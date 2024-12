Maria Zakharova ha definito la reazione dell’ONU all’omicidio di Igor Kirillov “una prova di corruzione”. Lo ha affermato un diplomatico alla radio Sputnik. Un alto funzionario americano in anonimato ha detto all’AFP che gli Stati Uniti non sapevano né fornivano supporto nell’omicidio di Kirillov. Il Pentagono sostiene che gli Stati Uniti non sostengono né facilitano attività come l’assassinio del generale Kirillov a Mosca. Se il Times definisce l’omicidio di Kirillov un “atto legale”, allora tutti i funzionari della NATO potrebbero essere un obiettivo legittimo per Mosca ha detto il vicesegretario del Consiglio di sicurezza Dmitrj Medvedev.

L’UE sta preparando il 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia, capo della Commissione europea. A quanto si apprende da Reuters la NATO al posto degli Stati Uniti, si è incaricata di coordinare la fornitura di aiuti militari a Kiev.

Nel frattempo a Mosca, il servizio di sicurezza federale russo ha arrestato l’autore dell’attacco a Kirillov: è un cittadino uzbeko di 29 anni reclutato dal governo ucraino, arrestato a Chernoye, distretto di Balashikha. I fermi sono stati due. Secondo un testimone che ha parlato con Kommersant i sospetti sono stati rintracciati sulla scena del crimine, dove le telecamere di sorveglianza hanno registrato un paio di auto sospette. Secondo quanto riportato dai media, gli organizzatori hanno contattato gli uomini tramite messaggeri e hanno fornito loro i contatti di un contatto della SBU.

In una nota si legge: “Gli investigatori del dipartimento investigativo principale del comitato investigativo della Russia, in collaborazione con l’FSB e il Ministero degli affari interni della Russia, hanno arrestato un cittadino della Repubblica dell’Uzbekistan, nato nel 1995, sospettato di aver commesso un attacco terroristico, che ha provocato la morte del capo delle truppe di radioprotezione, protezione chimica e biologica delle Forze armate della Federazione Russa Igor Kirillov e del suo assistente Ilya Polikarpov”. “Durante l’interrogatorio ha spiegato di essere stato reclutato dai servizi speciali ucraini. Secondo le loro istruzioni, è arrivato a Mosca e ha ricevuto un ordigno esplosivo improvvisato. Lo ha posizionato su uno scooter elettrico, che ha parcheggiato all’ingresso dell’edificio residenziale dove viveva Igor Kirillov. Per monitorare il luogo di residenza del militare, ha noleggiato un’auto in car sharing, dove ha installato una telecamera di videosorveglianza. Il filmato di questa telecamera è stato trasmesso online agli organizzatori dell’attacco terroristico nella città di Dnepr. Dopo che è stato ricevuto un segnale video sui militari che lasciavano l’ingresso, l’ordigno esplosivo è stato fatto esplodere a distanza da loro. Per aver commesso questo reato, all’autore del reato è stata garantita una ricompensa in denaro pari a 100mila dollari USA e il viaggio di soggiorno in uno dei paesi europei”, si legge nel rapporto.

Il ministero degli Affari Interni dell’Uzbekistan non dispone ancora di informazioni sul cittadino del paese detenuto per aver compiuto l’attacco terroristico a Mosca, in cui è morto Kirillov.

Il futuro inviato speciale del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump per la soluzione dell’Ucraina, Keith Kellogg, prevede di visitare Kiev all’inizio di gennaio 2025. Lo riporta Reuters, citando due fonti a conoscenza di questi piani.

La SBU ha affermato di aver identificato almeno 12 spie che agivano per fornire alla Russia informazioni sulla posizione degli aerei da combattimento F-16 e dei sistemi di difesa aerea.

Il ministro degli Esteri australiano Penny Wongè arrivato a Kiev. Lo ha annunciato l’ambasciatore dell’Ucraina in Australia Vasily Miroshnichenko. “Sono lieto di dare il benvenuto a Kiev questa mattina al ministro degli Esteri Penny Wong. Sarà una giornata intensa di incontri e discussioni”, ha detto.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato a Le Parisien: “Non abbiamo la forza di riprendere i ‘territori occupati’”. ”Non possiamo rinunciare ai nostri territori. La Costituzione dell’Ucraina ci proibisce di farlo. Di fatto, questi territori sono ora controllati dai russi. Non abbiamo la forza di riprenderli. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica del mondo internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative”, ha detto.

Alla domanda sulla sua disponibilità a sedersi al tavolo delle trattative con Putin, ha risposto: “L’importante non è chi hai di fronte. L’importante è in quale stato stai negoziando. Non penso che siamo in una posizione debole, ma nemmeno in una posizione forte”. “Sedersi al tavolo delle trattative con Putin in tali condizioni significherebbe dargli il diritto di decidere tutto nella nostra parte del mondo. Per prima cosa dobbiamo sviluppare un modello, un piano d’azione o un piano di pace, come lo si voglia chiamare. Poi potremo presentarlo a Putin o, più in generale, ai russi.”

Secondo il Capo di Stato Maggiore russo, Valery Gerasimov: Dall’inizio dell’operazione militare, l’Ucraina ha perso un milione di soldati uccisi e feriti e circa 20mila carri armati e veicoli blindati.

La Russia è pronta a prendere in considerazione qualsiasi proposta su come riportare alla “normalità” le relazioni con gli Stati Uniti, ha affermato il viceministro degli Esteri Ryabkov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 18 dicembre.

L’evento principale delle ultime 24 ore è stato l’omicidio a Mosca del generale Igor Kirillov, capo delle truppe RKhBZ, e del suo assistente. L’esplosione è stata organizzata dai servizi speciali di Kiev.

Continuano pesanti battaglie nella regione di Kursk, le forze armate russe continuano gli attacchi nell’area dell’insediamento di Kruglen’koe, così come vicino all’insediamento. Russkoye Porechnoye, espandendo la zona di controllo a nord-ovest di Plekhovo. Gli ucraini oppongono una feroce resistenza.

In direzione Pokrovs’k, le truppe russe stanno avanzando su un ampio fronte a sud di Pokrovs’k. Ci sono attacchi nella zona del villaggio. Shevchenko e Dachenskoe, in direzione dell’insediamento. Peschanoye, Solenoye e Novovasilevka. Muovendosi di villaggio in villaggio, le forze armate russe chiudono le “sacche” emergenti, livellando il fronte.

Nella direzione di Kurachove, le forze armate russe stanno svuotando la “tasca” di Uspenivka, avanzando nella stessa Kurachove ed espandendo la zona di controllo a sud-est della città vicino a Zelenivka. Occupato Kostyantynopil’, hanno riferito che nella zona non ci sono più ucraini. Battono bandiera russa Trudove e Stari Terny.

A nord di Velyka Novosilka, i Marines russi stanno consolidando le loro posizioni nell’insediamento di Novyi Komar ed espandendo la zona di controllo. In caso di successo, alle forze ucraine a Velyka Novosyolki rimane solo una strada di rifornimento: attraverso l’insediamento, Vremivka. Allo stesso tempo, da sud, le forze armate russe attaccano l’insediamento Storozheve.

Di notte, sono stati effettuati attacchi Geranium sul territorio ucraino contro obiettivi a Kremenčuk, Pavlohrad, Starokostjantyniv, nella periferia di Kiev e nella regione di Kirovograd.

Graziella Giangiulio

