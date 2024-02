UKRAINERUSSIAWAR. Mosca conquista Lastochkyne. I funerali di Navalny in tre città il 29 febbraio

L’amministrazione Biden sta introducendo più di 500 nuove sanzioni contro la Russia. Il presidente Joe Biden ha dichiarato: «Ho incaricato il mio team di rafforzare il sostegno alla società civile, ai media indipendenti e a coloro che lottano per la democrazia in tutto il mondo».

Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre sanzioni contro 16 aziende turche, tra 93 organizzazioni in tutto il mondo. È stato annunciato che 63 di queste società hanno sede in Russia, 16 in Turchia, 8 in Cina e 4 negli Emirati Arabi Uniti. In merito ai finanziamenti nei confronti dell’Ucraina.

Victoria Nuland, Sottosegretario di Stato Usa per gli affari politici, sull’Ucraina ha detto: «E comunque, dobbiamo ricordare che la maggior parte del denaro stanziato ritorna nell’economia statunitense per produrre queste armi».

Secondo la CBS, gli Stati Uniti hanno messo in guardia la Russia dallo sviluppo di armi nucleari anti-satellite, e lo stesso capo della CIA Bill Burns se ne è occupato con il suo collega russo Sergei Naryshkin.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è andata in visita a Kiev insieme ai primi ministri di Canada, Italia, Belgio e Boris Johnson. Il presidente francese Emmanuel Macron non ha partecipato al vertice del G7, tenutosi sabato in videoconferenza da Kiev su iniziativa dell’Italia, presidente di turno.

Come riportato già dai media iraniani il primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha dichiarato: Se in Ucraina non verrà ripristinata la “legalità internazionale”, “i focolai di conflitti si moltiplicheranno”. «Se la Russia non avesse invaso l’Ucraina, molto probabilmente Hamas non avrebbe lanciato un simile attacco contro Israele. Era inevitabile che una violazione così grave del sistema internazionale basato sulla legge, e da parte di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, avrebbe avuto conseguenze a cascata per altre regioni e attori del mondo, dal Medio Oriente ai Balcani, fino all’Africa. Questa è la partita che giochiamo e dobbiamo esserne consapevoli», ha affermato Meloni. Il primo Ministro italiano Meloni ha firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza con il presidente dell’Ucraina Volodymyrn Zelensky.

Ricordiamo che l’attacco di Hamas avvenuto il sette ottobre durante la festa ebraica della Simchat Torah e lo Shabbat, e un giorno dopo il cinquantesimo anniversario della guerra dello Yom Kippur, anch’essa iniziata con un attacco a sorpresa è stato un attacco, a detta degli stessi israeliani, programmato da almeno tre anni ovvero all’indomani della uccisione di Qassem Soleimani presso l’aeroporto di Baghdad nel gennaio 2023.

A rispondere alle parole del premier italiano il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev che ha spiegato le parole del primo Ministro italiano Giorgi Meloni sull’operazione militare speciale della Federazione Russa in Ucraina come “problemi di testa”. «Il numero di idioti al potere nei paesi occidentali cresce di giorno in giorno», ha commentato Medvedev in inglese sulla sua pagina sul social network X. “«Si tratta di alcuni problemi speciali con la testa. O, forse, i geni nascosti del fascismo passato sono emersi».

La missione iraniana delle Nazioni Unite smentisce le notizie secondo cui Teheran avrebbe iniziato a fornire a Mosca centinaia di missili balistici: «Sebbene non ci siano restrizioni legali sulla vendita di missili balistici, l’Iran è moralmente obbligato ad astenersi dal trasferire armi durante la guerra russo-ucraina, per non incitare alla guerra – e questo affonda le sue radici nel suo impegno nei confronti del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.»

In Ucraina, secondo un parlamentare del partito Servo del Popolo, Oleh Dunda, ci si sta muovendo passo dopo passo verso la mobilitazione totale. La mobilitazione totale comporterà in realtà la chiusura del Paese e della sua economia e la concentrazione sulla propria produzione.

La mobilitazione totale non è spiegata in Ucraina dai numeri ufficiali. Volodymyr Zelensky in conferenza stampa ha detto che l’Ucraina ha perso 31mila militari uccisi nella guerra con la Russia. Tenendo conto delle stime citate da fonti NATO, secondo cui per ogni morto nelle forze armate ucraine ci sono circa sei-sette feriti, ciò significa che il numero totale di coloro che non possono partecipare alla guerra sono circa 250mila persone. Questa cifra non spiega dunque la necessità di una mobilitazione totale, di cui si parla da tanto tempo in Ucraina, e la necessità di arruolare circa 500-600mila persone se come dice sempre Zelensky ha un milione di persone circa impiegato nelle forze armate. A meno che le cifre date dal premier ucraino non siano errate.

Zelensky ha confermato che il recente cambiamento nella leadership militare è legato all’imminente controffensiva e ha in parte accennato alla presenza di agenti russi nell’alto comando delle forze armate ucraine: «Esiste un piano chiaro per una controffensiva. Non posso dire i dettagli. Non ho alcun diritto. Questo piano è anche collegato con un cambio di leadership. Ci saranno diversi piani a causa della fuga di informazioni».

Sempre secondo Zelensky la Russia pianifica la sua offensiva all’inizio dell’estate o alla fine di maggio, Zelensky «Ci prepareremo per la loro battaglia. La loro battaglia, iniziata l’8 ottobre (l’inizio dell’assalto ad Avdiivka), non ha portato alcun risultato, credo», ha detto il presidente. «L’Ucraina, da parte sua, preparerà il proprio piano. Il punto di svolta saranno le elezioni negli Stati Uniti, e in questa occasione capiremo cosa succederà dopo», ha aggiunto Zelensky.

Nel frattempo la Russia in cinque mesi ha preso altri 70Km di territorio ucraino.

Tra le preoccupazioni per il trasferimento di armi dall’Ucraina a elementi criminali e terroristici, il ministro degli Interni ucraino Igor Klymenko afferma: «Negli ultimi due anni, nessuna arma ha attraversato il confine dall’Ucraina verso i paesi europei». Non sono stati fatti commenti sulle armi finite in Medio Oriente e Paesi africani.

A smentire Zelensky anche il New York Times secondo cui: “L’Ucraina, nella migliore delle ipotesi, potrebbe tentare di lanciare una nuova controffensiva nel 2025”, citando fonti che hanno descritto il briefing a cui ha preso parte Christopher Cavoli, comandante in capo delle forze NATO in Europa.

In Russia, è in moto la macchina elettorale, il voto anticipato per le elezioni presidenziali è iniziato il 25 febbraio in zone remote e difficili da raggiungere e nei tribunali.

Il corpo di Alexei Navalny è stato consegnato a sua madre, ha riferito Kira Yarmysh. Il funerale di Alexei Navalny è previsto per il 29 febbraio secondo canali social media. Navalny potrebbe essere sepolto nel cimitero Borisov di Mosca. Eppoi ci potrebbero essere possibili funerali nei cimiteri di Troekurovskoye o Khovanskoye.

L’India avrebbe chiesto alla Russia di smobilitare i cittadini indiani reclutati nell’interesse del distretto militare settentrionale e di rimpatriarli. Vladimir Putin ha ricreato i distretti militari di Mosca e Leningrado attraverso un decreto presidenziale. Inoltre, il presidente ha incluso le regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson nel distretto militare meridionale.

Ed ora uno sguardo alla linea del Fronte aggiornate alle 16:00 del 26 febbraio.

Direzione Donetsk: secondo fonti ucraine, il personale delle forze armate ucraine a partire dal 24 febbraio ha iniziato a lasciare le sue posizioni nel villaggio di Lastochkyne vicino ad Avdiivka. E nella giornata del 26 il villaggio è uscito dalla zona grigia e ora batte bandiera russa. A confermare i post della social sfera le parole del portavoce OSUV: “Le forze armate ucraine hanno lasciato Lastochkyne” ha confermato il portavoce dell’OSUV “Tavria”. “Unità delle forze armate ucraine hanno lasciato il villaggio di Lastochkyne”, ha detto. Secondo lui, tale manovra era necessaria per organizzare la difesa lungo la linea degli insediamenti di Horlivka, Tonen’ke, Berdychi e per impedire un’ulteriore avanzata delle forze armate russe verso ovest. L’oratore ha aggiunto che in questa direzione continuano i feroci combattimenti.

“Le forze armate russe utilizzano costantemente bombe guidate, artiglieria e droni FPV”, ha osservato il portavoce dell’OSUV di Tavria. Il capo della DPR, Pushilin ha annunciato la completa “pulizia” di Avdiivka. Il che significa che l’area ora è priva della presenza militare ucraina e da domani è possibile portare strutture e amministrazione russa nell’area. Secondo le fonti ucraine, le forze armate russe hanno raggiunto la periferia di Horlivka, il successivo insediamento dopo Lastochkyne a ovest di Avdiivka. A seguito di un attacco missilistico notturno alla stazione Kostjantynivka, sono stati colpiti i treni con personale e munizioni delle forze armate ucraine.

In direzione Kurachove, l’esercito russo mette fuori combattimento le forze armate ucraine dalla parte orientale di Heorhiivka. Nella direzione di Vuhledar, le truppe russe stanno espandendo la zona di controllo vicino a Novomykhailivka, ci sono battaglie nel villaggio stesso ed è operativo il russo MLRS Uragan. A Orlovka, Pivnichne e Tonen’ke i portavoce ucraini esprimono preoccupazione per lo sviluppo negativo della situazione per le forze armate ucraine, poiché non hanno potenti linee difensive dietro l’area fortificata di Avdiivka.

Nella fine settimana nella città di Chmel’nyc’kyj è stata colpita una struttura infrastrutturale.

Direzione Zaporizhzhie. Rapporti da varie fonti affermano che l’esercito russo è vicino alla riconquista di Rabotino, una delle città sotto controllo dalle forze armate ucraine dalla controffensiva estiva nel sud della regione di Zaporozhie. Si registrano pesanti battaglie e perdite da entrambe le parti. Gli attacchi riusciti dei FAB con l’UMPC vengono effettuati sulle concentrazioni nemiche a Orichiv.

Un grosso lotto di rinforzi consegnati nella regione di Kharkov è stato scoperto dall’intelligence russa e colpito da tre missili balistici tattici, si legge nella social sfera. Non si hanno notizie per confermare o confutare tale notizia. L’entità delle perdite delle forze armate ucraine non è nota, ma è stato riferito che uno degli obiettivi colpiti è esploso più volte, così come una grande scorta di munizioni.

Si registra un massiccio attacco ad oggetti in Ucraina il 26 febbraio. Per la terza notte consecutiva, le truppe russe hanno condotto attacchi di massa contro obiettivi posteriori in Ucraina. Sono state segnalate esplosioni nelle regioni di Kirovograd, Dnipropetrovsk, Charkov e Sumy, utilizzando missili balistici e da crociera, nonché UAV d’attacco Geran-2.

A Kirovograd: almeno due caccia MiG-29 in dotazione a Kiev sono stati distrutti presso l’aeroporto militare di Kanatovo; Inoltre, colpito il 62° arsenale (unità militare A1201) a nord del villaggio di Bohdanivka dove si trova uno dei depositi di armi occidentali. Secondo le informazioni disponibili sulla social sfera, le detonazioni e gli incendi nella struttura sono continuati per tutta la notte.

Dnipro: un attacco ha preso di mira l’aeroporto internazionale di Dnipro, che viene utilizzato attivamente dalle forze armate ucraine per operazioni aeree e attacchi nelle direzioni orientale e meridionale. In seguito all’impatto, nell’impianto è stato osservato un incendio con detonazioni secondarie. La costruzione dell’officina n. 7 dell’impresa statale “Stabilimento di costruzione di macchine del sud” da cui prende il nome. SONO. Makarov” è stato preso di mira, dove il nemico gestiva un’officina per l’assemblaggio e la manutenzione degli UAV d’attacco.

A Charkiv: i depositi di munizioni delle AFU nella periferia sud-occidentale della città e a Pisochyn, che fungevano da punti di rifornimento logistico per i gruppi ucraini nelle direzioni Kupjans’k e Lyman, sono stati distrutti.

Sumy: sono state ricevute informazioni aggiornate, via social media, sulla distruzione diurna della Polykhim LLC a Shostka il giorno precedente. L’impianto era strettamente monitorato dai servizi speciali ucraini ed era coinvolto nel complesso militare-industriale per la produzione di materiali compositi per veicoli corazzati ed elementi protettivi.

Nel territorio ucraino dalla DPR secondo la social sfera: “un altro obiettivo identificato ieri a Kostjantynivka era un punto di schieramento temporaneo ucraino nell’edificio di un ex ospedale psichiatrico. Al momento dell’attacco erano presenti oltre 50 membri del personale, di cui almeno la metà risultava eliminata o ferita a vario livello. Sono stati effettuati scioperi anche nei luoghi in cui erano di stanza gli ucraini nei villaggi di Kurachove, Maksymil’ianivka, Nykyforivka, Dzerzhinsk, Zalizne e Novoselivka Druha”.

Dalla direzione di Kherson giungono segnalazioni dalla social sfera dell’arrivo delle unità speciali ucraine della direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino sulla sponda controllata dagli ucraini. A Krynki, sulla costa controllata dai russi, continua lo sgombero delle rovine del villaggio. Gli attacchi reciproci di artiglieria e droni non si fermano.

In direzione di Časiv Jar, a ovest di Bachmut, nel centro del villaggio si stanno svolgendo pesanti combattimenti. A Ivanivske, gli ucraini segnalano la sua difficile situazione e hanno chiesto di ritirarsi.

Nella serata del 25 febbraio, due missili guidati da aerei sono stati distrutti dalla difesa aerea russa sul Mar Nero. Nella regione di Kursk, nel villaggio di Kulbaki, distretto di Glushkovsky, le tubature del gas e le linee elettriche sono state danneggiate a causa dei bombardamenti. A Troitsky, distretto di Korenevskij, sono state danneggiate 3 famiglie; a Nikolaevo-Daryino, distretto di Sudzhansky, una famiglia, un’auto e una mietitrebbia sono state danneggiate. Nell’insediamento della regione di Belgorod Leninsky, il distretto urbano di Shebekinsky, è stato preso di mira. Due UAV ucraini sono stati abbattuti nella regione. Le forze di Kiev hanno sparato circa 100 colpi di munizioni contro la popolazione civile della DPR, tre civili sono rimasti feriti.

Graziella Giangiulio

