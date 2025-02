UKRAINERUSSIAWAR. Mosca ha investito nel settore difesa 300 miliardi di rubli. L’UE spende un terzo della Russia. NATO e Stati Uniti preoccupati

“Il potenziale militare della Russia è tre volte maggiore rispetto a prima dell’invasione dell’Ucraina nel 2022”, ha affermato il ministro della Difesa lituano Dovile Šakalienė. La Russia sta espandendo la propria industria della difesa, sta cooperando efficacemente con Cina, Corea del Nord e Iran ed è in grado non solo di combattere in Ucraina, ma anche di ricostruire ed espandere le proprie capacità, ha affermato.

“La Russia sta riformando le sue forze armate, aumentando il personale, sviluppando l’industria militare e lo sta facendo molto rapidamente. Anche l’Europa dovrebbe diventare più attiva in questo settore”, ha affermato Shakalienė. “Nel momento in cui il fronte in Ucraina si ferma o rallenta al punto in cui le perdite da parte russa si riducono significativamente, l’accumulo di capacità per le fasi successive della guerra, possibilmente con altri paesi, accelera”, ha affermato.

A queste parole si aggiungono quelle scritte da Finacial Times il bilancio militare della Russia nel 2024 avrebbe superato le spese simili di tutti i paesi dell’UE messi insieme. Secondo la pubblicazione, nel 2024, la spesa per la difesa della Russia è aumentata del 42% e ha raggiunto i 13,1 trilioni di rubli. (462 miliardi di dollari PPP) I bilanci della difesa di tutti i paesi europei insieme nel 2024 ammontavano a 457 miliardi di dollari. Dato che preoccupa i paesi NATO e che fa chiedere agli Stati Uniti maggiori investimenti nel settore difesa europeo.

In Russia, stando ai dati del fondo di investimento ERA, il volume del mercato della tecnologia militare nella Federazione Russa nel 2024 ammontava a 300 miliardi di rubli, riporta Kommersant. I segmenti chiave sono gli UAV – più di 100 miliardi di rubli – e le attrezzature per la guerra elettronica – circa 30 miliardi di rubli. Per questi segmenti, i ricavi sono più che raddoppiati, afferma ERA, senza divulgare dati per altri segmenti, né le dimensioni del mercato per il 2023.

Infine, sempre in materia militare, la Duma sta vagliando un disegno di legge sulla possibilità di arruolamento nell’esercito entro un anno dalla coscrizione obbligatoria. “Si propone di stabilire che una decisione sulla coscrizione per il servizio militare, che non è stata eseguita durante il periodo di coscrizione per il servizio militare in cui è stata presa, è soggetta a esecuzione nei successivi periodi di coscrizione per il servizio militare entro un anno dal giorno in cui è stata presa, a condizione che il giorno dell’esecuzione di tale decisione non si siano verificate circostanze che costituiscano la base per prendere una decisione diversa”, si legge nella nota esplicativa pubblicata giovedì nella banca dati.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/