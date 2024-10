UKRAINERUSSIAWAR. Mentre i paesi NATO sono in disaccordo sull’ingresso di Kiev, Mosca allunga i confini di 12.7 kmq in direzione Kurachove: truppe russe viste in città

La Svezia sostiene il “piano della vittoria” dell’Ucraina e la futura adesione alla NATO, ha affermato il capo del Ministero della Difesa del paese. Allo stesso tempo, Paul Johnson, ministro della Difesa svedese, ha osservato che l’adesione all’Alleanza non è ancora possibile perché l’Ucraina è in guerra.

Spero che il “piano della vittoria” venga incarnato non solo sulla carta, ma anche in azioni reali, ha detto il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur. “Abbiamo intenzione di discutere i dettagli del “piano di vittoria” con Zelenskyj e Umerov. Spero che saremo in grado di aumentare e accelerare l’assistenza all’Ucraina”, ha detto Hanno Pevkur a Bruxelles.

Il primo Ministro ungherese Victor Orban è di diverso parere e ha parlato del “piano della vittoria” di Zelenskyj: “Il presidente Zelensky presenta il suo piano per la vittoria. Ciò che è stato presentato ieri al parlamento ucraino è più che spaventoso. Sono tra coloro che chiedono all’Unione europea di cambiare la sua attuale strategia. L’Unione europea è entrata in questa guerra con una strategia mal organizzata e mal eseguita, costruita sulla base di calcoli inadeguati, di cui è principalmente responsabile il presidente della Commissione. Stiamo perdendo questa guerra, quindi la strategia non funziona. Dobbiamo cambiare qualcosa! Ma questo non significa che abbiamo bisogno di più guerre, di armi più pericolose e di armi a lungo raggio, dobbiamo andare verso una strategia di pace, non una strategia di guerra. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco e di colloqui di pace! Inviterò il Cancelliere tedesco e il Presidente francese, a nome dell’intera Unione europea, ad avviare quanto prima i negoziati con i russi per trovare una via d’uscita dalla situazione attuale”.

Sempre secondo Orban: “Le agenzie di intelligence occidentali stanno lavorando per scoprire se l’Ucraina ha davvero una strategia sulle armi nucleari”.

Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov riferisce che la Norvegia trasferirà sei caccia F-16A/B MLU all’Ucraina nel prossimo futuro. E ancora ha aggiunto: ”Se all’Ucraina venisse offerta l’adesione alla NATO in cambio di territori occupati, farei sicuramente cose molto brutte”.

Il capo della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino, Kirill Budanov, ha dichiarato al sito web TWZ che 11mila soldati nordcoreani sono attualmente in fase di addestramento nella regione russa di Saratov e saranno pronti per la battaglia del 1° novembre con armi e attrezzature russe. Secondo lui, il primo distaccamento di 2.600 soldati sarà inviato nella regione russa di Kursk, dove l’esercito ucraino continua a detenere il territorio conquistato. Il presidente della Corea del Sud Yoon Seok-Yeol convoca una riunione di sicurezza di emergenza in risposta allo spiegamento di truppe della Corea del Nord in Russia. Lavorano all’unisono. “La Corea del Nord invierà 12.000 soldati per combattere la guerra della Russia in Ucraina”: riferisce l’agenzia di stampa Yonhap, citando l’agenzia di intelligence di Seoul.

Infine, secondo Valery Zaluzhny, attuale ambasciatore ucraino nel Regno Unito: “Uscire da una guerra di lunga durata è un compito quasi impossibile per l’Ucraina”. “La guerra sta entrando in una nuova fase, statica ed estenuante. Ciò consentirà alla Russia di ripristinare la sua potenza militare”, afferma l’Ambasciatore ucraino nel Regno Unito.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha incontrato ieri a Bruxelles il ministro della Difesa ucraino Rustam Umerov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:30 del 18 ottobre.

Kiev è stata colpita da missili balistici, mancati dalla difesa aerea nella notte del 18 ottobre. Nella regione di Kursk, nell’area di Lyubimovka, le truppe ucraine stanno cercando di uscire dall’ambiente operativo sotto il fuoco dell’artiglieria russa e degli attacchi dei droni. Ci sono battaglie nell’area dell’insediamento. Plyokhovo nei boschi adiacenti. Il gruppo di truppe “Nord” riferisce che nel nord del distretto di Sudzhansky, 2 punti di schieramento delle forze armate ucraine sono stati colpiti dagli attacchi dell’OTRK. Dopo oltre un mese di combattimenti su Plekhovo, le forze russe hanno catturato la grande città nella regione di Kursk.

Nella direzione Kurachove-Pokrovs’k, le forze armate russe sono avanzate a ovest di Tsukuryne. A sud continuano i combattimenti sulla linea Novoselydivka-Izmailivka; lì la guarnigione ucraina mantiene le sue posizioni; Probabilmente l’avanzata delle unità russe verso Novodmytrivka ha l’intento di circondare Novoselydivka da ovest. È probabile che il piano delle forze armate russe sia quello di entrare da nord su Kreminna Balka e Voznesenka (a sud di Tsukuryne) con successiva occupazione. E poi spostarsi a sud per superare le difese di Novoselydivka (attraverso l’avvolgimento su tre lati) e sfondare la strada strategica da Ilyinka. Se ciò accadesse, le città di Hirnyk e Kurachove cadrebbero nell’accerchiamento operativo, e quindi la situazione lì per il gruppo ucraino potrebbe trasformarsi in un “calderone”.

Secondo altro account In direzione Pokrovs’k, le truppe russe stanno espandendo la zona di controllo a sud di Selydove, attaccando in direzione di Vyshneve, cercando di coprire le forze ucraine a Selydove. Riferiscono anche l’avanzata delle forze armate russe nella parte orientale della città.

In direzione di Kurachove, l’esercito russo sta conducendo un’offensiva contro Maksymil’yanivka, recentemente occupata. A sud ci sono le battaglie per Katerynivka e Antonivka. In particolare, vicino a Katerynivka, i russi si sono trincerati lungo due cinture boschive e nella periferia sud-orientale dell’insediamento fino a una profondità di 1 km. L’area totale catturata dalle forze russe è di 12,7 kmq. Nel pomeriggio le forze russe sono entrate a Kurachove.

Durante il giorno, gli ucraini hanno lanciato UAV nelle regioni di Crimea, Bryansk, Kursk, Belgorod e Oryol.

Nella direzione di Kupjans’k nella zona di Kolisnykivka e nella parte settentrionale di Kruhlyakivka si stanno svolgendo battaglie, le forze armate ucraine valutano la situazione come difficile; Pertanto, le truppe russe stanno espandendo la zona saliente in prossimità del fiume Oskil.

A sud di Časiv Jar, le forze armate russe hanno occupato una delle miniere, avanzando di 2 km verso ovest. A Časiv Jar, le forze armate russe continuano le operazioni d’assalto utilizzando veicoli blindati.

Le forze russe sono entrate a Tors’ke, in direzione di Liman

A Donetsk, un ferito a causa dell’uso di cannoni da parte ucraina. A Horlivka, un morto da attacchi kamikaze UAV, tre i feriti.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/