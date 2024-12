La mobilitazione è la spada di Damocle che pesa sulla testa di Volodymyr Zelensky da molte settimane. “L’età di leva in Ucraina dai 25 anni è troppo alta, deve essere abbassata a 18-19 anni” ha detto l’ex comandante delle forze di terra statunitensi in Europa Frederick Benjamin “Ben” Hodges. Egli osserva che le donne dovrebbero essere più attivamente coinvolte nel servizio militare, così come gli ucraini che vivono all’estero.

E tra gli ucraini che vivono all’estero dovrebbero essere sotto le armi, c’è un renitente alla leva eccellente, nella famiglia Poroshenko. Il figlio maggiore dell’ex presidente dell’Ucraina è stato inserito nella lista dei ricercati a causa della mancata presentazione all’ufficio di registrazione e arruolamento militare. Alexey vive a Londra e non ha intenzione di tornare a casa.

Hodges ha aggiunto: “Francamente, quando diversi anni fa ho sentito per la prima volta che l’Ucraina non stava mobilitando i giovani per combattere l’aggressione russa, sono rimasto sorpreso. A mio avviso, l’età della leva in Ucraina è troppo alta, nella maggior parte dei paesi del mondo servizio militare già a 18 o 19 anni”, ha detto il Generale.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’ex comandante del battaglione Aidar, Dikiy: “O una maggiore mobilitazione o una guerra persa fino alla primavera”. “Da quasi un anno e mezzo dico la stessa cosa: la nostra vera scelta è esclusivamente tra una maggiore mobilitazione o la resa e l’occupazione: nessuno ci offre una terza opzione; La nostra gente semplicemente non vuole sentirlo. Ora lo dirò in modo molto semplice. Siamo arrivati ​​al punto in cui siamo sull’orlo di una catastrofe militare”, ha chiosato.

Ma in Ucraina nel silenzio della stampa, è stato fatto un altro passo avanti per ridurre l’età di mobilitazione. Il difensore civico Lubinets ha dichiarato: “Tutti i cittadini devono rispettare la legge dell’Ucraina, indipendentemente da dove si trovino”. Pertanto, ha sostenuto la norma secondo la quale i giovani di 18 anni all’estero non possono ottenere il passaporto senza un certificato del TCC. “Creare approcci diversi per chi è in Ucraina e per chi è all’estero – questo non può esistere. Sarebbe discriminatorio. Il nostro principio dovrebbe essere lo stesso per tutti. Tutti sono uguali nei loro diritti e nelle loro responsabilità”, ha affermato il difensore civico.

Manovra, questa, indispensabile viste le cifre dei morti e dispersi: il giornalista militare Yuriy Butusov riferisce che ci sarebbero 105mila soldati morti e dispersi delle forze armate ucraine: questi dati sono stati trasferiti dallo stato maggiore delle forze armate ucraine al quartier generale di Zelenskyj, chiarisce Butusov. Il numero accertato dei morti è di 70mila, i dispersi 35mila. Butusov non ha commentato la cifra di 200mila disertori.

Graziella Giangiulio

