UKRAINERUSSIAWAR. Mosca: al via il servizio di leva fino a 30 anni. F16: primi piloti ucraini in addestramento da ottobre

L’11 settembre la social sfera russa annuncia che «il limite dell’età per il servizio militare è stato alzato in seguito alle raccomandazioni del Ministero della Difesa. Gli esperti del dipartimento hanno espresso i loro giudizi in relazione alla situazione demografica e alle esigenze dello sviluppo militare, questo è stato accettato dai legislatori», a darne notizia anche il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov in un’intervista al canale televisivo RBC.

«L’adeguatezza della scala dell’età di leva è, naturalmente, determinata da specialisti, principalmente dal Ministero della Difesa. E gli esperti analizzano la situazione, questo è collegato sia alla situazione demografica che alle esigenze dei militari di costruzione, esprimono i propri giudizi, alcune delle loro raccomandazioni, che vengono accettate o non prese in considerazione dai legislatori. In questo caso, sono state riconosciute come giustificate, quindi le leggi sono state adottate nella forma in cui esistono ora», ha detto il rappresentante del Cremlino, rispondendo alla domanda sul motivo dell’innalzamento del limite di età per la leva.

All’inizio di agosto, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che stabilisce l’età di leva per il servizio militare da 18 a 30 anni. Rispetto alle norme precedenti, il limite massimo dell’età di leva viene spostato di 3 anni: da 27 a 30 anni. Il limite inferiore resta invariato. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Il fattore demografico è importante anche per la Russia visto che le nascite calano per questo la politica russa si attivata per la cittadinanza ai nuovi russi, agli immigrati e sono in aumento le offerte di lavoro alle regioni della ex Unione sovietica. Ultimo esempio l’apertura delle fabbriche AvtoVAZ ai cittadini uzbeki. Quindi l’innalzamento del servizio militare fa sì che Mosca mantenga più o meno quel milione e cinquecentomila militari disponibili ogni cinque anni.

Non solo, la mobilitazione a pochi mesi dalle elezioni presidenziali rischia di diventare un fattore di instabilità, una sorta di cigno nero del regime politico. Dopotutto, in sostanza, né Putin, né gli strateghi e amministratori politici, né i regionalisti hanno bisogno della mobilitazione. Secondo alcuni per la mobilitazione non è necessario né il consenso di Putin né quello della sua amministrazione. La mobilitazione è ripresa per ordine del Ministero della Difesa e notifiche dei commissari militari. E, al contrario, Putin non può firmare un decreto per porre fine alla mobilitazione, poiché ciò comporterebbe la necessità di smobilitazione, cosa impossibile nell’ambito del Distretto Militare Settentrionale. Pertanto, una campagna di mobilitazione, soprattutto in un formato hardcore, non solo rovinerà la campagna elettorale di Putin, ma potrebbe demolire l’intero regime politico, con scoperte tecnologiche di successo.

Sempre in materia di politica militare, i pensionati militari che sono stati mobilitati o hanno stipulato un contratto per partecipare al Distretto Militare Militare riceveranno un risarcimento del 100% per la loro pensione militare.

E sempre in tema di mobilitazione i russi mobilitati non torneranno a casa fino alla fine dell’operazione speciale. Ne ha parlato il capo del comitato di difesa della Duma di Stato, Andrei Kartapolov il 15 settembre. «Torneranno a casa dopo il completamento dell’operazione militare speciale. Non è prevista alcuna rotazione», ha detto Kartapolov a Lente.ru, sottolineando che i mobilitati hanno il diritto di lasciare ogni sei mesi di servizio.

Dall’altra parte della barricata in Ucraina, i militari cominciano a scarseggiare si va al fronte anche con 58 anni compiuti e si rischia di non tornare più. Perché la prima linea, oramai sprovvista di mezzi pesanti è formata dalla fanteria. Gli Stati Uniti però hanno promesso un addestramento rapido per i piloti ucraini sull’F-16 Il direttore della Guardia nazionale aerea statunitense, il tenente generale Michael Law, ha affermato che i primi piloti ucraini che arriveranno per l’addestramento sui caccia F-16 potranno completare il programma in tre mesi, ma effettueranno le missioni di combattimento più tardi.

Dopo aver completato la formazione negli Stati Uniti, gli ucraini dovranno tornare in Europa per sottoporsi ad un ulteriore addestramento presso la NATO, ha osservato. Si prevede che i primi piloti ucraini arriveranno alla base della Morris Air National Guard a Tucson, in Arizona, prima di ottobre.

Il generale David Alwyn, candidato a diventare il prossimo comandante dell’aeronautica americana, ha detto ai senatori durante l’udienza che in media l’addestramento sull’F-16 potrebbe richiedere dai sei ai nove mesi.

Graziella Giangiulio