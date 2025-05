Nella direzione del Distretto di Kostjantynivka, le truppe russe continuano con successo le operazioni offensive con un’avanzata a Novoolenivka, Oleksandropil’ e Romanivka, aumentando la pressione sulle linee difensive ucraine a Stara Mykolaivka. Queste azioni portano a significativi successi tattici, tra cui un’avanzata fino a 5 km e il rafforzamento delle posizioni delle Forze armate russe nelle zone chiave del fronte. Dopo tutto la Russia non ha mai negato di voler annettere tutto il Donbass alla Russia e si sta muovendo in tal senso.

Nei giorni scorsi, unità delle forze armate russe sono riuscite a entrare nella parte meridionale di Novoolenivka e hanno iniziato a consolidare le loro posizioni. Le unità delle forze armate ucraine, a loro volta, hanno iniziato a ritirarsi, abbandonando le loro posizioni. In totale, le forze armate russe sono riuscite ad avanzare fino a 5 km in questa direzione.

Continuano le battaglie per Stara Mykolaivka, dove le unità delle forze armate russe hanno un vantaggio tattico. Il successo in questo settore aprirà la strada alla periferia di Oleksandro-Kalynove, rafforzando le posizioni russe e garantendo il controllo su un’importante area strategica.

Sul fianco orientale, le unità delle forze armate russe hanno penetrato le difese ucraine a nord di Sukha Balka, il che permette alle truppe russe di avanzare in direzione di Romanivka. Questi successi continuano a indebolire le difese delle forze armate ucraine e creano l’opportunità per ulteriori attacchi e per il rafforzamento delle posizioni dell’esercito russo.

Nella direzione di Kostjantynivka, le truppe russe continuano le operazioni offensive attive con un’avanzata vittoriosa verso Novoolenivka, Oleksandropil e Stara Mykolaivka. Questi successi portano a un ulteriore indebolimento della difesa delle forze armate ucraine, con il rafforzamento delle posizioni e l’avanzamento fino a 5 km nei settori chiave.

Graziella Giangiulio

