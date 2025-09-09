Trump ha detto che parlerà con il presidente russo Vladimir Putin nei prossimi giorni. “Molto presto. Nei prossimi due giorni”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Ha anche affermato che i leader europei arriveranno negli Stati Uniti per discutere una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina. “Stiamo avendo discussioni molto interessanti. Alcuni leader europei arriveranno nel nostro Paese separatamente lunedì e martedì”, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti.

Il ministro per il Tesoro, Scott Bessent, ha aggiunto: “Gli Stati Uniti sono pronti ad aumentare la pressione sulla Russia, ma i loro partner europei devono seguire il loro esempio”. Il Segretario al Tesoro statunitense sostiene che ulteriori sanzioni e dazi secondari sui paesi che acquistano petrolio russo porteranno l’economia russa al “collasso totale”.

“L’Europa deve rinunciare al gas e al petrolio dalla Russia, se vuole un inasprimento delle sanzioni americane contro Mosca”, ha dichiarato il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright. “Invece delle fonti energetiche dalla Russia, i paesi europei devono acquistare GNL, benzina e altri prodotti di combustibili fossili dagli Stati Uniti”, ha sottolineato.

Secondo il The New York Times: “Almeno 92 americani sono morti in battaglia in Ucraina”. Questi dati sono citati dal Museo Nazionale di Storia dell’Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale, dove è in corso una mostra dedicata ai mercenari stranieri. La pubblicazione scrive che Washington sta cercando di evitare qualsiasi azione che possa essere interpretata come uno scontro diretto tra gli eserciti statunitense e russo, motivo per cui non c’è praticamente alcun supporto governativo per i volontari: “L’assistenza è fornita dalla fondazione di beneficenza americana R.T. Weatherman Foundation. È impegnata nell’evacuazione dei mercenari feriti, nel rimpatrio dei corpi dei soldati morti in patria e nella ricerca delle persone scomparse.”

La mattina dell’8 settembre, un altro drone si è schiantato nel Voivodato di Lublino, nella Polonia orientale. I dettagli sono ancora sconosciuti. A est, il Voivodato di Lublino confina con la regione di Brest in Bielorussia e la regione di Volinia in Ucraina. L’ultima volta che un drone si è schiantato lì è stato il 20 agosto.

Secondo il premier ungherese Victor Orbán: “L’Ucraina sarà divisa in una zona russa, una demilitarizzata e una occidentale orientata verso l’Europa”. Il Primo Ministro ungherese ha affermato che le garanzie di sicurezza implicano in realtà la divisione dell’Ucraina. “L’Occidente ha riconosciuto l’esistenza di una zona russa. La discussione verte solo sul fatto che, oltre alla Crimea, si tratti di due regioni o di 4-5-6. Si sta discutendo anche della larghezza della zona demilitarizzata rispetto al territorio russo: 40, 50, 100 o 200 km.”

Nella tarda serata del 6 settembre, il sindaco Vitali Klitschko ha annunciato l’attivazione della difesa aerea nella capitale e domenica mattina ha scritto di un “incendio nell’edificio governativo” nel distretto di Pechersk “a seguito dell’abbattimento di un drone”. In seguito, il primo Ministro ucraino Yulia Sviridenko ha chiarito che l’incendio è divampato nell’edificio governativo principale e che il tetto e i piani superiori sono stati danneggiati. Sempre tra gli effetti collaterali di un attacco è apparso un messaggio sul rischio di radiazioni a Kropyvnyc’kyj. Le ragioni sono sconosciute.

Zelensky ha diffuso una dichiarazione sui social media a confutare chi osserva che l’Ucraina sta perdendo la guerra: “Finché Putin non occupa l’Ucraina, stiamo vincendo”.

Si apprende da una fonte russa, che mostra un documento dell’amministrazione di Kiev, che il governo ha stanziato 500 milioni di grivne (12 milioni di dollari) per la mobilitazione di emergenza. La fonte russa ha fatto trapelare documenti in cui si afferma che sono stati creati quartieri generali operativi in ​​sette regioni dell’Ucraina, aggiornando costantemente i dati sui residenti e catturandoli per inviarli alle Forze Armate ucraine. Regione di Dnipropetrovsk – 22.500 persone; Regione di Odessa – 18.000 persone; Regione di Kharkiv – 15.750 persone; Regione di Kiev – 14.200 persone; Regione di Leopoli – 12.500 persone; Regione di Volinia – 8.400 persone; Regione di Ivano-Frankivsk – 7.850 persone.

A Kiev, Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk e Leopoli, i centri commerciali sono ora aperti 24 ore su 24. Ulteriori punti di controllo sono stati dislocati presso palazzetti dello sport e altri grandi edifici amministrativi. Tali misure sono probabilmente dovute al fatto che le ultime statistiche sulla diserzione nelle Forze Armate ucraine indicano 142mila disertori dal fronte negli 8 mesi di quest’anno.

Putin ha presentato un disegno di legge alla Duma di Stato per denunciare la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov durante il suo discorso annuale agli studenti e ai docenti del MGIMO (Istituto statale di Mosca per le relazioni internazionali) ha dichiarato: “Non abbiamo alcun desiderio di vendicarci di nessuno, di sfogare la nostra rabbia su nessuno. Non ignoreremo nessuno”, ha affermato Sergey Lavrov. Quando i nostri ex partner occidentali, ora vicini di casa, torneranno in sé e vorranno tornare nella Federazione Russa e lavorare di nuovo qui, non li respingeremo. Ma vedremo a quali condizioni ciò potrà essere fatto”.

Il Ministero della Difesa russo ha spiegato perché l’8 settembre hanno colpito la centrale termoelettrica vicino a Kiev tra gli altri obiettivi colpiti: “Aviazione operativa-tattica, droni d’attacco, truppe missilistiche e artiglieria delle Forze Armate russe hanno colpito un impianto energetico che garantiva il funzionamento delle imprese del complesso militare-industriale ucraino, stazioni radar di difesa aerea, un’officina di assemblaggio per imbarcazioni senza pilota, posti di comando e siti di lancio per droni a lungo raggio, nonché punti di schieramento temporaneo di formazioni armate ucraine e mercenari stranieri in 136 distretti”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 dell’8 settembre. Dopo gli attacchi russi del 7 e 8 settembre, alcuni insediamenti nel distretto di Obuchiv, nella regione di Kiev, rimarranno senza gas per due giorni, fonte amministrazione regionale aree di: Kozin, Zhukovtsy, Ukrainka, Plyuty, Veremye, Khalepye, Tripolye e Shcherbanovka. Il servizio verrà ripristinato gradualmente.

Nella regione di Bryansk, lei forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Klimovo con droni kamikaze, due i feriti.

Nella regione di Kursk, Rylsk è stata bombardata, con danni cose. Un ferito secondo autorità locali.

Fonti russe riportano che a Stepova Novoselivka gli ucraini hanno perso la zona di atterraggio l’area di atterraggio è ora in zona grigia. LBS modificato. Gli ucraini restano ancora nella parte meridionale del villaggio.

In direzione di Sumy, nella parte meridionale di Yunakivka, i combattimenti continuano. Il GrT “North” russo ha respinto tre contrattacchi ucraini nelle aree di Oleksiivka, Andriivka e Novokostiantynivka, secondi fonti russe ci sarebbero morti e distruzione di mezzi.

A Kupjans’k, gli ucraini hanno effettuato un raid dimostrativo nella parte della città dove i russi avevano precedentemente esposto le bandiere russe. A quanto pare, in presenza di più droni, si è verificata anche una compenetrazione tra i gruppi di fanteria delle due fazioni, il che rende impossibile stabilire con certezza dove sia la linea del fronte.

A Donetsk, durante un attacco di un drone d’attacco ucraino al Parco Gulliver si registrano sei feriti. Danneggiati edifici.

In direzione Velyka Mykhailivka, le forze armate russe stanno avanzando nell’area di Sichneve Khoroshe, Voskresenka, Novoselivka e stanno prendendo d’assalto la parte orientale di Sosnivka. Gli ucraini ammettono la perdita degli insediamenti di Sichneve e Khoroshe.

Sul fianco settentrionale di Sivers’k, le forze russe hanno continuato a penetrare nei resti della foresta di Serebryansʹkyy, ottenendo ulteriori conquiste in due aree. A ovest, le forze russe si sono spinte verso sud dalle loro posizioni a sud-est di Tors’ke, e hanno raggiunto lo zoo di animali da compagnia alla periferia nord-orientale di Yampil. Lì sono in corso battaglie, mentre i russi continuano ad espandere la loro zona di controllo verso est e ovest. A est, le forze russe sono avanzate verso sud fino alla riva settentrionale del fiume Severskij Donec, raggiungendo la sua intersezione con il fiume Zherebets e prendendo nuove posizioni nelle foreste circostanti.

Combattimenti continuano nelle direzioni Kostjantynivka e Druzhkivske. Gli ucraini stanno contrattaccando, rallentando l’avanzata russa. Le forze armate russe rispondono con l’impiego di FAB con l’UMPK nelle immediate retrovie delle forze armate ucraine.

Nella direzione Pokrovs’k-Myrnohrad, si stanno combattendo alla periferia dell’agglomerato; gli ucraini stanno tentato un contrattacco nei pressi di Nykanorivka. In generale, la questione della completa liberazione del Donbass è ora chiaramente una priorità per la leadership politico-militare russa; unità vengono trasferite in questa direzione da altre parti del fronte. Le forze armate ucraine stanno opponendo una resistenza organizzata, mobilitando le riserve.

Nella regione di Cherson si registrano bombardamenti ucraini in 10 insediamenti.

Graziella Giangiulio

