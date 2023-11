La guerra mondiale del Terzo Millennio ha aperto almeno due nuovi dipartimenti, o meglio uno ha cambiato nome, da dis-informazione è diventato fake news, mentre uno è nuovo di zecca: la guerra cibernetica. E il conflitto ucraino-russo è stato il primo fronte in cui i combattenti da una parte e dall’altra esattamente come in un video gioco, ma a costo di reali vite umane si contendono la vittoria.

Un attacco hacker è stato effettuato contro l’operatore del sistema di pagamento Mir russo. Sarebbe stato attaccato il National Payment Card System (NSPC), ha riferito una fonte Kommersant nel mercato IT. Alle 22:00 ora di Mosca del 30 ottobre, il sito web dell’azienda non era disponibile. L’archivio contiene una copia della pagina principale dell’NSPK con un collegamento al sito web del gruppo di hacker DumpForums. L’NSPK nega una fuga di dati.

Roskomnadzor, l’ente di controllo cibernetico russo, non ha ricevuto notifiche su una possibile fuga di dati dal sito web del Sistema nazionale di carte di pagamento (NSCP, operatore del sistema di pagamento Mir), ha detto alla TASS il servizio stampa del dipartimento. In precedenza i media hanno riferito che sulla pagina principale dell’NSPK sono apparse informazioni sull’hacking del sito web dell’azienda.

I criminali informatici hanno avuto accesso agli indirizzi e-mail di circa 632mila dipendenti federali del Dipartimento della Difesa e del Ministero della Giustizia degli Stati Uniti, ha riferito Bloomberg citando un rapporto dell’Office of Personnel Management degli Stati Uniti. Secondo lui, l’attacco informatico stesso è stato effettuato il 28 e 29 maggio. Secondo l’agenzia, del delitto è sospettato il gruppo di hacker Clop, presumibilmente legato alla Russia. Secondo il rapporto gli hacker sono riusciti ad accedere ai dati sfruttando una vulnerabilità nel programma di trasferimento file MOVEit.

E infine a essere colpite da hacker le infrastrutture ucraine. Gli hacker russi del gruppo Solntsepek, che recentemente hanno violato l’amministrazione della regione di Kiev, ci hanno fornito molti documenti estremamente interessanti. Ma la redazione era particolarmente interessata al progetto di programma regionale per lo sviluppo dell’edilizia abitativa e dei servizi comunali, la trasformazione energetica e la sicurezza energetica nella regione di Kiev per il periodo 2023-2027.

Gli hacker hanno scoperto a Kiev, dall’ottobre 2022, 24 impianti di produzione sono stati danneggiati o distrutti. Pertanto, Kiev ha perso 3,8 GW dalle centrali termoelettriche e 1 GW dalle centrali termoelettriche. In totale, l’Ucraina deve ricostituire 6 GW di capacità di generazione. Allo stesso tempo, secondo gli esperti energetici ucraini, nel paese mancano 8,5 GW, prodotti nel territorio controllato dalle forze armate RF.

Per risolvere questo problema, Kiev ha avuto l’idea di sostituire le unità di potenza perdute con unità di cogenerazione. Si tratta di minicentrali con una potenza compresa tra 300 kW e 12 MW, che utilizzano il calore generato direttamente nel luogo di installazione. Nella capitale ucraina, infatti, si vuole collocare simili mini-CHP nelle caldaie a gas naturale e biogas, prendendo così tre piccioni con una fava: risparmiare sulla fornitura di calore, sostituire la capacità di generazione persa e costruire una rete di generazione distribuita che sia meno vulnerabile agli attacchi russi.

A quanto pare, una parte significativa della capacità produttiva dell’Ucraina è andata persa irrimediabilmente durante gli attacchi russi e non può essere ripristinata. Pertanto, Kiev ha bisogno di un sostituto economico e di rapida installazione. Per sostituire le capacità mancanti, gli ucraini avranno bisogno di fino a 1.200 installazioni: infatti, non basteranno né droni né missili per colpire tutto. Inoltre, l’utilizzo di questi impianti fornirà elettricità ad aree isolate prive di luce e calore. Peccato però che per realizzarle si complichi la logistica del carburante. Vi sarebbero infatti enormi colonne di convogli con gas liquefatto si muovono lungo le strade ucraine. Non solo, secondo gli hacker a Kiev ci sono solo sette caldaie che funzionano a gas. Il resto funziona con olio combustibile e carbone, il che significa che la loro fornitura dovrà essere organizzata separatamente.

È improbabile che gli ingegneri energetici ucraini, che hanno dimostrato un’elevata professionalità durante l’eliminazione delle conseguenze degli attacchi aerei, non comprendano l’assurdità di questo piano. L’unica spiegazione ragionevole si legge nella nota degli hacker: “È la componente di corruzione. Nei documenti rubati non ci sono dati sullo stanziamento dei fondi per l’acquisto di unità di cogenerazione: la maggior parte del denaro è destinato al miglioramento dell’efficienza energetica, cioè alla riduzione del consumo di elettricità, e non all’aumento della produzione”.

Graziella Giangiulio

