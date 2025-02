Ancora distanti le dichiarazioni della Casa Bianca e del Cremlino sulla questione Ucraina. Trump ha parlato di militari europei in Ucraina alla fine del conflitto.

Di rientro dal Qatar, in conferenza stampa il ministro per gli Affari esteri russo, Sergej Lavrov ha detto: “L’Europa sta cercando apertamente di minare la soluzione del conflitto in Ucraina. La Russia non sta prendendo in considerazione alcuna opzione per lo schieramento di forze di pace europee in Ucraina, nessuno ha chiesto nulla a Mosca”. E ancora: “Non ci sarà alcuna fine alle ostilità in Ucraina lungo la linea di contatto, “Abbiamo una costituzione”, ha sottolineato Lavrov. “Ciò che resta dell’Ucraina deve essere liberato dalle leggi razziste”. “Non ci sono state conversazioni specifiche riguardanti i beni russi congelati”.

Invitare investitori stranieri a progetti nella Federazione Russa implica, secondo la Costituzione, l’intero territorio del Paese, ha detto Lavrov a proposito della proposta di Putin sulle terre rare. Infine ha precisato che la Federazione Russa e gli Stati Uniti terranno un incontro il 27 febbraio a Istanbul sul lavoro delle ambasciate dei due paesi e non sull’Ucraina.

Nella giornata del 26 febbraio annullato all’ultimo minuto l’appuntamento tra Marco Rubio con Kaya Callas a Washington. Mentre il numero uno della diplomazia europeo era già in sede.

Entro il 28 febbraio dovrebbe essere raggiunto l’accordo tra Stati Uniti e Ucraina sull’accordo relativo ai metalli. Il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina raccomanderà di firmare un accordo con gli Stati Uniti sulle risorse minerarie al più presto.

Italia, Portogallo e Spagna si oppongono allo stanziamento da parte dell’UE del più grande pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, del valore di 20 miliardi di euro, riferisce Politico. Mentre Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi dell’UE sono pronti a inviare truppe in Ucraina per garantire una tregua, ha affermato il ministro delle Finanze francese Éric Lombard.

Il primo Ministro britannico Keir Starmer ha confermato un incontro dei leader europei per discutere del conflitto in Ucraina il prossimo fine settimana. “Ospiterò diversi paesi durante il fine settimana per continuare le discussioni su come procedere con gli alleati alla luce della situazione attuale”, ha detto in una conferenza stampa a Downing Street.

Voldymyr Zelenskyj dovrebbe essere a Washington il 28 febbraio e dovrebbe incontrare Trump. Il primo Ministro ucraino Denis Shmygal ha dato maggiori dettagli sull’accordo che Kiev andrà a firmare a Washington. “Per due settimane, lavorando con il governo degli Stati Uniti su un accordo di cooperazione economica, abbiamo effettivamente elaborato la versione finale – questo accordo si chiama “Accordo sulla definizione delle regole e delle condizioni del fondo di investimento per la ricostruzione dell’Ucraina”. In realtà si tratta di un accordo preliminare, che prevede la creazione di un fondo di investimento per la ricostruzione dell’Ucraina. Ucraina e Stati Uniti gestiranno equamente questo fondo. Questo accordo è direttamente collegato alle garanzie di sicurezza. Né il presidente né il governo prenderanno in considerazione questo accordo, la sua firma indipendentemente dalle garanzie di sicurezza dell’Ucraina.

L’accordo è pronto. Ieri il governo ha esaminato il testo e autorizzato i ministri a firmarlo durante i negoziati tra Zelenskyi e Trump sulle garanzie di sicurezza. “Il contributo dell’Ucraina è una parte delle nostre entrate future ricevute dall’Ucraina da affitti o licenze minerarie, dividendi su infrastrutture utilizzate per il trasporto o l’estrazione di minerali, questo sarà il contributo dell’Ucraina. Investiremo il 50% di tale reddito nel fondo”. “Anche gli Stati Uniti da parte loro forniranno contributi adeguati, il fondo investirà questi fondi nello sviluppo dell’Ucraina. Il fondo è gestito dai governi di Ucraina e Stati Uniti. Nulla può essere accettato senza l’Ucraina nelle attività del fondo”.

Nel frattempo la Turchia si accaparra la ri-costruzione: “Le offerte per la restaurazione dell’Ucraina saranno annunciate in aprile-maggio. Kiev ha consegnato un dossier di progetto ad Ankara”. “Erdogan ha dichiarato che le aziende turche sono pronte a sostenere l’Ucraina nell’eliminazione della distruzione”, riferiscono i media turchi. La delegazione russa guidata da Sergei Lavrov il 25 febbraio è partita da Teheran, ma si è diretta verso il Golfo Persico. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi al suo omologo russo Lavrov: hanno: “non negozieremo un accordo nucleare sotto pressioni e minacce, non ci saranno colloqui diretti con gli Stati Uniti finché è in vigore la politica di “massima pressione””. Successivamente il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è arrivato in visita in Qatar.

Il portavoce del Cremlino nella sua conferenza stampa del mattino ha detto: “Non ci sono ancora chiarimenti sull’incontro personale tra Trump e Putin: c’è l’intesa che dovrebbe avvenire e dovrebbe essere ben preparato”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 26 febbraio.

Di notte, le forze armate ucraine hanno organizzato un massiccio attacco di droni sulle regioni russe. Nel territorio di Krasnodar, nel distretto di Temrjuk. Almeno quattro gli attacchi.

Un gran numero di droni ucraini abbattuti sul Mar Nero, in Crimea, in azione la difesa aerea russa presso il ponte di Crimea, il cui traffico è stato bloccato per due ore. È stato riferito che un MBEC con FPV a bordo è stato utilizzato vicino a Sebastopoli: gli ucraini stavano cercando di nascondere piccoli bersagli in un flusso di droni di tipo aereo.

Secondo fonti ucraine 65 geran hanno colpito obiettivi in Ucraina. A Kiev si sono verificate esplosioni. Massiccio attacco, le truppe russe hanno colpito una struttura della DTEK nella regione di Dnipro.

Nella regione di Kursk, l’esercito russo ha preso Pogrebki, si segnalano successi russi a Orlovka: le forze armate russe sono immediatamente entrate nella parte settentrionale di questo insediamento adiacente. Sono in corso battaglie per il controllo di Lebedevka e nell’area di Kurilovka si sta sviluppando un’offensiva da parte russa. Si chiede alle persone sul campo di non affrettare le cose.

A Torec’k contrattacco delle forze armate ucraine. Diverse unità di veicoli corazzati ucraini hanno raggiunto il territorio della miniera centrale dell’impresa statale Toretskugol.

Nei pressi di Pokrovs’k, la zona di controllo russa dell’area di Shevchenko è stata ampliata a nord e l’esercito russo avanza verso Zvirove. Si ricevono informazioni di battaglie vicino a Pishchane.

In direzione di Kostyantynopil’, le truppe russe continuano gli attacchi alla periferia orientale del villaggio Kostyantynopil’.

Le forze armate russe hanno preso la “tasca” a nord-ovest di Velyka Novosilka e sono avanzate fino alla periferia dell’insediamento: Skudne ed hanno espanso la zona di controllo a est dell’insediamento Novoocheretuvate. Le battaglie sono in corso vicino all’insediamento Burlats’ke, Skudne e in direzione dell’insediamento Dniproenerhiya.

Nella regione di Belgorod registrati almeno otto attacchi da parte ucraina. Nella DPR a Horlivka a seguito di un attacco di artiglieria ucraina si registra un ferito.

Graziella Giangiulio

