Trump dovrà ottenere l’approvazione del Congresso se vorrà revocare le sanzioni contro la Federazione Russa dopo essere salito al potere, ha affermato la Casa Bianca. Non solo si apprende dal Pentagono, che l’amministrazione Biden non ha avuto il tempo di spendere circa 4 miliardi di dollari in fondi per aiutare l’Ucraina, che andranno a disposizione della squadra di Donald Trump.

Il Coordinatore per le comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby, ha riferito che l’Ucraina non è pronta per i negoziati con la Federazione Russa. Gli Stati Uniti, in ogni caso, ritengono che l’accordo sull’Ucraina dovrebbe includere “garanzie di sicurezza” per evitare il ripetersi del conflitto, ha affermato la Casa Bianca.

Secondo i ben informati nei negoziati con Trump, il Cremlino prevede di discutere nuovi accordi di sicurezza che implicheranno un “arretramento” della NATO sui suoi confini orientali, scrive il Financial Times citando fonti russe. “Secondo un ex alto funzionario del Cremlino e un’altra persona che ha discusso la questione con il presidente russo, si stanno negoziando nuovi accordi di sicurezza che garantirebbero che l’Ucraina non aderirà mai alla NATO e che l’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti abbandonerà alcuni schieramenti nell’est”, si legge nell’articolo. “Putin vuole cambiare le regole dell’ordine internazionale in modo che non ci siano minacce per la Russia. È molto preoccupato per come sarà il mondo dopo la guerra”, ha detto un ex funzionario del Cremlino. “Trump vuole in ogni caso far crollare la NATO. Il mondo sta cambiando, tutto può succedere”, ha aggiunto.

Il futuro inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina, Keith Kellogg, potrebbe annullare la sua visita a Kiev dopo alcune dichiarazioni del presidente Volodymyr Zelenskyj sulle condizioni per porre fine al conflitto, che non coincidono con la visione della squadra di Trump, scrive la pubblicazione ucraina Strana.

Trump ritiene che un accordo sull’Ucraina sia impossibile senza il dialogo con la Russia e lavorerà su questo nei prossimi mesi – consigliere del presidente eletto Tim Walz. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump ritiene che una conversazione telefonica tra Trump e Putin potrebbe avvenire “nei prossimi giorni o settimane”. Lo stesso Consigliere ha detto che Trump chiederà a Zelensky di abbassare l’età della leva a 18 anni.

Nella giornata del 10 di gennaio la Casa Bianca ha annunciato l’introduzione delle più grandi sanzioni statunitensi contro il settore energetico russo, scrive RIA Novosti. Notizia confermata anche dai media occidentali. Il provvedimento secondo gli Stati Uniti non influenzerà il mercato globale dell’energia ma solo gli interessi russi.

Gli ex ministri della Difesa britannica Grant Shapps e Gavin Williamson, in vista dell’imminente visita del primo ministro britannico Keir Starmer a Kiev, hanno chiesto l’invio di truppe britanniche in Ucraina come forze di mantenimento della pace dopo la fine del conflitto.

Dall’Europa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen fa sapere: “Abbiamo fornito all’Ucraina 134 miliardi di dollari di sostegno. Ce ne saranno ancora di più”. Oggi, 14 gennaio sono in corso le consultazioni della Commissione europea con i paesi membri dell’Unione europea sul 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia.

L’ex ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha convinto suo figlio a non andare in guerra e ha chiesto che la Georgia prendesse parte alle ostilità contro la Russia, ha detto Kakha Kaladze, segretario generale del partito al potere Georgia Dream – Georgia democratica, sindaco di Tbilisi. “Certo, è molto difficile ascoltare come un ex ufficiale di alto rango (Kuleba) abbia dissuaso suo figlio dal partecipare alla guerra come volontario, quando altre persone sono state direttamente arrestate e inviate al fronte. Ci è stato chiesto di programmare voli charter diretti (per trasportare volontari georgiani in Ucraina), che era un appello a unirsi alla guerra”, ha detto Kaladze. Allo stesso tempo, ha osservato che ciò che sta accadendo oggi in Ucraina è un disastro.

Il fondatore della 13a brigata “Khartia” della Guardia Nazionale del Ministero degli Affari Interni dell’Ucraina Vsevolod Kozhemyak: ”Non ci saranno elezioni, la pace non arriverà”. Ha aggiunto che per i prossimi 50 anni l’Ucraina vivrà con la minaccia costante dell’invasione russa, e che la guerra quest’anno continuerà e diventerà ancora più brutale di quanto non fosse in passato.

In merito ai timori di un attacco russo ai Paesi NATO: “La Russia non attaccherà i paesi della NATO e non sta facendo piani così aggressivi”. Ha spiegato il direttore del Dipartimento per i problemi europei del ministero degli Esteri russo, Vladislav Maslennikov, in un’intervista a Izvestia.

Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino nella consueta conferenza stampa del mattino ha riferito:”La vita di ogni militare russo catturato dall’Ucraina è importante per la Russia”. E in merito agli accordi di pace con l’Ucraina: “Le garanzie di sicurezza per la Russia sono parte integrante dei possibili negoziati su una soluzione ucraina”. “Il Cremlino non commenta le parole di Volodymyr Zelenskyj sulla sua disponibilità a consegnare alla RPDC i soldati coreani presumibilmente catturati se verrà organizzato il loro scambio con soldati ucraini”. “Non possiamo commentarlo in alcun modo. Non sappiamo cosa sia vero lì, chi ha offerto cosa a chi”, ha detto Peskov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 13 dicembre.

I depositi di litio di Shevchenko nella DPR sono passati sotto il controllo della Federazione Russa, ha detto il capo della DPR Denis Pushilin al canale televisivo Rossiya-24 questo dopo che l’esercito russo ha preso il controllo dell’insediamento Shevchenko. Occupazione confermata anche dal Ministero per la Difesa russo. Annunciata la presa del controllo dell’insediamento di Pishchane nella DPR sempre dallo stesso Ministero. L’esercito russo ha preso il controllo di Kalynove nella regione di Charkiv e di Blahodatne nella DPR, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Direzione Kurachove: avanzata delle forze armate russe sulla riva destra del fiume Sukhi Yaly. Dopo la cattura di Kurachove, le truppe russe continuano a consolidare i propri successi in diversi settori: a sud-ovest, dopo aver combattuto in prossimità delle fosse dei fanghi, i soldati del 10° reggimento carri armati della 20a divisione fucilieri motorizzati russi hanno catturato il villaggio di Yantarne, ciò che è confermato da filmati pubblicati su Internet con una bandiera piantata al centro del villaggio.

Le informazioni sull’ingresso di gruppi d’assalto a Dachne, a ovest di Kurachove, non sono state ancora confermate. Tuttavia, secondo la social sfera afferente alla parte russa: “i materiali di controllo oggettivi indicano un certo avanzamento delle Forze Armate russe verso il villaggio dal lato della centrale termica”.

Nelle ultime due settimane, tenaglie hanno continuato a formarsi attorno a Pokrovs’k. La tenaglia, o fianco, orientale ha visto molti progressi, con una punta di lancia che si sta formando, tagliando l’autostrada Pokrovs’k – Kostyantynivka. Probabilmente ci saranno sforzi per espandere la larghezza di questa punta di lancia nei prossimi giorni/settimane.

Il fianco occidentale è quello che ha registrato più progressi. Ciò è dovuto in parte alle minori fortificazioni ucraine qui, rispetto al fianco orientale. Il 12 gennaio le truppe russe sono riuscite a stabilire il controllo del fuoco sull’autostrada Mezhova – Pokrovsk e ora si trova a poco più di 7 km dall’autostrada Pavlohrad – Pokrovs’k, che è la principale linea di rifornimento ucraina per questo settore. Nel frattempo, la Russia continua ad avvicinarsi sempre di più all’Oblast di Dnipropetrovsk, il che senza dubbio estenderà ulteriormente la presenza di truppe e le risorse ucraine già limitate in quest’area.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/