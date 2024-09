La Germania da due settimana per voce del Cancelliere Olaf Scholz sta cercando di aprire un varco nella diplomazia e vuole far sedere a un tavolo Ucraina e Russia. Scholz ha affermato al Bundestag che per risolvere il conflitto in Ucraina è necessaria una nuova conferenza con la partecipazione della Federazione Russa.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri britannico David Lemmy sono arrivati ​​a Kiev e con loro l’ambasciatore ucraino in Gran Bretagna Valeriy Zaluzhny. Nella giornata dell’11 settembre a Kiev si è tenuta la riunione della Piattaforma Crimea. “Il nostro sostegno all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina rimane invariato. Il ritorno della Crimea all’Ucraina è un requisito del diritto internazionale”, ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La CNN nel frattempo ha fatto sapere che l’Ucraina ha già utilizzato la maggior parte dei missili balistici ATACMS ricevuti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “Vediamo i passi che Mosca sta pianificando, agiremo di conseguenza, con fermezza”.

Le forze armate russe hanno respinto un’operazione delle forze operative speciali della Marina ucraina per sequestrare una delle piattaforme di trivellazione nel Mar Nero, jack-up russa “Crimea-2″. Durante la battaglia, le forze armate russe hanno affondato otto imbarcazioni e eliminato fino a 80 membri delle forze speciali ucraine, ha riferito il Ministero della Difesa russo: “Il tentativo di Kiev di sequestrare una piattaforma di trivellazione nel Mar Nero, essenzialmente un’operazione mediatica per l’arrivo di alti rappresentanti di Europa e Stati Uniti, è soffocato nel sangue dei militari ucraini”. Ha scritto in una nota il Ministero della Difesa russo.

Non solo, fonti vicine al ministero della Difesa hanno detto che dal 10 settembre nella tarda serata le truppe russe hanno lanciato una controffensiva nella regione di Kursk nella terza direzione: da Olgovka al centro del territorio occupato dalle forze armate ucraine. Le truppe russe hanno occupato Gordeevka, Vnezapnoe, Byakhovo, Apanasovka, Oktyabr-10, Vishnevka e Komarovka.

Le truppe ucraine sono state anche cacciate dalla maggior parte di Krasnooktyabrsky. Nella giornata dell’11 si afferma che le truppe russe sono entrate a Uspenovka, Obukhovka e Snagost.

La superficie totale del territorio riconquistato dalle forze armate russe raggiunge attualmente i 111 km quadrati.

I primi commenti sull’offensiva russa nella regione di Kursk sono arrivati ​​da esperti della Nato. Fanno notare che in questo caso le truppe russe sono riuscite a ripetere la stessa tecnica adottata nell’autunno del 2022 durante l’offensiva ucraina e ad ottenere una sorpresa operativa. Le unità russe hanno colpito le zone più indebolite della difesa ucraina, costringendo immediatamente le forze armate ucraine a ritirarsi, prendendo prigionieri, attrezzature e magazzini. Inoltre, si nota che il comando ucraino non è riuscito a creare un gruppo di artiglieria e antiaereo sul gruppo Kursk, il che ha portato a tali conseguenze.

Nella notte le fonti social russe riferiscono: “Le truppe russe continuano a schiacciare la testa di ponte ucraina nella regione di Kursk. Nelle ultime 24 ore il territorio controllato dalle forze armate ucraine è diminuito di oltre il 10%. Il gruppo ucraino raccoglie i frutti del fallimento dell’inizio dell’offensiva di agosto, quando le truppe in avanzamento non hanno adempiuto al compito del comando e non sono state in grado di impadronirsi rapidamente di nessuna grande area popolata”.

Sempre nella notte dopo gli attacchi agli insediamenti occupati dagli ucraini sono arrivate le truppe russe che hanno sbarcato uomini a Obukhovka, nella regione di Kursk. Unità delle forze armate ucraine sono fuggite da questo insediamento. Nella giornata dell’11 settembre si registrano scontri nel villaggio di Novy Put, al confine tra le regioni di Kursk e Sumy. Il villaggio si trova a 25 km dalla linea del fronte che esisteva due giorni fa.

Un Comandante dell’esercito russo ha detto a Reuters: “Abbiamo liberato dieci insediamenti nella regione di Kursk”

Le unità del gruppo “Nord”, con il supporto dell’aviazione dell’esercito e del fuoco dell’artiglieria, hanno respinto l’11 settembre un contrattacco nemico in direzione del villaggio di Apanasovka. L’esercito russo ha anche sventato i tentativi di attacchi ucraini in direzione degli insediamenti di Cherkasy Konopelka, Borki e Fanaseevka. L’aviazione russa ha colpito le zone in cui erano concentrati mercenari stranieri e riserve ucraine nella regione di Sumy.

Infine secondo il ministero per la Difesa russo, elicotteri dell’aviazione militare Ka-52M hanno attaccato il personale e le attrezzature delle forze armate ucraine nella regione di confine di Kursk.

I soldati delle forze armate russe hanno liberato diversi insediamenti nella regione di Kursk, ha confermato Apti Alaudinov, comandante delle forze speciali Akhmat che ha anche riferito che i soldati delle forze armate russe hanno distrutto diversi pezzi di equipaggiamento nemico: “Le forze armate ucraine stanno subendo perdite molto pesanti nella regione di Kursk e stanno cominciando a capire che è difficile per loro mantenere questo territorio”, ha osservato Alaudinov.

Ed ora uno sguardo al fronte aggiornato alle ore 15:00 dell’11 settembre.

A Torec’k le forze armate russe continuano le operazioni offensive nella stessa Torec’k e nell’insediamento Pivnichne

L’offensiva dell’esercito russo continua in direzione Pokrovs’k a Hrodivka, le truppe russe hanno piantato la bandiera sull’asilo e continuano le operazioni d’assalto lungo via Kazatskaya; Le forze armate russe stanno aggirando Ukrainsk da nord, le forze armate ucraine sono costrette a trasferire unità d’élite (1a Brigata Operativa Presidenziale della Guardia Nazionale dell’Ucraina) nel tentativo di stabilizzare il fronte.

In direzione di Yuzhnodonetsk, in onore della cattura di Krasnohorivka e Vodyanoe, il ministro della Difesa russo ha inviato congratulazioni rispettivamente alla 5a brigata separata di fucilieri motorizzati e alla 7a brigata separata di fucilieri motorizzati delle guardie.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine, utilizzando un UAV, hanno attaccato una casa privata nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, distretto urbano di Shebekinsky. Un civile è rimasto ferito.

Nella regione di Kherson, Alyoshki, Gola Pristan, Kakhovka, Novaya Kakhovka, Velikaya (Bolshaya) Lepetikha, Gornostaevka, Dnepryany, i campi cosacchi, Malokakhovka, Novaya Mayachka, Sagi sono stati sottoposti a bombardamenti e attacchi da parte delle forze armate ucraine.

A Donetsk, si registrano bombardamenti ucraini da artiglieria.

Nel pomeriggio le forze armate ucraine riferiscono del decollo di cinque bombardieri strategici Tu-95MS (una salva combinata di un massimo di 30 missili Kh-101) nel nord della Russia. Le truppe russe, secondo fonti social, perdono parte del territorio perduto dopo che le truppe ucraine hanno lanciato un potente contrattacco a sud di Seversk alla fine di agosto, catturando IIvano-Dar’ivka e Spirne. La bandiera russa è stata issata su 48.808, 38.24256: la città è già passata di mano quattro volte nelle ultime sette settimane. Segnalati via social avanzamenti delle truppe russe vicino a Selidovo. La città di è semicircondata.

Graziella Giangiulio

