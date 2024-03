UKRAINERUSSIAWAR. Missili su Odessa mentre era prevista la visita di Zelensky. Perse le tracce di 700mila soldati ucraini

Secondo The Economist, la Russia potrebbe trovarsi in guerra con la NATO entro tre anni mentre la testata Politico afferma che in Europa si stanno formando contingenti militari alternativi non associati alla NATO.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa francese, generale Thierry Burckhardt, ha proposto ai suoi colleghi della NATO di creare una coalizione di coloro che sono disposti ad assumersi determinati compiti che l’Ucraina non può affrontare. In particolare, iniziare a fornire armi alle forze armate ucraine dalle proprie riserve, iniziare ad addestrare le unità delle forze armate ucraine sul territorio dell’Ucraina, guidare la condotta di operazioni informatiche contro la Russia e introdurre unità di sminatori, come minimo, per ripulire il territorio territorio delle mine.

Il presidente della Repubblica Ceca non ha escluso l’invio di truppe occidentali in Ucraina e ha invitato l’Europa “a non limitarsi”. ”Sono favorevole alla ricerca di nuove strade, compreso il proseguimento della discussione su una possibile presenza in Ucraina. Non limitiamoci dove non dovremmo. Decidiamo noi stessi quale forma di assistenza scegliere”, ha detto Peter Pavel, già comandante militare Nato, in una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron tenuta il 5 marzo.

“L’Ungheria si oppone alla nomina del primo Ministro olandese Mark Rutte come prossimo segretario generale della NATO”, ha detto oggi il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó. Rutte è considerato molto critico nei confronti del governo Orban in Ungheria. E ha detto nei giorni scorsi di essere pronto a mandare i suoi uomini in Ucraina.

In Polonia, Andrzej Duda, prima della sua visita negli Stati Uniti, convocherà il Consiglio di Sicurezza Nazionale.

Tra le note stampa, una è di interesse alla luce dell’hackeraggio della conversazione dei generali tedeschi. Sembra infatti che la Cancelleria federale tedesca ha effettuato il 5 marzo un “trasloco d’emergenza” in un quartier generale alternativo segreto, secondo quanto riferito “senza particolari motivi di formazione”.

In Ucraina, Kiev non riesce a spiegare dove siano 700mila persone mobilitate, a dirlo il Washington Post. In precedenza, il premier Volodymyr Zelensky, aveva riferito che nell’esercito ucraino viene effettuata una verifica. Il consigliere del capo dell’ufficio di Zelensky, Mikhail Podolyak, ha osservato che 200-300mila militari partecipano attivamente alle ostilità, mentre, secondo lui, il numero totale delle forze armate ucraine è di circa 1 milione di persone.

In questo contesto, la pubblicazione solleva la questione del perché il comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, nominato circa un mese fa, non sia ancora riuscito a comprendere lo stato dell’esercito ucraino. “Quasi un mese dopo la sua nomina, nessuno nella leadership militare o nell’amministrazione ha spiegato dove siano queste 700mila persone o cosa stiano facendo”, si chiedono gli esperti occidentali.

Nella notte del 5 marzo a Kiev c’è stato un incendio nel territorio dell’ecoparco Osokorki, dove ci sono i magazzini delle forze armate ucraine.

Tra i temi in primo piano in Ucraina: la mobilitazione. Secondo Roman Istomin, rappresentante dell’ufficio di registrazione e arruolamento militare di Poltava: “La mobilitazione sarà la via principale per fornire personale all’esercito ucraino; il reclutamento non risolverà il problema”. Istomin ha sottolineato che il contratto è una prerogativa del tempo di pace, ma durante la guerra è impossibile coprire i bisogni dei lavoratori a contratto. “Ora sia i mobilitati che quelli reclutati prestano servizio nella stessa unità. Non ci sono differenze in termini di requisiti per loro rispetto al comandante. Sono tutti difensori dell’Ucraina”, ha detto.

Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale di Charkov, Oleg Sinegubov, nella direzione Liman-Kupjans’k sono concentrati 100mila militari russi. Secondo lui, 40mila di questo gruppo sono unità combattenti, il resto sono unità di retroguardia.

Il 6 marzo a parlare alla stampa anche il Segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa dell’Ucraina, Oleksiy Danilov: “La situazione al fronte è difficile, ma l’Ucraina troverà risposte alle sfide – sia con la ‘carestia di proiettili’, sia con il rifornimento delle riserve, sia con il terrore missilistico russo”. “In guerra non c’è staticità e tutto si sviluppa in rapida dinamica. Possiamo fare un passo indietro da qualche parte, ma poi ne faremo due avanti”.

Nel frattempo fonti social riportano che l’Aeronautica Militare ha iniziato a preparare le piste per gli F-16 e che il ministero della Difesa spenderà 3 miliardi per l’acquisto di 20mila droni.

Dalla Russia, Dmitry Medvedev scrive sul suo canale social: “Gli ambasciatori dell’UE in Russia hanno rifiutato di incontrare il ministro degli Esteri russo. Presumibilmente su consiglio di Bruxelles. Ciò contraddice completamente l’idea stessa dell’esistenza di missioni diplomatiche e della nomina degli ambasciatori. In realtà, tutti questi ambasciatori dovrebbero essere cacciati dalla Russia e il livello delle relazioni diplomatiche dovrebbe essere abbassato. Questi non sono ambasciatori, ma idioti politici che non comprendono i loro reali compiti”.

In Russia sono cominciati i test per il voto a distanza (DEG) che sono terminati alle 15:00 ore italiane nella Regione di Mosca, Crimea, Urali, Rostov: in molte regioni i residenti potranno votare online alle elezioni presidenziali del 15, 16 e 17 marzo.

Tre aerei francesi hanno tentato di violare il confine russo nel Mar Nero, ha riferito il Ministero della Difesa russa. “Per impedire la violazione del confine di stato della Federazione Russa, un caccia Su-27 delle forze di difesa aerea in servizio è stato fatto decollare. L’equipaggio del caccia russo ha identificato gli obiettivi aerei come un radar di rilevamento e controllo a lungo raggio E-3F aerei e due caccia multiruolo Rafal-S delle Forze Aerospaziali francesi.”, ha chiarito il Dipartimento.

“Mentre il caccia russo si avvicinava, gli aerei francesi hanno svoltato dal confine di stato e hanno lasciato lo spazio aereo sopra il Mar Nero. “Non c’è stata alcuna violazione del confine di stato della Federazione Russa”, ha sottolineato il Ministero russo. Il caccia Su-27 è tornato sano e salvo al suo aeroporto. “Il volo dell’aereo russo è stato effettuato nel rigoroso rispetto delle norme internazionali sull’uso dello spazio aereo su acque neutre e nel rispetto delle misure di sicurezza”, ha concluso il Ministero.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 6 marzo.

Un missile “Iskander” ha colpito il porto di Odessa, sullo sfondo della visita inaspettata di Volodymyr Zelensky in città insieme al primo Ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. In chiusura di raccolta dati si sa che ci sono 5 morti e 5 feriti ma non si conosce l’identità delle vittime.

La social sfera russa si attende un altro attacco nel Mar Nero a breve visto che: “Ancora UAV da ricognizione strategica americano Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk opera nelle acque neutre del Mar Nero. Raccoglie dati che vengono elaborati in tempo reale. Le truppe americane presto selezioneranno gli obiettivi da colpire per primi”. |L’ultima volta dopo il sorvolo a distanza di 12 ore è stato effettuato una attacco che ha portato al tentativo fallito di distruggere il ponte di Crimea e all’affondamento di una nave militare russa.

Nella notte del 5 marzo UAV Geranium hanno attaccato le strutture delle forze armate ucraine nella regione di Odessa. Ancora una volta, la difesa aerea ucraina operava dalle aree urbane, indicando l’abituale collocazione delle installazioni militari tra quelle civili.

In direzione di Kherson ci sono battaglie a Krynki, le forze armate ucraine stanno cercando di aumentare gli attacchi di artiglieria e droni sulle posizioni russe nella foresta e alla periferia del villaggio. Le forze armate russe hanno intensificato il lavoro sugli obiettivi nella zona di Stanislav e dell’estuario del Dnepr.

Sul fronte Zaporozhzhie, l’esercito russo ha concentrato i suoi sforzi principali nella zona di Rabotino. Gruppi d’assalto delle truppe russe operano nell’area del centro del villaggio vicino alla scuola, sostituendosi a vicenda. Il fronte, secondo i militari russi, ricorda una “torta a strati”: non è statico. Le forze armate ucraine starebbero minando la zona, portando riserve e veicoli blindati.

In direzione Vremevskij, le truppe russe stanno distruggendo i magazzini da campo con munizioni e colpendo le posizioni ucraine. A nord di Marinka – battaglie a Krasnohorivka, a ovest – battaglie a Heorhiivka con il compito di sfondare a Kurachove, a sud – battaglia a Novomykhailivka.

A ovest di Avdiivka, nella zona di Berdychi gli ucraini stanno conducendo una difesa manovrabile, ma si trova sotto il fuoco delle truppe russe quando tenta di contrattaccare con gruppi corazzati. Ci sono battaglie a Tonen’ke, vicino a Orlivka e Semenivka.

In direzione Liman, l’avanzata delle truppe russe si registra nell’area dell’insediamento. Terny è a diverse centinaia di metri di distanza, le roccaforti ucraine sono state prese.

Le aree di confine della regione di Belgorod sono sotto attacchi quotidiani da parte delle forze armate ucraine. Un UAV di tipo aereo è stato abbattuto nel distretto urbano di Grayvoronsky. A Novopetrovka, nel distretto urbano di Valuysk, un UAV ha lanciato un ordigno esplosivo su un’auto. A Novaya Tavolzhanka, le forze armate ucraine hanno attaccato un camion che trasportava civili con un drone kamikaze, ma non ci sono state vittime. Nel villaggio di Mukhin, distretto urbano di Shebekinsky, una linea elettrica è stata danneggiata dai bombardamenti delle forze armate ucraine.

62 proiettili ucraini sparati contro la popolazione della DPR. Segnalati feriti civili a Verkhnetoretskoye e Yasinovataya-Gorlovka. Si registra una possibile escalation come preannunciato la scorsa settimana in direzione di Kherson: aumento del fuoco ucraino sulla riva sinistra e piani MTR ucraini per la penisola di Kinburn.

Secondo la social sfera filorussa: “Nella regione di Kherson si sono verificati cambiamenti significativi ma non molto evidenti nella tattica delle formazioni ucraine lungo l’intera linea di contatto. Un cambiamento notevole è l’intensificazione del fuoco sulla riva sinistra. A questo scopo vengono utilizzati droni FPV, artiglieria, mortai, carri armati e aerei. Solo a Krynki si registrano in media almeno 60 bombardamenti al giorno. Recentemente, Kiev ha impiegato sempre più MiG-29 dall’aerodromo di Voznesensk per sganciare bombe guidate”.

E ancora si legge nella social sfera: “Questa ondata di incendi potrebbe essere collegata ai preparativi per l’attraversamento del fiume o, più probabilmente, a una deviazione in un’altra zona. La maggiore focalizzazione dei satelliti occidentali sulla penisola di Kinburn, sulla parte sud-occidentale della regione di Kherson e sul Tendra Spit supporta ciò. Inoltre, sulla linea Kizomys-Velenskoye è stata osservata una concentrazione di unità delle forze operative speciali “Sud”. Stanno praticando l’attraversamento di ostacoli acquatici e utilizzano attivamente i droni per ricognizione delle posizioni delle forze armate russe. Droni Bayraktar di fabbricazione turca provenienti dagli aeroporti di Voznesensk e Uman volano quotidianamente a nord di Ochakov e nell’area di Južne, monitorando le truppe russe. Il drone Tekever opera dall’aeroporto di Kulbakino lungo il Dnepr, dimostrando l’uso di Kulbakino come trampolino di lancio per droni relativamente piccoli.

Graziella Giangiulio

