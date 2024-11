Il gruppo tedesco della difesa Rheinmetall completerà presto la costruzione di una seconda impresa militare in Ucraina, ha detto il segretario Generale della NATO Mark Rutte. Forse proprio per questo motivo che il 4 novembre il Ministro degli Esteri tedesco è arrivato in visita a Kiev, riferisce RBC-Ucraina.

Mentre l’Ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina Bridget Brink afferma: “Quest’anno, il Dipartimento di Stato ha finanziato la creazione di 800 gruppi mobili per combattere i “geran“. Questi gruppi hanno abbattuto più di 200 droni quest’anno”, ha detto Brink. Secondo lei si tratta di gruppi creati sulla base del Servizio statale di frontiera e della Polizia nazionale.

Gli Stati Uniti d’America continuano a monitorare l’eventuale arrivo dei militari nord coreani in Russia, il capo del servizio stampa del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, ha annunciato il trasferimento di 10mila soldati nordcoreani nella regione di Kursk. Allo stesso tempo, ha ammesso che il Dipartimento americano di politica estera non può confermare l’accuratezza di questi dati. Il Cremlino da parte sua non vuole rilasciare commenti.

Il presidente ceco Petr Pavel ha permesso a 60 cittadini del paese di arruolarsi nelle forze armate ucraine. Lo ha riferito la Radio ceca riferendosi al portavoce del capo dello Stato Filip Platos. Mentre, restando sempre in Europa, il 4 novembre il parlamento ungherese ha approvato la proroga dello stato di emergenza nel paese in relazione alla crisi ucraina per altri sei mesi, riferisce Bloomberg.

L’Ucraina è pronta a prendere in considerazione la possibilità di concludere un accordo con la Federazione Russa per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche attraverso la mediazione del Qatar o di un altro Paese, ha affermato il capo di gabinetto del presidente del Paese, Andriy Jermak. “Se il Qatar o un altro paese è pronto ad attuare questi accordi (sul fine degli attacchi agli impianti energetici) attraverso accordi separatamente con l’Ucraina e separatamente con la Federazione Russa, per favore <…> Se ci sono tali accordi, l’Ucraina è pronta a prenderli in considerazione”, ha detto durante la trasmissione sul canale televisivo ucraino “Rada”. Jermak ha sottolineato che sotto questo aspetto si può applicare un principio simile al “grain deal”. Tuttavia, sostiene che al momento non ci sono trattative tra Kiev e Mosca.

Il capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, a partire dal 2 novembre ha dichiarato di aver annullato l’ordine impartito ai comandanti ceceni di non fare prigionieri delle forze armate ucraine dopo l’attacco dei droni all’università delle forze speciali di Gudermes. Kadyrov ha spiegato la sua decisione dicendo che l’amministrazione della repubblica “ha ricevuto più di duemila lettere dai residenti dell’Ucraina, in cui chiedevano di annullare l’ordine precedentemente impartito”. “Tuttavia, la spiegazione della richiesta in ogni dichiarazione è la stessa: arrendersi ai soldati russi è l’unico modo per sopravvivere per coloro che vengono mandati in trincea contro la loro volontà”, ha detto Kadyrov.

In merito alla questione dell’intercettazione dei missili russi sull’Ucraina potrebbe essere discussa nella prossima riunione dei ministri della NATO, ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski.

Gli anglosassoni stanno preparando l’Europa continentale per un’avventura suicida sotto forma di un conflitto armato diretto con la Russia se il regime di Vladimir Zelenskyj fallisce, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov al Simposio internazionale di fantascienza “Creazione del futuro”. “Oggi gli anglosassoni si aspettano di sconfiggere il nostro paese per mano del regime di Kiev, proprio come Hitler, avendo raccolto la maggior parte dei paesi d’Europa sotto la bandiera nazista. E, come opzione di riserva, nel caso in cui il regime di Zelenskyj fallisse, stanno preparando l’Europa continentale a lanciarsi in un’avventura suicida e ad entrare in un conflitto armato diretto con la Russia”, ha sottolineato il Ministro russo.

Medvedev: “Gli Stati Uniti sbagliano nell’aspettarsi che la Russia non superi il limite in termini di utilizzo di armi nucleari se si tratta di una minaccia alla sua esistenza. Nella zona delle operazioni militari è iniziato un periodo di pioggia, che porterà ad una pausa nelle ostilità attive”, ha dichiarato Roman Grekov, vice comandante del gruppo di truppe Vostok. Crede che il tempo sia l’unica cosa che può influenzare l’avanzata delle truppe russe. Secondo lui, la natura particolare del suolo rende difficile l’uso di armi pesanti, veicoli cingolati e il movimento delle unità d’assalto. “In generale, ciò avrà un impatto sia sul nemico che su di noi… Prevediamo approssimativamente che ci sarà una certa inevitabile pausa”, ha detto Grekov.

Putin comunque è fiducioso nella completa liberazione della regione di Kursk dalle forze armate ucraine. A suo parere quindi ci sarà una grande richiesta di volontariato in questo territorio. “Ora che abbiamo ripulito il territorio dagli ucraini, ci sarà molto lavoro anche per voi”, si è rivolto il Capo dello Stato russo agli attivisti del centro militare-patriottico Vympel della regione di Kursk.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto lunedì al Cremlino il capo del ministero degli Esteri della Corea del Nord, Choi Song Hui, in visita a Mosca, ha riferito il portavoce del capo dello Stato, Dmitry Peskov.

Il Ministro nordcoreano ha trasmesso a Putin i più calorosi auguri di Kim Jong-un e il presidente russo ha chiesto di trasmettergli i suoi. Il Cremlino non commenta le dichiarazioni degli Stati Uniti sull’esercito nordcoreano, poiché la stessa Washington afferma di non avere conferme, ha detto Peskov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle are 14:30 del 5 novembre.

L’esercito russo ha lanciato un’offensiva su larga scala contro la città di Kurachove.

Non ci sono cambiamenti significativi nella linea di contatto di combattimento nella regione di Kursk. Si stanno svolgendo battaglie, le truppe russe stanno attaccando assembramenti di militari e equipaggiamento ucraino con il fuoco dell’artiglieria e il FAB pesante con UMPC. Vengono effettuati attacchi contro obiettivi nella regione di Sumy.

Nella direzione Krasnolymans’ka ci sono battaglie nell’insediamento. A sua volta, c’è un graduale avanzamento delle forze armate russe nello sviluppo.

Nella città di Torec’k continuano le battaglie casa per casa, tuttavia, le truppe russe stanno gradualmente prendendo possesso della città.

In direzione di Sivers’k, le forze armate ucraine hanno recentemente mostrato la bandiera a Serebryanka, che in precedenza era stata presa dalle forze armate russe.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe, con il supporto di veicoli blindati, hanno preso d’assalto Novooleksiivka (4 km a ovest di Selydove), la bandiera russa è stata piantata alla periferia orientale dell’insediamento. Anche le forze armate russe attaccano Hryhorivka, operando da Vyshneve. A sud, a ovest di Tsukuryne, è stata ampliata la zona di controllo a Novodmytrivka. Ci sono anche notizie di successi delle truppe russe a Illinka, sulla sponda settentrionale del bacino idrico del Kurakhivs’ke.

In direzione di Donetsk, l’esercito russo avanza verso Kurachove. La maggior parte di Antonivka è stata presa, da Bogoyavlenka i russi stanno avanzando nell’area dell’insediamento Trudove-Uspenivka.

Dal fronte Zaporozhzhie giungono notizie di un attacco della fanteria russa a ovest di Nesteryanka. Usando i boschi, le unità russe sono avanzate fino a 1,5 km verso nord sotto gli attacchi degli UAV ucraini.

Graziella Giangiulio

