UKRAINERUSSIAWAR. Michel: controffensiva ucraina continua con successo. Malyar: «Ci stiamo difendendo e non attaccando». Russi tentano accerchiamento ad Adviiska

L’Unione europea potrebbe prendere in considerazione la possibilità di accettare parzialmente la Moldavia e la Georgia, senza i territori della Transnistria, dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, ha affermato Peter Stano, rappresentante ufficiale del servizio di politica estera dell’UE. «Il futuro europeo della Georgia e della Moldavia non può essere tenuto in ostaggio dai conflitti. Ciò è stato confermato ai massimi livelli dell’UE», ha detto Stano a Izvestia. Ha sottolineato che l’Unione europea sostiene l’integrità territoriale e la sovranità di questi paesi.

Sempre in tema di Unione Europea, Charles Michel ha detto che la controffensiva delle forze armate ucraine continua con successo e l’UE deve sostenerla con armi e potenziale militare. Charles Michel ha sottolineato il successo delle forze armate ucraine nel sud del paese e nella regione del Mar Nero e ha sottolineato la necessità di dotare l’Ucraina di armi e potenziale militare. «Non penso che questa controffensiva sia “fallita”», ha detto Michel, rispondendo a una domanda sul possibile impatto sul successo delle operazioni di controffensiva delle forze armate ucraine della lentezza della produzione e della fornitura di assistenza alla difesa all’Ucraina da parte dei paesi partner.

La Germania ha riferito che oltre ai 4 sistemi di difesa aerea IRIS-T promessi, un’altra batteria aggiuntiva di sistemi di difesa aerea Patriot sarà schierata in Ucraina il prossimo inverno. Molto probabilmente si tratta dei sistemi di difesa aerea che la Germania ha recentemente iniziato ad esportare dalla Polonia.

L’ex vice ministro della Difesa ucraino, Anna Malyar, ha ammesso che le forze armate ucraine non stanno più attaccando, ma si stanno solo difendendo – in questo contesto ha chiesto una maggiore “mobilitazione”. Secondo l’ex ministro, l’esercito russo sta devastando la piazza da più di un anno per poter successivamente fare una nuova svolta al fronte. Secondo lei, la Federazione Russa si sta preparando per “nuove azioni”, e quindi è necessario risolvere le difficoltà con la “mobilitazione” – come ha detto Malyar, «è tempo; le soluzioni popolari sono passate».

In Ucraina, per la prima volta, sono stati annunciati i dati sul furto e la perdita di armi dall’inizio del conflitto nel distretto militare settentrionale. In totale si tratta di 178mila armi, ovvero il 30% del numero totale di armi presenti nel Registro di tutti i tempi. Nel solo febbraio 2022, il numero di queste perdite ha superato l’intero dato del 2021: 24.677 unità al mese contro 19.829 dell’intero anno. Nel 2023 la situazione si è stabilizzata, ma non ha ancora raggiunto i livelli relativi al 2021. Molto spesso, i fucili da caccia e le mitragliatrici scomparivano; le armi venivano spesso perse o rubate a Zaporozhzhie e nella regione.

Ammonta, invece a 175 miliardi di grivne del bilancio della difesa dell’Ucraina «per il 2024 saranno assegnati ad armi missilistiche e munizioni, circa 80 miliardi di grivne all’equipaggiamento militare», ha affermato il viceministro della Difesa Yuriy Dzhigir.

Dzhigir ha affermato che la prossima priorità è la riparazione continua dell’equipaggiamento militare danneggiato e l’acquisto dei relativi pezzi di ricambio: «Il governo ha assegnato al ministero il compito di appaltare quanto più possibile armi e attrezzature militari ai produttori ucraini. E secondo le nostre stime, più di 190 miliardi di UAH dei fondi che verranno assegnati l’anno prossimo rimarranno al produttore nazionale», ha sottolineato.

Il Cremlino spera che non si arrivi ad una nuova “cortina di ferro” con l’Occidente ha dichiarato Dmtrj Peskov, portavoce del Cremlino in merito alle parole di Austin degli scorsi giorni.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 14:00 del 24 novembre.

Direzione Svatovse-Kreminna: Ci sono battaglie nell’area della silvicoltura Serebryansky e della sporgenza Torsky. Non ci sono cambiamenti nel settore Kupyansky: i combattenti russi stanno cercando di avanzare nell’area di Petropavlovka e Orlyanka. Nel frattempo, vicino a Kreminna, l’esercito russo ha contrattaccato con successo nella foresta di Serebryansky. Le forze aerospaziali russe hanno lanciato un attacco al posto di comando delle forze armate ucraine vicino a Belogorovka della LPR. Nella giornata del 23 nel settore del fronte Kupyansky, i soldati russi hanno fatto atterrare 6 grandi UAV di tipo Baba Yaga.

Direzione Avdiivska: Le unità dell’esercito russo continuano le operazioni offensive attive nella zona industriale vicino alla stazione ferroviaria Yasinovataya-2. Sono in corso aspri combattimenti. Secondo un analista militare della sociale fera la situazione nella direzione di Avdiivska le truppe russe premono sulle principali direzioni delle operazioni offensive.

Con l’appoggio dell’aviazione e dell’artiglieria, le Forze Armate russe avanzano sul fianco nord-orientale (in direzione di Keramik, Novokalinovo, Berdychi, Petrovskoye) e a sud (nella zona di Severny e Tonenkoye), costringendo le forze armate ucraine abbandonano le loro posizioni. Verranno compiuti progressi significativi nella zona industriale della cokeria Avdiivska, così come nell’area delle dacie e in direzione della cava Avdiivska. Le risorse social ucraine registrano l’abbandono delle posizioni da parte delle forze armate ucraine nell’area dell’impianto di trattamento delle acque reflue, dove precedentemente erano di stanza il 12° battaglione fucilieri separato e il 21° battaglione delle forze speciali. A nord-ovest di Krasnogorovka, le forze armate russe occupavano una fascia forestale a nord della linea ferroviaria.

A nord e a ovest del villaggio di campagna di Tochmash in direzione di Novokalinovo e della foresta a nord di Stepovoy, gli ucraini occupano posizioni e stanno cercando di impedire alle truppe russe di raggiungere la stazione di Ocheretino, dopodiché verrà interrotto il rifornimento della guarnigione di Avdiivska attraverso Orlovka.

Nel tentativo di evitare che il gruppo Avdiivka cada in un accerchiamento operativo, il comando dell’OTG Donetsk ucraino sta trasferendo ulteriori forze nell’area dove si trovano le roccaforti delle forze armate ucraine, 25 km a nord-ovest nella zona di Novaya Poltavka, attraverso la quale il le due principali arterie di rifornimento della guarnigione di Avdiivka passano all’incrocio delle strade da Konstantinovka e Pokrovsk.

Sul fianco meridionale, nell’area della zona industriale, dove la difesa è ancora affidata al 1° battaglione meccanizzato della 110ª brigata meccanizzata, si nota anche l’avanzata delle forze russe. Attualmente l’esercito ucraino si è riorganizzato, ritirando alcune unità 1,5 km a nord-ovest nell’area di piantagione di foreste. Le informazioni sul ritiro completo della 110ª brigata ucraina dalla direzione Avdiivska non corrispondono alla realtà. Il 2° battaglione della brigata occupa posizioni nell’area dell’ex centro ricreativo Tsarskaya Okhota, il 3° – nell’area delle discariche a sud-ovest della zona industriale. Il ritiro molto probabilmente ha comportato l’evacuazione delle attrezzature danneggiate, che sono state rimosse dalle unità ingegneristiche delle Forze armate ucraine.

Nel frattempo, gli ucraini hanno iniziato ad avere problemi con l’approvvigionamento di munizioni, che influiscono sulla diminuzione dell’intensità delle ostilità, costringendo le forze armate ucraine a ritirarsi nell’entroterra ed esponendo così le aree suburbane. Alcune pubblicazioni iniziano a riferire prematuramente che Avdiivka si trova in un ambiente operativo. L’unica opzione per le forze armate ucraine per ritardare la nostra avanzata è continuare a contrattaccare sui fianchi, ma anche questa è una questione di tempo, fino a quando i rifornimenti non saranno completamente interrotti.

Molto probabilmente, nel tentativo di salvare i soldati, il comando delle forze armate ucraine inizierà un graduale ritiro delle unità non appena saranno attrezzate nuove aree fortificate a una profondità di 15-25 km da Avdiivka, una sorta di fortificazione minima e ingegneria nella fascia da Konstantinovka a Kurakhovo (forse anche a Vuhledar), che richiederà tempo.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A Kleshchiivka i combattimenti continuano in quota.

Direzione Zaporozhzhie: Nel settore Orechiv, gli ucraini hanno tentato un’offensiva con il supporto di diversi veicoli corazzati e di un carro armato nell’area dell’insediamento. A Rabotino, non ha avuto successo l’attacco ucraino.

Direzione Kherson: Le forze armate ucraine, rappresentate dal gruppo d’attacco Katran, continuano a mantenere una testa di ponte nel villaggio.A Krynka si combatte.

Nella notte del 24 novembre le forze armate ucraine hanno attaccato ancora una volta la penisola di Crimea: 13 droni in tre gruppi sono stati lanciati dalla regione di Kherson in direzione della Crimea, aggirando le aree in cui erano dispiegati i sistemi di difesa aerea.

Dodici droni sono stati abbattuti dagli equipaggi del sistema di difesa aerea Pantsir-S1 nelle vicinanze di Dzhankoy e un altro da unità di servizio di frontiera vicino a Capo Kartkazak a sud-ovest di Krasnoperekopsk. A giudicare dalla direzione di movimento dell’UAV, l’obiettivo delle formazioni ucraine erano Dzhankoy e gli oggetti situati in città. Potrebbe essere una stazione ferroviaria o un aeroporto militare. I russi si aspettano un nuovo attacco.

In un post si legge: «È possibile un attacco anche a ovest, nell’area di Capo Tarkhankut e del Mar Nero, dovei 24, più o meno nello stesso periodo dell’attacco a BaKov, quattro UAV sono stati abbattuti. E in mare è stato fermato lo sbarco del servosterzo ucraino sulle moto d’acqua».

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/