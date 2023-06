Il capo del Consiglio europeo, Charles Michel, si è detto scioccato dall’attacco alla centrale idroelettrica di Kakhovka, ha incolpato la Russia e ha definito l’incidente un “crimine di guerra”.

Il ministero degli Affari esteri dell’Ucraina ha proposto di tenere una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione allo sfondamento della diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka. L’agenzia dichiara inoltre la necessità di portare la questione alla riunione del Consiglio dei Governatori dell’Aiea, nonché di «attivare il meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea».

La conferma arriva dal segretario del Consiglio di sicurezza Oleksiy Danilov secondo cui Volodymyr Zelenskyy ha convocato una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale, Nsdc, dell’Ucraina in relazione all’esplosione della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, Alexander Prokudin, a sua volta, ha affermato che entro cinque ore il livello dell’acqua dopo la distruzione della centrale idroelettrica avrebbe raggiunto un livello critico. Ha anche annunciato l’evacuazione dei residenti dalla riva destra del Dnepr, minacciati da inondazioni. Ha esortato i residenti delle zone costiere a raccogliere i documenti e attendere gli autobus per l’evacuazione.

I russi hanno aperto un procedimento penale per un attacco terroristico sul fatto della distruzione della diga della centrale idroelettrica e dell’inondazione dei territori, fonte servizio stampa del Comitato investigativo della Federazione Russa. Il Cremlino ha definito la distruzione della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka un deliberato sabotaggio di Kiev.

La Federazione Russa ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres delle intenzioni dell’Ucraina di distruggere la centrale idroelettrica di Kakhovka, e ora vale la pena chiedergli cosa è stato fatto per prevenire il disastro, ha scritto Maria Zakharova nel suo canale Telegram.

Il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov ha dichiarato: «respingiamo fermamente l’accusa di aver fatto saltare in aria la centrale idroelettrica di Kakhovskaya». «Ci sono chiari segni di sabotaggio deliberato da parte dell’Ucraina al Kakhovskaya HPP». «Il sabotaggio dell’Ucraina alla centrale idroelettrica di Kakhovskaya è collegato ai fallimenti delle forze armate ucraine nell’ambito della cosiddetta controffensiva: ogni responsabilità per le conseguenze di questo incidente ricade sulle spalle di Kiev.»

Il governatore ad interim della regione Volodymyr Saldo, il 5 giugno, ha dichiarato che le forze armate ucraine non hanno intrapreso azioni attive nella regione di Kherson nell’ultimo giorno, ma hanno condotto ricognizioni nel delta del Dnepr. Un Su-25 ucraino è stato abbattuto, coprendo un tentativo di sbarco delle forze armate ucraine nel distretto di Kakhovka.

«La responsabilità della distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya è di Kiev», ha dichiarato Alexander Malkevich, consigliere freelance del governatore ad interim della regione di Kherson. La distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka è stata colpa delle forze armate ucraine e delle autorità di Kiev. La centrale idroelettrica è stata bombardata ripetutamente durante lo scorso anno. Ci sono numerose foto e video di bombardamenti, incluso l’uso dell’HIMARS MLRS. Allo stesso tempo, il funzionario di Kiev non ha dimenticato di incolpare la Federazione Russa per un possibile disastro, presumibilmente noi «Attacchiamo noi stessi il nostro territorio. L’Ucraina ha accompagnato i suoi falsi con fotografie di scarichi idrici pianificati», ha detto Malkevich.

La risposta è per il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che ha cercato di attribuire la responsabilità della distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka a “terroristi russi”. Nel suo canale Telegram, ha anche informato che tutti i servizi erano già coinvolti e ha confermato di aver convocato una riunione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale.

Sempre secondo fonti russe verso le 2 del mattino sono stati effettuati una serie di numerosi attacchi alla centrale idroelettrica di Kakhovskaya, che hanno distrutto gli shonor, cioè le valvole. Di conseguenza, l’acqua del bacino idrico di Kakhovka ha iniziato a essere scaricata in modo incontrollabile a valle. Circa 600 case a Dnepryany e Korsunka sono cadute nella zona di inondazione dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya. La centrale HPP, registra la distruzione di 11 campate su 28,80 insediamenti ricaduti nella zona alluvionale.

Il sindaco di Novaya Kakhovka, Leontiev ha specificato che la parte superiore della centrale idroelettrica di Kakhovka è stata distrutta a seguito dei bombardamenti, ma la diga stessa non è stata distrutta. Ha dichiarato che: «La distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka è stata il risultato di successivi attacchi da parte dell’Ucraina». Alle 13.31 le agenzie di stampa locale affermavano che a Novaya Kakhovka, dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, l’acqua è salita a un livello di oltre 11 metri, fonte, ufficio del sindaco della città. L’edificio della sala macchine della centrale idroelettrica di Kakhovskaya era sott’acqua, la distruzione continua, ha detto il capo della città. Per capire i reali danni bisognerà attendere 72 ore.

Le autorità di Nova Kakhovka prevedono che il livello dell’acqua dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka abbia raggiunto un picco. Circa 900 residenti degli insediamenti allagati a causa dello sfondamento della centrale idroelettrica di Kakhovskaya sono stati evacuati, hanno detto le autorità. Evacuati anche gli insediamenti sulla riva destra del Dnpr da parte delle autorità ucraine.

Almeno 150 tonnellate di olio motore sono finite nelle acque del Dnepr a causa di una rottura della diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, c’è il rischio di fuoriuscite di oltre 300 tonnellate, hanno detto in una riunione di emergenza della Sicurezza nazionale e Consiglio di difesa dell’Ucraina, convocato da Volodymyr Zelensky.

Il segno “alluvione” è apparso sulle mappe di Google sulla riva sinistra e destra del Dnepr sotto la centrale idroelettrica di Kakhovskaya. Allagati i distretti di Novaya Kakhovka, Nikolaevka, Ponyatovka, Tyaginka e altri insediamenti. Come ha dichiarato il 6 giugno il capo ad interim della regione di Kherson Vladimir Saldo, di notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro la centrale idroelettrica di Kakhovskaya, che ha causato un attacco incontrollato scarico dell’acqua.

Intorno alle ore 09:00 italiane è iniziata l’evacuazione dei residenti delle case allagate a seguito della distruzione delle valvole della centrale idroelettrica di Kakhovka nella regione di Kherson, ha affermato il capo della Novaya Kakhovka Vladimir Leontiev. È stato introdotto un regime di emergenza sul territorio del distretto urbano di Novokakhovsk – le forze e i mezzi del ministero delle Situazioni di emergenza stanno lavorando sul campo. Non ci sarà evacuazione su larga scala nella regione di Kherson ha affermato il governatore ad interim della regione di Kherson, Saldo. «La distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya ha portato al flusso di una grande, ma non critica quantità d’acqua lungo il Dnepr, ciò non impedirà alle forze russe di proteggere la riva sinistra», ha osservato Saldo.

A causa dell’innalzamento del livello dell’acqua nel Dnepr dopo la distruzione delle strutture della centrale idroelettrica di Kakhovska, le forze armate ucraine stanno lasciando le loro posizioni sulle isole alla foce del Dnepr, Sergey Yurchenko, vice comandante della Ci ha detto la brigata Don Cossack, le cui unità occupano la riva sinistra del Dnepr. «L’acqua è davvero aumentata, ma le nostre posizioni sono intatte. Le forze armate ucraine stanno fuggendo dalle isole, lì è tutto allagato», ha detto la fonte.

Secondo il Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Rafael Grossi: «Non ci sono rischi per la sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye sullo sfondo della situazione con la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya; Il livello dell’acqua nel serbatoio utilizzato per raffreddare la centrale nucleare di Zaporizhzhya è gravemente diminuito a causa della distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya; La prolungata mancanza di acqua per il raffreddamento presso ZNPP interromperà il funzionamento dei generatori diesel di emergenza; Se il livello dell’acqua nel serbatoio utilizzato per il raffreddamento della centrale nucleare di Zaporozhye scende al di sotto di 12,7 metri, non sarà possibile continuare a pomparlo».

Nonostante le preoccupazioni AIEA gli esperti della centrale nucleare di Zaporizhzhya stanno monitorando la situazione, «ora non vi è alcuna minaccia alla sicurezza dell’impianto. La distruzione delle valvole della centrale idroelettrica di Kakhovskaya nella regione di Kherson non influirà sul funzionamento della centrale nucleare di Zaporizhzhya (ZNPP) a Energodar,» ha detto a Interfax Renat Karchaa, consigliere del capo di Rosenergoatom. «Lo sfortunato evento, ovviamente, non comporta alcuna conseguenza per la centrale nucleare di Zaporozhye. Il sistema di raffreddamento è fuori dalla zona a rischio», ha continuato Karchaa. Ha spiegato che gli esperti compensano la diminuzione del livello del bacino idrico di Kakhovka “con altri mezzi tecnici”. Karchaa ha sottolineato che qualsiasi aggravamento della situazione e false dichiarazioni sulla sicurezza dello ZNPP è una manifestazione di mancanza di professionalità o una provocazione.

Anche la Crimea che sembrava minacciata non lo è: «Non vi è alcuna minaccia di disidratazione del Canale della Crimea settentrionale, la stazione di testa del Canale della Crimea settentrionale si trova sopra la diga, danneggiata durante il bombardamento delle forze armate dell’Ucraina» ha detto il Sindaco di Nova Kakhovka, Leontyev. A rafforzare le convinzioni il governatore di Sebastopoli, Razvozhaev: «I danni alla centrale idroelettrica di Kakhovskaya non influiranno sull’approvvigionamento idrico di Sebastopoli, la città utilizza il proprio bacino idrico, le riserve idriche sono al massimo». «Non vi è alcuna minaccia di inondazioni in Crimea a causa della distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya», ha affermato il governatore della Crimea Sergei Aksenov. «C’è il rischio che il canale della Crimea settentrionale diventi poco profondo. L’acqua potabile è più che sufficiente». Sono in corso lavori per ridurre al minimo le perdite d’acqua nel canale, ha aggiunto il governatore della Crimea. «I bacini idrici della repubblica sono attualmente riempiti di circa l’80%. C’è anche abbastanza acqua potabile nella regione». Ha ribadito.

In crisi invece per la paura di restare senza acqua, parte delle pompe nel sistema di approvvigionamento idrico di Kryvyi Rih che non funziona, poiché i residenti della città hanno iniziato ad attingere all’acqua dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya e si è verificato un sovraccarico, ha affermato il sindaco della città Alexander Vilkul. «L’assunzione di acqua è raddoppiata nelle ultime cinque ore. Tutti riempiono i bagni e altri contenitori. Gli automatismi delle pompe non lo sopportano, si blocca continuamente. Pertanto, alcune pompe non funzionano», ha detto.

Sulla linea di contatto c’è chi dice che controffensiva ucraina è alla seconda giornata. Gli Stati Uniti ritengono che una possibile controffensiva ucraina avrà successo. Lo ha detto in un’intervista alla CNN Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti. Ha osservato che gli Stati Uniti non intendono fornire stime sui risultati della controffensiva. «Questo non è un esame», ha detto Sullivan. «Intendiamo sostenere l’Ucraina nel compiere quanti più progressi possibili sul campo di battaglia in modo che abbia la posizione più vantaggiosa al tavolo dei negoziati», ha affermato il Consigliere. «Siamo fiduciosi che questa controffensiva consentirà all’Ucraina di sottrarre territori strategicamente importanti alla Russia», ha proseguito Sullivan, «siamo convinti che gli ucraini avranno successo in questa controffensiva».

A fare da eco alle parole di Sullivan, il portavoce della Duma di Stato Vyacheslav Volodin ; «Il regime di Kiev non può raggiungere l’obiettivo della sua controffensiva, le forze armate ucraine stanno subendo enormi perdite». «La controffensiva del regime di Kiev va avanti per il secondo giorno», ha scritto il politico, «non ci sono successi. Traguardi e obiettivi non vengono raggiunti, le perdite sono enormi». Ha affermato che «il piano” Barbarossa-2 “è crollato».

Le mosse offensive dell’Ucraina rientrano nel lasso di tempo di una controffensiva pianificata, ha riferito il New York Times. Secondo il giornale, Kiev non ha dato a Washington una data specifica, ma ha stabilito i limiti di tempo.

L’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera di essere riuscito ad armare l’Ucraina durante gli accordi di Minsk. Ha definito l’esercito ucraino “il miglior negoziatore” e ha affermato che nelle prossime ore inizierà la controffensiva delle forze armate ucraine.

I primi gruppi di piloti ucraini hanno iniziato l’addestramento sui caccia F-16 nel Regno Unito – ha fatto sapere alla stampa il primo Ministro ucraino Denys Shmyhal. E ancora secondo il Segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina Danilov: «Niente e nessuno, nemmeno un russo fermerà la liberazione dell’Ucraina, il cui momento è giunto».

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che Kiev ha già ricevuto armi sufficienti per una controffensiva, riferisce Reuters. «L’Ucraina ha armi sufficienti per lanciare una controffensiva contro la Russia. Questa operazione darà al Paese la vittoria di cui ha bisogno per entrare a far parte della NATO», ha dichiarato l’agenzia, intervistata da Kuleba, in un comunicato.

Si apprende da fonti social che le forze armate ucraine, compresi i mercenari polacchi, hanno cercato di sfondare il fronte Zaporozhye nell’area della sporgenza Vremevsky, sono state respinte. Gli scontri nell’area della sporgenza Vremevsky in direzione Zaporozhzhia, sono continuati fino al sei mattina. Quando i russi a est della sporgenza Vremievsky, dopo la perdita di Novodonetsk, le forze armate RF si sono raggruppate e hanno riconquistato il villaggio. Durante la notte, distaccamenti d’assalto della marina russa hanno liberato Novodonetsk dalla presenza di formazioni ucraine. In due giorni di combattimenti, i combattenti russi hanno distrutto più di 20 veicoli corazzati, compresi i carri armati, e il numero di militari uccisi delle forze armate ucraine supera diverse dozzine. Tuttavia, rimane la minaccia di un altro tentativo di attacco. Al momento, la concentrazione delle forze russe è osservata vicino a Bolshaya Novoselka e vicino alla cintura forestale lungo il fiume Shaitanka.

Stesso dicasi per l’offensiva su larga scala in cinque settori del fronte in direzione Yuzhno-Donetsk, ad affermarlo il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov. Il generale ha affermato che a seguito delle azioni del gruppo di truppe “orientale”, le perdite delle forze armate ucraine ammontavano a oltre 250 persone.

I tentativi delle forze armate ucraine di lanciare una controffensiva possono essere rintracciati in diverse parti della linea di contatto nella DPR, ha affermato Denis Pushilin, capo ad interim della regione. «I tentativi di aggravamento, o la cosiddetta controffensiva, sono tracciati in diverse aree del DPR».

Anche il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, ha affermato che le forze armate ucraine, hanno iniziato la controffensiva: «Due giorni fa hanno lanciato operazioni offensive su larga scala, non raggiungono i loro obiettivi, queste operazioni offensive stanno soffocando». E ha aggiunto: «Nelle regioni confinanti con l’Ucraina si stanno prendendo misure per ristabilire l’ordine».

Il comandante delle forze congiunte ucraine Serhiy Naev ha affermato che l’allagamento dei territori dopo l’emergenza alla centrale idroelettrica di Kakhovka non interferirà con l’offensiva delle truppe ucraine

In Direzione Bachmut la situazione alle ore 11.00 del 6 giugno 2023 era la seguente: le formazioni ucraine continuano ad attaccare le formazioni difensive delle truppe russe e contrattaccano sui fianchi di Bachmut. Gruppi ucraini avanzati sono entrati a Berkhovka a nord di Bachmut, sono in corso feroci battaglie per l’insediamento. Apparentemente, le forze armate ucraine hanno sfondato la cintura forestale adiacente al bacino idrico, poiché non è stata segnalata alcuna perdita di controllo su Zaliznyansky e Dubovo-Vasilevka. Dopo l’avanzata nel settore privato alla periferia sud-occidentale di Bachmut, le unità d’assalto delle forze armate ucraine hanno continuato a fare pressione sull’area aspri combattimenti sono in corso.

Alcune unità delle Forze Armate dell’Ucraina stanno avanzando verso le posizioni russe a Kleshcheevka: le unità delle forze speciali russe sono entrate in una battaglia di tiro e mantengono le linee occupate. Il compito delle forze armate ucraine è raggiungere la linea Zaitsevo. Dopo il ritiro dei gruppi d’assalto PMC, l’intero onere della difesa ricadeva sulle truppe regolari. Sfruttando le carenze nell’organizzazione della comunicazione tra unità e formazioni delle forze armate RF, le formazioni ucraine si sono incuneate nella difesa e hanno tagliato fuori le posizioni russe pezzo per pezzo.

Nella regione di Kaluga, due droni ucraini sono caduti su un’autostrada vicino agli insediamenti di Zhizdra e Duminichi. In entrambi i casi, la detonazione dell’UAV non è avvenuta. Nessun danno o vittima. Nella regione di Belgorod, il bombardamento delle aree di confine non è diminuito nelle ultime settimane. Gli attacchi più massicci sono caduti nei distretti di Shebekinsky e Grayvoronsky, dove i proiettili hanno danneggiato diverse dozzine di oggetti civili.

Le forze armate ucraine hanno nuovamente utilizzato il MLRS HIMARS americano per bombardare la Repubblica popolare di Luhansk. A Kreminna un razzo ha distrutto l’ingresso di un condominio: almeno una donna è morta.

Le formazioni ucraine continuano a bombardare quotidianamente gli insediamenti nell’agglomerato di Donetsk. Gli edifici residenziali e le infrastrutture civili nella capitale della DPR e nei suoi sobborghi sono stati presi di mira: una persona è stata uccisa, tre sono rimaste ferite.

Diverse forti esplosioni si sono verificate a Kiev la notte del 6 giugno, hanno riferito testimoni oculari. «All’inizio della quarta mattina ci sono state delle esplosioni, la sirena d’allarme ha suonato mezz’ora prima. Ci sono state diverse forti esplosioni, una molto potente, l’onda è stata avvertita nelle regioni centrali». Di notte, l’agenzia ucraina Unian ha scritto che ci sono state esplosioni a Kiev. Le amministrazioni di Kiev e della regione di Kiev hanno annunciato il funzionamento dei sistemi di difesa aerea. Il raid aereo è stato attivo in tutta l’Ucraina.

Graziella Giangiulio