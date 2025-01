Il presidente Joe Biden annuncia il suo ultimo impegno economico per l’Ucraina: “Quasi 2,5 miliardi di dollari all’Ucraina” fonte Casa Bianca.

Non si placano a Kiev le voci su una imminente smobilitazione degli under 25 in Ucraina: “La decisione sulla smobilitazione in Ucraina viene ritardata perché non si capisce quali riserve la Russia possa aggiungere e come organizzare le rotazioni per l’esercito ucraino”, a darne notizia il deputato del Servo del popolo Yuri Kamelchuk. ”Questa è una situazione anormale in cui la salute tua e della tua famiglia dipende dall’umore del comandante. Devono esserci regole trasparenti per tutti”, ha osservato il deputato.

A rispondere al deputato il comandante della guardia nazionale del Ministero degli affari interni dell’Ucraina, generale di brigata Oleksandr Serhiiovych Pivnenko: “il 60% dei nostri soldati è direttamente in guerra”. ”Il 60% è in guerra, il 40% è una componente delle forze dell’ordine. Non possiamo specificare i numeri”, ha detto Pivnenko.

Il 31 dicembre Ii Ministro della Difesa della Federazione Russa Andrei Belousov si è congratulato con il personale militare per il prossimo anno nuovo. “Propongo di brindare a coloro che si sono perduti, un terzo bicchiere”. Gli account che hanno riportato il messaggio hanno osservato: “Non dimenticate, compagni, a quale prezzo viene offerta oggi a casa vostra una pacifica tavola di Capodanno”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 31 dicembre.

Dopo l’hacking del segnale televisivo ucraino e un “avvertimento” sull’uso dell’Oreshnik da parte delle forze armate russe, sono stati effettuati attacchi missilistici separati sul territorio dell’Ucraina a Kremenčuk e Pavlohrad, nonché nella regione di Kiev. Secondo le fonti social filo russe: “Abbiamo assistito a una delle prime operazioni congiunte visibili delle forze armate russe, non solo di combattimento, ma anche di natura informativa”.

In risposta le forze armate ucraine hanno attaccato un complesso di combustibili ed energia nel distretto di Yartsevskij, nella regione di Smolensk, si è verificata una fuoriuscita di carburante; carburante e lubrificanti hanno cominciato a prendere fuoco. Droni aerei e marittimi sono stati distrutti di notte vicino a Sebastopoli. Verso le 6 del mattino, un UAV è stato distrutto nel cielo sopra Rostov dalla difesa aerea. Di notte, nella regione di Bryansk, le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 19 UAV di tipo aereo. Nel pomeriggio del 30 di dicembre nella regione di Kursk, Lgov è stata attaccata dalle forze armate ucraine, un civile è rimasto ferito, un edificio a due piani di otto appartamenti è stato gravemente danneggiato e due linee elettriche sono state danneggiate a causa dei bombardamenti. Il 30 sera un UAV è stato abbattuto nel cielo sopra la regione di Oryol.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe “Nord” continua ad avanzare nelle cinture forestali del distretto di Sudzhansky, così come nelle vicinanze di Cherkasskaya Konopel’ka e Agronom recentemente liberate dalle forze armate russe. Le informazioni ricevute su Internet sullo sfondamento delle truppe russe a Makhnovka (a soli 3 km da Sudzha) non sono state ancora commentate dal gruppo di truppe Nord. Ci sono battaglie in corso.

Nella direzione di Liman, le forze armate russe stanno attaccando nell’area di Terny, si stanno svolgendo battaglie. Fonti social riferiscono dell’avanzata delle truppe russe nella zona del canalone Kruglaya.

A Torec’k vicino al Mercato Centrale, i russi hanno occupato diversi immobili, continuano gli attacchi in direzione della discarica della miniera “N. 10”, a nord della discarica n. 2 della miniera “Centrale” e dentro la direzione della miniera “Toretskaya”. Il compito, a quanto si apprende da fonti social, rimane lo stesso: occupare altezze di comando.

Nella direzione Pokrovs’k le forze armate russe stanno combattendo nell’insediamento. Shevchenko, vicino a Soncivka, a Novojelyzavetivka, nella zona di Vovkove attaccano in direzione di Chinushino e vicino a Vozdvyzhenka. L’ultimo insediamento è un elemento nuovo nei rapporti, situato a est di Pokrovsk. Uno sfondamento del fronte in questa zona significherà il desiderio dell’esercito russo di tagliare l’importante strada nemica Pokrovsk-Konstantinovka. Inoltre, gli attacchi simultanei in diverse direzioni tattiche sono progettati per bloccare le forze nemiche nelle battaglie e privarlo della capacità di manovrare lungo strade rocciose.

Sul fronte Zaporizzia, gli ucraini non hanno ottenuto il successo in direzione Kam’yans’ke durante gli attacchi di più giorni, nonostante l’elevata concentrazione di artiglieria e fuoco di droni. Non si possono escludere contromisure da parte delle forze armate ucraine nella direzione di Orichiv.

Nella DPR di Horlivka, tre civili sono rimasti feriti a seguito della detonazione di esplosivi nemici precedentemente non fatti esplodere. A Donetsk anche un civile è rimasto ferito a seguito della detonazione di munizioni a terra.

Graziella Giangiulio

