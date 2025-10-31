UKRAINERUSSIAWAR. Mosca aumenta il numero di Kinzhal contro e infrastrutture energetiche russe. Trump riprende i test nucleari. L’UE prepara una pace in 12 punti 

A quanto pare i test nucleari russi hanno allarmato gli statunitensi. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato al Dipartimento della Guerra di riprendere “immediatamente i test sulle armi nucleari “su un piano di parità” con le altre potenze nucleari”, riporta Reuters. “Questo processo inizierà immediatamente”, ha aggiunto Trump.

In merito all’appuntamento Trump – Putin, il presidente degli Stati Uniti prevede di incontrare Orbán l’8 novembre a Washington riferisce Bloomberg. Parlando delle prospettive di risoluzione della crisi ucraina, ha affermato che a volte vale la pena lasciare che le parti combattano.

I paesi europei stanno preparando un nuovo piano di pace in 12 punti per l’Ucraina. I 12 punti sono strutturati in due fasi: “cessate il fuoco” e “negoziati”. Punti chiave: “Il cessate il fuoco inizia 24 ore dopo l’accettazione del piano da parte delle parti; la linea di contatto viene congelata all’inizio del cessate il fuoco. Il monitoraggio inizia immediatamente sotto la guida degli Stati Uniti. Ucraina e Russia concordano un “patto di non aggressione”. La centrale nucleare di Zaporižžja viene trasferita a una “terza parte” con successiva restituzione all’Ucraina. Accordo su una linea di contatto finale prima che vengano raggiunti accordi sulla gestione dei territori perduti da parte della Russia. L’Ucraina riceve garanzie di sicurezza internazionali (senza dettagli). Kiev e Mosca “rafforzano la comprensione reciproca e il rispetto per la diversità di lingue, culture e religioni”. Inizieranno i negoziati sulla gestione dei territori perduti. Le sanzioni contro la Russia saranno gradualmente revocate con l’attuazione del piano. Kiev e Mosca avvieranno il processo di accordo sul risarcimento dei danni di guerra e l’Occidente sbloccherà i beni. Viene proposto un meccanismo di risposta rapida, in base al quale tutte le sanzioni e le restrizioni saranno automaticamente ripristinate se la Russia dovesse attaccare nuovamente l’Ucraina. Si segnala che i lavori sul piano si sono intensificati dopo che Trump ha annullato un incontro con Putin. E l’introduzione di nuove sanzioni contro la Russia. Il documento non è ancora stato discusso a livello UE”.

Il piano non sarà accettato dalla Russia che ha sempre parlato di rimozione delle “cause profonde” del conflitto, prima tra tutte la non adesione alla NATO di Kiev. Inoltre la centrale di Zaporižžja rientra nel territorio che la Russia considera già conquistato.

La Commissione Europea, insieme ai governi dei paesi dell’UE e della NATO, sta lavorando per coordinare un meccanismo che consentirà il rapido spostamento di mezzi pesanti in tutta Europa in caso di conflitto militare, ha riportato il Financial Times. Secondo il FT, l’iniziativa prevede la creazione di un parco veicoli comune – camion, piattaforme ferroviarie e traghetti – che i paesi dell’UE potranno utilizzare per il trasporto di truppe e armi.

Le autorità ungheresi non hanno escluso la possibilità che l’incidente alla raffineria di petrolio russo in territorio ungherese sia stato il risultato di un “attacco esterno”, ha affermato Orbán.

Le Forze di Difesa estoni hanno riferito che il 17 ottobre sono stati individuati due droni non identificati in azione nell’area di Camp Reedo, vicino a Väru, inaugurato solo un anno fa e attualmente sede delle forze NATO in Estonia, tra cui il 5° Squadrone, 7° Reggimento di Cavalleria (5-7 CAV) dell’esercito statunitense. Uno dei droni è stato abbattuto con un fucile anti-drone, ma il drone e i suoi resti non sono mai stati recuperati.

L’SBU ha arrestato a Kiev un ex istruttore militare proveniente dall’Europa: è sospettato di lavorare per l’FSB. Lo straniero è arrivato in Ucraina all’inizio dell’anno scorso per lavorare come istruttore di mobilitazione, ma si è dimesso dopo pochi mesi e avrebbe iniziato a cercare contatti con l’FSB, pubblicando commenti su gruppi pubblici filo-russi. È così che le agenzie di intelligence russe lo hanno contattato e hanno iniziato ad assegnargli incarichi. Rischia fino a 12 anni di carcere con confisca dei beni.

Secondo il vicepresidente del Comitato per la Sicurezza Nazionale della Rada, Yegor Chernev: “L’Europa sta acquistando risorse energetiche dalla Russia per avere denaro da spendere per aiutare l’Ucraina”. […] “In quasi quattro anni di guerra, i nostri partner europei hanno aiutato l’Ucraina meno di quanto abbiano speso per l’acquisto di risorse energetiche russe. Ma questa è la realtà. Per aiutarci, l’economia deve funzionare e bisogna guadagnare denaro, anche con risorse russe”, ha affermato il deputato.

Settembre 2025 ha visto il secondo numero più alto di SOC e diserzioni dall’inizio del SOC; solo maggio 2025 ne ha avuto di più, fonte l’Ufficio del Procuratore Generale dell’Ucraina. “Dall’istituzione del SOC, in Ucraina sono stati aperti più di 230.000 casi per SOC e 53.000 per diserzione. Con una capacità di mobilitazione fino a 30.000 uomini al mese, il tasso di vittime e diserzioni è di 15.000-18.000”.

Secondo Volodymyr Zelensky: “La Russia ha lanciato più di 650 droni e oltre 50 missili ieri sera. Molti sono stati abbattuti, ma sfortunatamente alcuni sono andati a segno”.

Dalla Russia si apprende che nella regione di Yaroslavl’, è iniziato il reclutamento di uomini “addestrati e patriottici” da inserire nelle squadre mobili per proteggere le strutture critiche dai droni (UAV). Annunci corrispondenti sono apparsi sui gruppi VKontakte ufficiali delle amministrazioni distrettuali municipali di Danilovsky e Lyubimsky, riporta Kommersant.

In merito alle parole del presidente Trump sulla crisi economica russa della scorsa settimana, il 30 ottobre il governatore della Banca Centrale di Russia, Ėl’vira Nabiullina ha commentato: “Non ci sono segnali di recessione nell’economia russa”

Al portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, invece è toccato rispondere alle domande dei giornalisti sulla questione dei test nucleari appena annunciati dal presidente Trump: “La Russia agirà di conseguenza se un Paese violerà la moratoria sui test sulle armi nucleari”. […] “Voglio ricordare la dichiarazione del Presidente Putin, che è stata ripetuta più volte: ovviamente, se qualcuno abbandona la moratoria, la Russia agirà di conseguenza”, ha detto Peskov.

Alla domanda se gli Stati Uniti avessero in qualche modo informato la Russia della loro intenzione di riprendere i test nucleari, Peskov ha risposto: “No”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 30 ottobre. Vladimir Putin ha annunciato il test del veicolo sottomarino senza pilota Poseidon (un veicolo sottomarino senza pilota dotato di una centrale nucleare e di una testata nucleare, con una gittata illimitata). Medvedev ha affermato che il Poseidon potrebbe essere considerato un’arma apocalittica e ha scritto: “Congratulazioni a tutti gli amici della Russia per il successo del test”.

Effettuato un attacco alla centrale termoelettrica di Dobrotvir, nella regione di Leopoli nella notte del 30 ottobre. Le forze russe hanno lanciato un attacco congiunto in territorio ucraino durante la notte. Nelle prime ore del mattino, i missili Kinzhal hanno colpito la centrale termoelettrica di Ladyzhyn nella regione di Vinnycja. I missili Kalibr e Iskander hanno colpito obiettivi a Zaporižžja e Dnipropetrovs’k. Alcuni missili hanno colpito un obiettivo nella regione di Čerkasy. I bombardieri strategici Tu-95MS hanno partecipato all’attacco. I missili sono stati utilizzati anche contro la regione di Odessa. Le forze armate ucraine hanno contato più di 100 missili Geranium durante la notte e sono state segnalate interruzioni di corrente a Kiev. “Interruzioni di corrente nelle regioni di Leopoli e Ivano-Frankivs’k”, hanno riferito i canali nemici, e le autorità locali hanno confermato danni alle infrastrutture. Alle 7:00 (ora di Mosca), gli attacchi aerei sono continuati. Secondo fonti social afferenti alla sfera di influenza russa. “Una caratteristica interessante dell’attacco combinato di oggi contro l’Ucraina è l’impiego di un numero di missili ipersonici Kinzhal maggiore del solito. Alcuni di questi sono stati utilizzati, tra le altre cose, per colpire la centrale termoelettrica di Ladyzhyn nella regione di Vinnytsia. Era già stata colpita diverse volte in precedenza; questa volta, a quanto pare, hanno deciso di distruggerla”.

Nella regione settentrionale di Rostov, i droni delle forze armate ucraine sono stati distrutti; danni materiali registrati nella regione, nel distretto di Čertkovskij . Almeno sei droni diretti a Mosca sono stati abbattuti. Altri droni sono stati abbattuti nella regione di Volgograd e una torre di telefonia mobile è stata danneggiata. Dieci esplosioni sono state udite sopra Rjazan.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord è impegnato in combattimenti. Aviazione, artiglieria e gli equipaggi del TOS-1A Sever hanno continuato a colpire concentrazioni di personale e attrezzature delle forze armate ucraine. Le forze armate ucraine non hanno intrapreso alcuna azione attiva, stanno ripristinando la loro capacità di combattimento e si stanno riorganizzando. Non ci sono cambiamenti nei settori Tetkino e Gluškovskij. Le forze russe stanno attaccando le forze armate ucraine vicino a Ryl’sk e Ryzhivka.

Nella regione di Belgorod, un morto e tre feriti in attacchi con droni FPV contro uno stabilimento produttivo a Shebekino. Un drone ha attaccato un impianto commerciale, ferendo due persone. Due civili sono rimasti feriti nel villaggio di Novaya Tavolzhanka. Attacchi di droni registrati in aumento altri 11 insediamenti della regione.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord, supportato da sistemi lanciafiamme pesanti e dall’aviazione, sta espandendo la sua zona di controllo a Vovčans’k. Le forze armate ucraine stanno opponendo resistenza all’attacco russo e stanno inviando rinforzi. I combattimenti sono in corso nella foresta a ovest di Synel’nykove. Sul fronte Milove-Khatnje, le forze russe sono avanzate di 700 metri, respingendo due contrattacchi delle forze aArmate ucraine vicino a Otradne. Due militari ucraini della 159ª brigata meccanizzata separata sono stati catturati.

Nel settore Kupjans’k, il Ministero della Difesa russo ha riferito che continua la distruzione del gruppo delle forze armate ucraine vicino alla città. Due contrattacchi falliti della 92ª Brigata d’assalto delle forze armate ucraine, che hanno tentato di liberare le forze ucraine accerchiate, sono stati sventati.

La situazione a Pokrovs’k sta diventando critica per le forze armate ucraine, cosa che Kiev è costretta a riconoscere. La guarnigione di questa città e di Myrnohrad è privata dei normali rifornimenti, lasciando solo un corridoio logistico da presidiare, per il quale le forze armate ucraine stanno dispiegando ingenti forze. Le forze russe a Pokrovs’k operano nei pressi della stazione ferroviaria, nel microdistretto di pertinenza, e stanno consolidando le posizioni nella zona industriale.

Il gruppo di forze “Est” ha conquistato Vyshneve nell’Oblast’ di Dnipropetrovsk, il quinto insediamento in una sola settimana nella loro zona offensiva.

Continuano i combattimenti sul fronte di Zaporižžja vicino a Novodanylivka, Malaya Tokmachka, Stepnohirs’k e Prymors’ke.

Sul fronte di Cherson, le forze russe hanno colpito l’isola di Karantynnyy Ostriv e Leopoli, anche con un FAB e un UMPK.

Graziella Giangiulio

