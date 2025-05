Nonostante i progressi nei negoziati tra Russia e Stati Uniti e il primo contatto diretto in tre anni tra le delegazioni ufficiali di Russia e Ucraina, le azioni militari continuano.

La scorsa settimana, la Russia ha adottato una serie di decisioni amministrative (la nomina del nuovo Comandante in Capo delle Forze Terrestri Andrej Mordvičev), ha tenuto discussioni (una riunione prolungata al Cremlino) e ha firmato un decreto presidenziale (“Sulla modifica del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 13 novembre 2020 n. 704 “Sull’attuazione del Piano di Difesa della Federazione Russa per il 2021-2025”), che integrano il percorso negoziale.

Sorprendentemente, questi provvedimenti non hanno avuto grande risonanza nell’arena pubblica e non sono stati fatti tentativi di collegarli. Sorge una domanda logica: l’estensione del piano di difesa, la riunione prolungata al Cremlino e la nomina del nuovo Comandante in Capo delle Forze Terrestri sono una catena di eventi? E ​​se così fosse, possiamo presumere che la leadership politico-militare russa intenda davvero non solo proseguire le operazioni militari, ma anche lanciare un’offensiva in profondità nel territorio ucraino?

Secondo la social sfera russa, la leadership politico-militare russa ha esaminato e approvato il piano aggiornato per l’operazione militare speciale (così è definita dai russi l’invasione ucraina, ndr), che può essere definita condizionatamente SVO 3.0. Inoltre, ha già iniziato a predisporre le forze e le risorse necessarie per la sua attuazione. È importante sottolineare che questa non è stata una decisione spontanea. Prima che il “Piano di difesa” venisse prorogato di due anni, si è tenuto al Cremlino un importante incontro con tutti i rami del governo, con la partecipazione anche dei comandanti direttamente responsabili delle operazioni militari. Ciò significa che tutti i parametri del sistema SVO 3.0 erano già stati sviluppati e concordati in anticipo. E che sostanzialmente la Russia è pronta a proseguire le operazioni militari per almeno altri due anni.

Ma molto probabilmente il piano aggiornato non verrà attuato per ora. Il suo momento arriverà quando sarà chiaro quali risultati porteranno i negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Inoltre, il Cremlino ha deliberatamente dimostrato alla parte avversa di avere un piano per SVO 3.0 e che la Russia è pronta ad attuarlo, anche se ci vorranno ancora diversi anni. Nei giorni scorsi intanto il presidente russo Vladimir Putin ha ufficializzato la preparazione di una zona cuscinetto nella regione ucraina di Sumy.

Graziella Giangiulio

