organizzato in Ucraina la “Giornata dei Mille Geran”. L’atto dimostrativo è stato svolto a Leopoli e Vinnycja, secondo i russi è stato distrutto I’edificio del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) nelle regioni di Leopoli e Vinnycja. Gli attacchi hanno colpito fabbriche a Shostka e Poltava e un treno elettrico vicino a Charkiv. Decine di attacchi hanno colpito la regione di Odessa.

Tra le 8:00 e le 23:00, il Ministero della Difesa russo ha riferito della distruzione di 201 droni delle forze armate ucraine. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno colpito Belgorod con missili, causando gravi danni alle infrastrutture energetiche e interruzioni nelle forniture di elettricità, acqua e riscaldamento. Trentatré droni sono stati distrutti nella regione di Leningrado e un incendio nel porto di Ust-Luga è in fase di spegnimento.

In direzione di Sumy, nel distretto di Krasnopil’s’kyi, le unità d’assalto russe hanno spezzato la resistenza ucraina e sono avanzate fino a 1.400 metri, secondo il gruppo di forze Sever. I combattimenti sono in corso in diciotto settori nel distretto di Sumy e in due nel distretto di Hlukhivs’kyi. Le forze armate ucraine stanno tentando di arrestare l’avanzata delle truppe russe nei distretti di Shostka e Sumy trasferendo riserve dalle retrovie.

Nella regione di Kursk, gli ucraini hanno attaccato il villaggio di Glamazdino nel distretto di Khomutovsky (un’azienda agricola, Veles-Agro). Una persona è rimasta uccisa e 13 ferite.

Nella regione di Belgorod, a Zamostye, tre civili sono rimasti feriti dagli attacchi delle forze armate ucraine. Con Telegram bloccato, il governatore sta affrontando la questione della tempestività per allertare la popolazione sulle minacce, passando dagli smartphone alla radio, alla televisione e agli altoparlanti.

Nel settore di Charkiv, durante i combattimenti, le guardie della 69ª Divisione Fucilieri Motorizzata del 6° gruppo d’armate Nord russe hanno bonificato aree boschive vicino al villaggio di Pishchane. Continuano i combattimenti nei settori di Vovčans’k e nel distretto di Velykyj Burluk.

Nel settore di Slov”jans’k, i contrattacchi delle forze armate ucraine sono stati respinti vicino a Min’kivka, stabilizzando la situazione in favore dei russi. Continuano i combattimenti per consentire alle truppe russe di raggiungere la località, mentre gli ucraini tentano di fermare l’avanzata, Rai-Oleksandrivka.

Le forze armate russe stanno tentando di sfondare per raggiungere Kostjantynivka attraverso Berestok e Illinivka. Nella città stessa, secondo alcune segnalazioni isolate, le truppe russe operano vicino alla stazione ferroviaria.

Nel settore meridionale Nella direzione di Dobropillya, le forze armate russe stanno espandendo la loro zona di controllo a nord di Hryshyne e operando sulle vie di accesso a Novooleksandrivka.

Unità d’assalto del gruppo di forze “Est” avanzano verso ovest e nord-ovest da Huljajpole. Continua la distruzione delle infrastrutture logistiche ucraine a ovest della linea Rizdvyanka-Verkhnyaya Tersa. Violenti combattimenti sono in corso sulle vie di accesso a Vozdvizhevka, Verkhnya Tersa e Krynychne.

Sul fronte di Zaporižžja, continuano le battaglie di posizione vicino a Stepnohirs’k e Prymors’ke. Esiste una zona grigia di posizioni sovrapposte: l’enorme numero di droni in volo minimizza le azioni a terra. A Vasylivka, secondo russi le forze armate ucraine avrebbero colpito un ospedale, cinque civili sono rimasti feriti.

Graziella Giangiulio

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