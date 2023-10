Volodymyr Zelenskyj, presidente dell’Ucraina: ha detto che presumibilmente non potrà andarsene durante la guerra, e quindi, se continua così, si candiderà per un secondo mandato. Zelenskyj ha annunciato la sua intenzione di agire “in nome degli interessi dell’Ucraina”: se la guerra continua, si candiderà per un secondo mandato, altrimenti se ne andrà. Fonte pubblicazione rumena Digi24.

Inoltre, secondo il capo della Bankova, l’Ucraina si trova “nell’ultimo e più difficile periodo della guerra”. Non ha fornito argomenti specifici a sostegno della sua conclusione.

Sempre Zelenskyj, in un’intervista a France 2, ha espresso la preoccupazione che se l’attenzione della comunità internazionale si allontana dall’Ucraina sullo sfondo degli eventi in Israele, ciò avrà conseguenze negative per l’Ucraina.

L’Alleanza del Nord Atlantico continuerà a fornire pieno sostegno all’Ucraina, ha affermato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in un briefing congiunto con il presidente ucraino Vladimir Zelensky prima di una riunione del gruppo di contatto sull’Ucraina a livello dei ministri della difesa della NATO. «La NATO continuerà a fornire pieno sostegno all’Ucraina», ha detto Stoltenberg, «La vostra guerra è la nostra guerra, la vostra sicurezza è la nostra sicurezza, i vostri valori sono i nostri valori».

Dalla Russia giunge notizia che elementi di 13 compagnie militari private (PMC) europee e membri di nove forze paramilitari straniere stanno combattendo contro la Russia in Ucraina, sono stati identificati quasi 800 mercenari provenienti da 35 paesi, ha affermato Alexander Bortnikov, direttore dell’FSB russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte: situazione alle ore 14.00 dell’11 ottobre 2023.

Settore Kupiansk: offensiva delle forze armate russe vicino a Kupiansk. Anche unità della 6a armata e della 1a armata corazzata del gruppo “Ovest” delle forze armate russe hanno lanciato l’offensiva contro le posizioni delle formazioni ucraine sulla linea Synkivka -Ivanovka-Kyslivka.

A Synkivka, le truppe russe, attaccando lungo la ferrovia dal primo lato di Liman, occupando tre roccaforti in pesanti combattimenti alla periferia del villaggio. Le forze armate russe sono penetrate a 1 km di profondità. Allo stesso modo, il personale militare delle Forze armate russe sta conducendo un assalto ai punti di sbarco in cui si sono rifugiate le forze di Kiev in direzione di Ivanovka e Kislovka. L’avanzamento è stato di circa 1,5 km. L’assalto alle posizioni ucraine è molto duro a causa della fitta attività mineraria della zona, nonché della buona logistica Ucraina che riesce a rifornire personale alle linee del fronte. La base della difesa è la 14a Brigata Meccanizzata, rinforzata dalla Difesa Territoriale. A causa delle perdite significative, i rinforzi continuano a essere trasferiti a Kupyansk. Recentemente, da Zhitomir è iniziato l’invio di due battaglioni di una formazione non identificata.

Direzione Donetsk. L’esercito russo continua le operazioni militari attive ad Avdiivka: Dalle quattro del mattino giungono di nuovo notizie da terra che i nostri combattenti ad Avdiivka sono diventati più attivi: l’artiglieria spara ininterrottamente contro militari ucraini. Oltre all’artiglieria, le forze aerospaziali russe operano all’interno delle forze armate ucraine. Secondo alcuni ufficiali militari la situazione per gli ucraini continua a peggiorare, proprio ieri hanno scritto che i russi hanno fatto irruzione nel villaggio di Berdychi. I soldati russi stanno coprendo la città su entrambi i lati – molto probabilmente tutto ciò porterà successivamente alla distruzione degli ucraini “il Calderone di Avdiivka” è più adatto che mai a questo scopo. I russi hanno fatto irruzione a sud nella zona di Berdychi, hanno attaccato dalla direzione di Opytne e stanno avanzando anche verso Tonenky. Inoltre, i russi hanno raggiunto altezze importanti vicino a Novomikhailovka.

Direzione Zaporozhzhie. Vicino a Pyatikhatki, i russi sono passati all’offensiva, prendendo posizione a nord di Zherebyanki. Nel settore Orechiv, le forze armate ucraine hanno attaccato senza successo nella zona di Novoprokopovka. Le truppe russe hanno respinto anche tutti gli attacchi vicino a Novodonetsky.

Si registrano attacchi russi contro l’aviazione ucraina all’aeroporto di Dolgintsevo. La scorsa notte sono apparse le riprese della distruzione di un aereo ucraino Su-25 nel parcheggio dell’aeroporto di Dolgintsevo vicino a Krivoy Rog, colpito da Lancet. Questo è il terzo caso accertato di distruzione di aerei in questa struttura: il 19 settembre è stato pubblicato un video del Lancet che colpisce un caccia MiG-29 dell’aeronautica ucraina, e il 25 settembre, un attacco contro un altro MiG-29 con un missile tattico Kh-35.

È possibile che tutti e tre gli episodi siano avvenuti nello stesso periodo, da qualche parte a metà settembre. Ma ciò che è particolarmente importante è che Dolgintsevo si trova a 70 km dalla linea del fronte.

La distruzione di aerei relativamente scarsi per le forze armate ucraine a tale distanza, a quanto pare, indica una maggiore capacità delle forze armate russe di colpire obiettivi e un certo aumento delle caratteristiche tecniche delle armi d’attacco russe.

Le forze armate ucraine stanno effettuando massicci bombardamenti sulla zona di confine della regione di Bryansk. Il villaggio di Suzemka è stato bombardato ininterrottamente fin dalla mattina dalle forze armate ucraine; diversi edifici residenziali sono in fiamme, il villaggio è senza elettricità e non si hanno informazioni sulle vittime.

Il governatore regionale ha annunciato l’abbattimento di un drone di tipo aereo sopra Bryansk e di altri due nel cielo sopra la regione di Surazh, non ci sono stati feriti o danni. I residenti locali hanno anche riferito che un altro UAV è stato abbattuto nel quartiere Fokinsky del capoluogo regionale; non ci sono state vittime. Inoltre, è stato segnalato il bombardamento dei distretti di Pogarsky e Starodubsky, ma non sono ancora arrivate informazioni ufficiali.

