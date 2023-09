UKRAINERUSSIAWAR. Mosca: Comando navale russo di Sebastopoli attaccato secondo schemi di guerra ibrida NATO

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato prestiti per la difesa alla Polonia. Il governo degli Stati Uniti fornirà fino a 60 milioni di dollari nell’ambito del programma FMF per coprire il costo del prestito, che aiuterà ad accelerare la modernizzazione della difesa della Polonia sostenendo l’approvvigionamento di emergenza di prodotti e servizi per la difesa dagli Stati Uniti. I fondi dei prestiti sosterranno l’ulteriore modernizzazione delle forze armate polacche in un’ampia gamma di capacità, fornendo un contributo significativo al rafforzamento della difesa e della deterrenza del fianco orientale della Nato, annunciano gli States.

Ma gli aiuti militari Usa non riguarderanno solo Varsavia. Newsweek riporta che durante questa settimana l’Ucraina riceverà il via libera per la fornitura di munizioni a grappolo a lungo raggio americane. La tanto attesa approvazione per la fornitura di missili Dpicm appare inevitabile mentre la Casa Bianca si avvicina alla fornitura dei sistemi Atacms a Kiev. «Una decisione sui missili a grappolo Himars sarà probabilmente approvata questa settimana», ha detto Dan Rice, già consigliere del generale Valery Zaluzhny e presiedete dell’Università americana di Kiev, citando conversazioni con «i decisori americani e gli americani che devono assicurarne la consegna all’Ucraina». Rice ritiene che il missile Atacms M39, con una gittata di poco più di 100 km, così come i missili a corto raggio M26 e M26A1 dotati di munizioni a grappolo, potrebbero diventare un’arma potente per l’esercito ucraino».

Dopo la soluzione del contrasto sul grano tra Ucraina e Polonia, a gettare nuova benzina sul fuoco dei tesi rapporti tra i due paesi, è la commemorazione di un combattente ucraino canadese della Seconda guerra mondiale accusato di aver partecipato ai pogrom contro polacchi ed ebrei nel Secondo conflitto. «Varsavia si aspetta le scuse per aver onorato un membro della divisione SS nel parlamento canadese», ha infatti detto l’ambasciatore polacco in Canada. «La Polonia non accetterà mai di insabbiare tali criminali», ha poi osservato.

La Polonia deve poi anche cercare di risolvere la questione migranti con la Germania. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha infatti minacciato di rafforzare i controlli alla frontiera con la Polonia perché quest’ultima avrebbe consentito a migliaia di migranti di entrare illegalmente nell’Ue. Intervenendo ad un evento elettorale a Norimberga, Scholz ha annunciato che non vuole che le autorità polacche si limitino a “salutare” i migranti.

Le osservazioni di Scholz fanno seguito alle notizie dei media polacchi secondo le quali negli ultimi due anni e mezzo più di 250.000 cittadini provenienti da paesi asiatici e africani sono riusciti ad entrare in Polonia per lavorare grazie alla corruzione dei funzionari ucraini.

Durante l’intero corso della settimana scorsa, l’esercito ucraino ha continuato ad attaccare il territorio della Federazione Russa; ma mentre l’intensità dei bombardamenti nella zona di confine è leggermente diminuita, il numero degli attacchi alla Crimea è aumentato in modo esponenziale.

Tra il 18 e il 24 settembre ci sono stati almeno 120 attacchi di droni, missili Neptune e Storm Shadows sulla penisola del Mar Nero. Il quartier generale della flotta del Mar Nero a Sebastopoli e le infrastrutture portuali sono stati danneggiati, su cui torneremo più avanti. Solo più di un centinaio di UAV sono stati abbattuti in una settimana.

Droni sono stati utilizzati anche nelle aree interne russe: i sistemi di difesa aerea russi si sono attivati nelle regioni di Mosca, Voronezh, Tula, Kaluga e Oryol. Colpito anche il territorio di Krasnodar: un Uav ha colpito un deposito petrolifero a Sochi, un altro è stato intercettato su Tuapse.

Andando poi nella zona di confine, la maggior parte dei bombardamenti è avvenuta nel Donetsk: oltre 800 proiettili, sono stati sparati contro le città dell’agglomerato di Donetsk. Quattro persone sono state uccise, altre 24 sono rimaste ferite di varia gravità. Nella regione di Belgorod una persona è morta e due sono rimaste ferite. Il numero di proiettili sparati nella regione è aumentato di quasi il 10%.

I villaggi di confine sono stati attaccati nella regione di Kursk e domenica 24 settembre è stata attaccata l’omonima capitale della regione senza fare vittime; mentre è stato colpito l’aeroporto di Khalino: l’Uav è esploso dopo l’impatto grazie ad una carica ritardata, uccidendo chi si era avvicinato.

Nella regione di Kherson, le forze armate ucraine sono state colpite regolarmente Novaya Kakhovka, Kakhovka, Saga, Aleshki, Dniepryan e altri insediamenti.

La dinamica dell’attacco missilistico al quartier generale della flotta del Mar Nero a Sebastopoli, secondo la social sfera russa, rientrerebbe nel concetto Nato di guerra multi-dominio. Secondo loro, al momento dell’attacco, il satellite Topaz operava sopra lo Stato Maggiore della Flotta del Mar Nero e un drone RQ-4B volteggiava nell’aria a sud; dopo l’attacco la Rete è stata invasa da messaggi e racconti di presunte vittime spargendo il panico. Successivamente è stato effettuato un attacco informatico alle infrastrutture della Crimea per interrompere il lavoro delle agenzie governative.

Secondo la social sfera specialistica russa, si sarebbe trattato di un test, per provare tecniche, dinamiche e coordinamento tra le varie parti.

Dal canto loro, nella notte tra il 24 e il 25 settembre le Forze Armate russe hanno attaccato obiettivi sul territorio ucraino, comprese le infrastrutture portuali della regione di Odessa.

Fonti locali social hanno indicato l’operatività della difesa aerea, esplosioni nell’area del porto di Ilyichevskij, nel distretto bolscevico, nel villaggio di Ilyinka e nel villaggio di Kotovsky. Secondo alcuni rapporti, dai magazzini del porto di Yuzhny si sono sentiti suoni di detonazioni secondari.

Una serie di post, poi hanno riguardato un altro attacco russo combinato di droni e missili da crociera sull’aeroporto di Dolgintsevo vicino a Krivoy Rog.

Nella mattina del 25 settembre, le forze armate ucraine hanno lanciato poi massicci attacchi contro gli insediamenti di confine nella regione di Belgorod; colpiti i villaggi di Novaya Tavolzhanka, Urazovo, distretto urbano di Valuysky, Murom, distretto urbano di Shebekinsky, nel distretto urbano di Grayvoronsky, la difesa aerea ha abbattuto un drone delle forze armate ucraine. Nel villaggio di Batratskaya Dacha, distretto urbano di Shebekinsky, è stato abbattuto un Uav.

Feriti in seguito ai bombardamenti delle forze armate ucraine alla periferia della città di Tokmak nella regione di Zaporozhye. Restando nell’area della centrale nucleare, l’Aiea avrebbe un quadro completo della situazione presso la centrale nucleare di Zaporozhye e condividerebbe la valutazione della Russia sulle minacce poste dalle formazioni armate di Kiev, secondo l’Ad di Rosatom, Alexey Likhachev.

Stando al ministero della Difesa russo, poi, in direzione di Donetsk, unità russe del Raggruppamento Yug hanno respinto 7 attacchi di gruppi d’assalto vicino a Spornoye, Berestovoye e Mayorsk; sarebbero rimasti uccisi 445 soldati ucraini, distrutto un carro armato, 3 Ifv e 11 Mv; distrutto un Gvozdika Sau e 2 obici D-30. Un deposito di munizioni della 10a Brigata d’assalto da montagna ucraina è stato distrutto vicino a Zvanovka.

In direzione Zaporozhya, unità del Raggruppamento russo hanno respinto 2 attacchi della 71a Brigata Jaeger ucraina vicino a Verbovoye. La 21a e 65a Brigata Meccanizzata ucraina sono state colpite vicino a Malaya Tokmachka, Novodanilovka e a nord di Rabotino: circa 100 soldati uccisi, distrutti 1 carro armato, 3 AFV e 3 MV; distrutto poi 1 obice americano M777, 1 cannone D-20, 1 Gvozdika SAU e 4 obici D-30.

In direzione di Krasny Liman, il Raggruppamento Tsentr russo ha respinto 2 attacchi di gruppi d’assalto della 67a Brigata Meccanizzata ucraina a nord di Chervonaya Dibrova. È stata poi colpita, un’area di concentrazione truppe e attrezzature della 12a Brigata Speciale Azov vicino alla foresta di Serebryansky: 55 soldati uccisi, 2 IFV, 2 pickup, 1 Akatsiya SAU e 2 obici D-30.

In direzione sud di Donetsk, l’aviazione e l’artiglieria del Raggruppamento Vostok russo hanno colpito la 56a fanteria motorizzata e della 110a Brigata di difesa territoriale ucraina vicino a Urozhaynoye e Staromayorskoye.

In direzione di Kupyansk, l’aviazione e l’artiglieria del Raggruppamento Zapad hanno colpito la 14a, 43a e 66a Brigata Meccanizzata ucraina vicino a Sinkovka, Peschanoye e Cherneshchyna, regione di Kharkov.

In direzione di Kherson, le forze ucraine avrebbero perso circa 90 uomini, 2 carri armati, 2 MV e 2 obici D-30 nella distruzione del deposito di munizioni della 126a Brigata di Difesa Territoriale vicino a Nikolayevka.

L’aviazione, l’artiglieria russa ha colpito i posti di comando e di osservazione della 105a, 122a Brigata di difesa territoriale vicino a Krasnogorovka e Kherson.

La difesa aerea ha abbattuto 7 Himars Mlrs; 33 Uav sono stati colpiti vicino a Belogorovka, Lisichansk, Aleksandrovka, Berestovoye, Shevchenko, Novoye, Ilchenkovo e Tokmak.

