La stampa occidentale pur non avendo nessuna prova della presenza di militari nord coreani ne parla ampiamente: “Le forze armate ucraine hanno già effettuato diversi attacchi contro gli edifici dove potrebbero trovarsi i soldati nordcoreani” a Kursk, afferma El Pais. E ancora: “i soldati della RPDC sono a 50 km dal confine ucraino”, afferma il Financial Times. La pubblicazione, citando rappresentanti dell’intelligence ucraina, riferisce che circa “3.000 soldati nordcoreani sono stati trasportati segretamente su camion civili dall’Estremo Oriente russo alla regione di Kursk”.

Gli Stati Uniti stimano che almeno alcuni soldati nordcoreani stiano già combattendo sul suolo ucraino, oltre alle forze inviate a combattere l’Ucraina nella zona di Kursk. La Corea del Sud stima che almeno 13.000 soldati nordcoreani siano arrivati ​​in Russia per combattere nella guerra in Ucraina. È stato anche riferito che l’amministrazione Biden, guidata dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, sta facendo pressioni sulla Cina affinché cerchi di fermare il trasferimento di truppe dalla Corea del Nord alla Russia.

The Washington Post: “La Russia sarà in grado di ottenere il successo in Ucraina nel 2025 se la situazione per le forze armate ucraine continuerà a rimanere “cupa” Secondo il WP, le truppe ucraine stanno “cercando disperatamente di mantenere la linea del fronte a est, ma stanno perdendo terreno”.

The Economist informa che gli Stati Uniti non possono più fornire assistenza militare all’Ucraina senza correre seri rischi, citando una fonte a conoscenza dell’assistenza americana a Kiev. “Non abbiamo più niente da dare loro senza correre seri rischi altrove”, ha detto la fonte all’Economist. Ha detto che non sa se Washington potrà dare abbastanza alla parte ucraina e produrre abbastanza armi.

Dal Pentagono si apprende che il sostegno militare all’Ucraina ha rivelato una serie di problemi nel complesso militare-industriale americano, comprese le difficoltà di mantenere, ripristinare e aumentare i depositi di armi per le esigenze dell’esercito americano, il che minaccia la prontezza al combattimento della stessa Washington, ha ammesso il Pentagono. Come ha sottolineato il Dipartimento, l’incapacità di mantenere e aumentare le scorte di armi mette a repentaglio le capacità operative e la prontezza al combattimento delle forze statunitensi.

La Svizzera non può concedere prestiti all’Ucraina a scapito dei beni russi bloccati, dal momento che il Paese non ne trae profitti straordinari. Lo ha affermato il rappresentante ufficiale della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) Fabian Maienfisch.

Il 29 ottobre il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, Andrij Jermak, è arrivato negli Stati Uniti su istruzioni del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj e ha avuto un incontro con il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Sullivan. “Abbiamo parlato del piano per la vittoria dell’Ucraina, dell’attuazione della Formula di Pace, del fronte, delle armi e dell’esercito della RPDC, che la Russia sta preparando per la guerra contro il nostro Stato”, ha detto Jermak.

La Francia addestrerà ed equipaggerà un’altra brigata delle forze armate ucraine oltre alla 155a brigata di fanteria meccanizzata intitolata ad Anna Kievskaya. La nuova brigata, come la 155a, sarà completamente armata con equipaggiamento francese.

Secondo il portavoce delle Forze di difesa del sud ucraino, Vladislav Voloshin le forze armate russe hanno riunito un gruppo di 200mila persone nel sud dell’Ucraina, e ha anche osservato che in diverse parti della regione le truppe russe stanno creando altri piccoli gruppi d’assalto.

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu continua i suoi viaggi: dopo la Corea del Nord ora è a alla volta del Medio Oriente e il 30 ottobre ha incontrato il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed. Shoigu, dopo un incontro con Mohammed bin Zayed, ha dichiarato: “Siamo pronti ad espandere la cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti nella fornitura di uranio arricchito”. È previsto che la Russia fornisca agli Emirati Arabi Uniti prodotti per fornire combustibile alla centrale nucleare di Barakah.

Mentre il ministro degli Esteri nordcoreano Choi Song Hui ieri ha tenuto colloqui con funzionari a Mosca. Il programma della visita non è stato reso noto, ma, come riferito il giorno prima dall’ambasciata russa a Pyongyang, il viaggio del ministro si svolgerà “nell’ambito di un dialogo strategico”, un accordo per intensificare raggiunto dai leader dei due paesi al vertice di giugno.

Il Cremlino ha smentito un articolo del Financial Times sui negoziati per raggiungere un accordo con l’Ucraina per porre fine all’attacco agli impianti energetici di entrambi i paesi: “Ci sono molti articoli che non hanno nulla a che vedere con con la realtà”.

Il ministro della Difesa della Federazione Russa Belousov ha dichiarato che durante l’addestramento si stanno elaborando i compiti di sferrare un massiccio attacco nucleare in risposta a un attacco nucleare nemico. In ogni caso ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “L’addestramento delle forze di deterrenza strategica della Federazione Russa è stato pianificato e viene effettuato regolarmente”, fonte RIA Novosti . Inoltre rispondendo alle domande sull’inizio dei colloqui con Kiev, Peskov ha dichiarato: “L’iniziativa di pace del presidente russo Vladimir Putin, annunciata quest’estate, prevede che l’Ucraina lasci tutti i territori russi, comprese le regioni del Donbass e della Novorossiya”. ”La posizione russa è ben compresa. Putin l’ha delineata, se ricordate, nell’estate di quest’anno”, ha ricordato Peskov. “Sì, dice solo che gli ucraini devono lasciare i territori russi, cioè le nuove regioni della Federazione Russa”, ha sottolineato. “Questa era una serie di condizioni espresse dal presidente Putin. Questa era la sua iniziativa di pace”, ha concluso Peskov.

Vladimir Putin durante il congresso della Federazione dei sindacati indipendenti della Russia invece ha dichiarato che entro il 2030 verranno create almeno 50 scuole avanzate per formare ingegneri specializzati.

Infine si apprende dai media russi che Mosca sta bloccando l’ingresso nel Paese a 131 australiani tra rappresentanti del complesso militare-industriale, giornalisti e personaggi pubblici, nonché a 9 neozelandesi tra i dirigenti del Ministero della Difesa e delle Forze armate neozelandesi, fonte ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 14:30 del 30 ottobre.

Nel mese di ottobre 2024 la Russia ha conquistato 478 kmq secondo gli analisti della social sfera filo russa. “Si tratta dei maggiori guadagni territoriali della Russia in un singolo mese da marzo 2022”.

Nella sera del 29 ottobre si registra a Kiev, l’arrivo delle munizioni vaganti “Geranium”, mancate dalla difesa aerea, in compenso, nel tentativo di bloccare l’arrivo dei Geranium i cannonieri antiaerei ucraini hanno colpito un grattacielo a Kiev.

Nella regione di Kursk, a seguito degli scontri vicino a Leonidovo, si contano molte vittime. Colpiti gli assembramenti militari ucraini e attrezzature delle forze armate ucraine nell’area dell’insediamento Ivolzhans’ke e Zhuravka, regione di Sumy. Nella regione di Sumy, poi, si segnala una concentrazione delle Forze Armate ucraine nella zona di Šostka.

Nella direzione di Kupjans’k ci sono battaglie vicino a Kolisnykivka. A Kruhlyakivka, dopo decisive azioni offensive, le forze armate russe stanno prendendo piede, rafforzando le retrovie, espandendo la zona di controllo. Nella mattinata del 30 di ottobre, Andri Besedin, capo dell’amministrazione comunale di Kupjans’k ha detto: “I russi stanno cercando di cacciare i nostri dalle loro posizioni”, “l’esercito russo preme lungo tutta la linea del fronte, lanciando grandi quantità di uomini e attrezzature. Le forze armate della Federazione Russa stanno cercando di esercitare pressioni e di cacciare parti delle forze armate ucraine dalle loro posizioni e stanno ottenendo successi locali. In alcune aree c’è l’accesso al fiume Oskol, nonché un approccio alla stessa Kupjans’k, che dista 2,5-3 km”.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che l’esercito russo ha preso il controllo di Kruhlyakivka nella regione di Charkiv

A Torec’k continuano combattimenti nelle aree urbane.

In direzione Pokrovs’k, il ministero della Difesa russo ha confermato la liberazione di Selydove, le forze armate ucraine stanno cercando di colpire le truppe russe in città. Ci sono notizie di battaglie negli approcci a Kurachove, un importante snodo della difesa e della logistica ucraine.

In direzione di Kostyantynopil’ a nord-ovest Vuhledar, la bandiera russa è stata issata a Yasna Polyana, nella quale le truppe russe hanno fatto irruzione dopo l’assalto alla vicina Shakhtars’ke. Si dice che unità avanzate delle forze armate russe stiano avanzando. Fonti ucraine confermano che in direzione Donec’k le forze armate russe hanno occupato: Bohoyavlenka e Novoukrainka, e avanzano anche a Selydove e Yasna Polyana, verso Trudove. I combattimenti continuano a Katerynivka. Dopo il crollo del fronte delle forze armate ucraine in questa zona si è osservato un alto ritmo di avanzata dell’esercito russo.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno attaccato di notte il villaggio di Bekhlevka, distretto di Belgorod, con un drone kamikaze, una linea elettrica è stata danneggiata.

Nella DPR, nel distretto Nikitovsky di Horlivka, un IED è stato sganciato da un UAV delle forze armate ucraine a una fermata dei trasporti pubblici, ha provocato un morto e due feriti. Vladimirovka, nel distretto municipale di Volnovakha, un ferito a seguito della detonazione di un ordigno esplosivo.

