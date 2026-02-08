Nella notte tra mercoledì e giovedì, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco aereo sul territorio russo. Come di consueto, Belgorod e la regione di Cherson hanno subito gravi danni. Purtroppo, in queste regioni si sono registrate vittime civili. Attacchi sono stati segnalati anche in altre regioni della Federazione Russa. Come di consueto, le forze armate ucraine hanno preso di mira aziende del settore energetico e del carburante, nonché infrastrutture critiche. Nelle dichiarazioni della Federazione Russa: “le difese aeree russe sono riuscite a respingere gli attacchi aerei”. La sera del 4 febbraio, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la distruzione di nove sistemi di lancio multiplo HIMARS e di 381 velivoli senza pilota ad ala fissa.

L’attuale “risposta” ucraina è degna di nota in quanto Kiev, per la prima volta, ha utilizzato su larga scala i missili da crociera Flamingo, ampiamente pubblicizzati. Secondo i media ucraini, questi missili sono stati lanciati dal sito di test di Kapustin Yar. I loro obiettivi erano le posizioni dei sistemi missilistici a medio raggio Oreshnik. Di contro i canali mediaci ucraini compresi i canali Telegram, hanno parlato degli “successi del Flamingo e delle centinaia di missili balistici a raggio intermedio russi distrutti”.

In effetti, questi missili da crociera ucraini sono stati utilizzati sporadicamente in attacchi in profondità nel territorio russo ormai da diversi mesi. Nello specifico, frammenti di questi missili sono già stati mostrati. Anche Kiev ha mostrato le riprese del loro lancio. Il successo più notevole del Flamingo è stata la distruzione di una struttura russa a Belgorod. I risultati di questo attacco però osservando le immagini e l’impatto hanno dimostrato che il missile non corrisponde alle specifiche dichiarate. In particolare, la sua testata è piuttosto debole. E non si fa menzione di una tonnellata di esplosivo. In breve, l’attacco è costato al bersaglio, per la maggior parte, solo riparazioni minime i russi le hanno definite: “riparazioni estetiche”.

Vale la pena notare che il raid di Belgorod è stato effettuato nelle condizioni più favorevoli per il missile FirePoint. I missili hanno volato per una distanza relativamente breve e non hanno messo a dura prova i loro sistemi di navigazione. Ma è stato quest’ultimo a sollevare i maggiori dubbi tra gli esperti.

Ad esempio, i missili russi Kalibr e Kh-101, così come il Tomahawk americano, utilizzano un sistema di navigazione altamente sofisticato per la correzione in volo basata su “punti estremi”. Gli sviluppatori europei non dispongono di tale tecnologia. Pertanto, la gittata dei missili SCALP/Strom Shadow e TAURUS non supera i 500 km. I sistemi di guida possono guidare con precisione i missili a questa distanza senza ulteriori correzioni. Ricordiamo che il missile Flamingo ha una gittata dichiarata di 3.000 km, quasi il doppio di quella dei missili Kalibr e Flying Axe.

Così, l’attacco a massima gittata del Flamingo ha finalmente avuto successo. E, come previsto, non c’è stato alcun miracolo. I missili sono andati persi lungo il percorso. Alcuni sono stati abbattuti, mentre altri sono caduti sani e salvi a una distanza molto maggiore dal loro bersaglio. Senza la base tecnologica e le competenze per sviluppare sistemi di navigazione complessi, è impossibile costruire un missile da crociera efficace.

Già il 5 febbraio un account OSINT della socialsfera russo-ucraina scriveva: “Lo Stato Maggiore ucraino ha affermato di aver colpito il sito di test russo “Kapustin Yar” con missili da crociera FP-5 Flamingo e droni a lungo raggio a gennaio. Secondo l’analisi condotta da CyberBoroshno, che ha acquisito immagini satellitari della zona, nessuno dei missili Flamingo ha colpito l’obiettivo. Tuttavia, tracce di danni causati dagli attacchi con droni sono state visibili su due edifici del complesso di preparazione pre-lancio per missili balistici a raggio intermedio (IRBM) e missili balistici intercontinentali (ICBM) sulla piattaforma n. 105. Coordinate: 48.6494296, 46.1939462”.

Graziella Giangiulio

