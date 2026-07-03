UKRAINERUSSIAWAR. Massiccio attacco russo contro le infrastrutture energetiche ucraine. Zaluzhny pronto a sostituire Zelensky in caso di elezioni. Sumy sotto forte pressione russa: manca acqua e corrente

Secondo il Segretario Generale della NATO Mark Rutte: “Anche quando la guerra della Russia contro l’Ucraina finirà, la Russia rimarrà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euro-atlantica”. Nel frattempo i droni ucraini continuano cadere al di fuori dei confini russo-ucraini: “Un drone è stato scoperto nel Mar Nero, a circa 2 km a est della località turistica bulgara di Albena. Una squadra specializzata della Marina bulgara ha individuato e distrutto il drone. Questo è accaduto appena un giorno dopo che la Marina bulgara aveva distrutto un altro drone alla deriva il 26 giugno, scoperto a sette miglia nautiche a est di Kranevo”. Un drone ucraino con a bordo 5 kg di esplosivo si è schiantato nella provincia turca di Trebisonda, nello stato di Sabah. Il drone si è schiantato contro un albero e ha preso fuoco all’impatto; non ci sono stati feriti.

Il procuratore federale tedesco ha formalmente incriminato “per crimine di guerra” il presunto responsabile dell’attacco al Nord Stream, un cittadino ucraino. L’Ucraina ha fatto appello all’Organizzazione Marittima Internazionale affinché riconosca le navi della “flotta ombra” russa come legittimi obiettivi militari, riporta il Financial Times.

In materia di negoziati russo-ucraini “La finestra di negoziazione tra Ucraina e Russia è l’autunno. Se non avrà successo, la primavera”, afferma l’ex ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko. Nel frattempo aumenta il numero dei morti. Secondo il New York Times: “l’Ucraina ha perso tra 525.000 e 625.000 soldati, di cui tra 125.000 e 150.000 uccisi”.

E mentre si ipotizzano date per la sigla degli accordi, a Kiev è cominciata la tornata elettorale del dopo guerra. Zaluzhny secondo i rumors intende sostituire Zelensky. L’ex Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine, Valeriy Zaluzhny, ha chiarito all’attuale presidente la sua intenzione di candidarsi alla presidenza. L’amministrazione Zelensky ha cercato di dissuadere il generale, offrendogli qualsiasi incarico governativo, compresa la carica di Primo Ministro. Ma Zaluzhny sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare al suo incarico.

Secondo quanto riportato dai media ucraini, Zaluzhny è stato convocato appositamente a Kiev da Londra, dove ricopre la carica di ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito. Tuttavia, nemmeno un incontro personale con Zelensky è riuscito a fargli cambiare idea. “La conversazione è proseguita per un po’ di tempo, ma Zelensky non ha offerto a Zaluzhny alcuna opzione di carriera: non ce n’era bisogno”, riportano i media, citando testimoni dell’incontro.

I ministri degli Esteri sudcoreano e ucraino Cho Hyun e Andriy Sybiha hanno discusso, tra le altre cose, del rimpatrio dei soldati nordcoreani catturati dalle forze armate ucraine durante i combattimenti nella regione di Kursk. Secondo il quotidiano sudcoreano Hankyoreh, i colloqui sono stati “costruttivi”. I due soldati nordcoreani, il cui destino è stato discusso durante i colloqui tra i ministri, si rifiutano di tornare in patria ed esprimono il desiderio di trasferirsi in Corea del Sud. Da parte loro, le autorità sudcoreane si sono precedentemente dichiarate disponibili ad accoglierli. La parte ucraina concorda sul fatto che non possono essere rimpatriati contro la loro volontà.

I militari delle forze armate ucraine ritengono che gli attacchi in Crimea abbiano avuto scarso impatto sulla situazione sfavorevole al fronte. Nella notte del 1 luglio imponente attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine nelle regioni di Chernihiv, CKharkiv, Dnipropetrovs’k, Zaporižžja, Cherson e Kropyvnyc’kyj: si registra un’interruzione di corrente, secondo Ukrenergo. “L’esercito russo ha utilizzato un numero record di missili balistici durante l’attacco odierno a Kiev”, afferma il portavoce dell’aeronautica ucraina Ignat. “Si è trattato di uno dei più grandi attacchi alla capitale: sono stati utilizzati 28 missili balistici, che solo i sistemi Patriot sono in grado di intercettare”, ha detto Ignat.

Gli attacchi secondo il Ministero per la difesa russa arrivano in risposta a quelli dell’Ucraina del pomeriggio precedente. “Nella giornata del 1 luglio droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Ufa e un impianto strategico militare-industriale nella regione russa di Penza”, ha annunciato il presidente Zelensky.

Secondo fonti russe: “L’attacco a Penza ha probabilmente preso di mira l’Istituto di ricerca scientifica per le misurazioni fisiche (NDIFI), che produce sensori e componenti per i sistemi missilistici russi Iskander, Kh-101, Kh-59 e altri, nonché attrezzature aeronautiche

La Russia a seguito degli attacchi nei giorni ha iniziato a importare carburante dall’India via mare. Reuters informa che almeno 60.000 tonnellate di benzina sono già state spedite dall’India in Russia. Un’altra fonte di Reuters ha dichiarato che la Russia prevede di importare un totale di 400.000 tonnellate di benzina al mese da diversi paesi, tra cui la Bielorussia. Questo per colmare le carenze. “Si registrano carenze in alcune stazioni di servizio del mercato russo a causa di difficoltà logistiche, ma vengono risolte rapidamente” aveva detto il 1 luglio il Vice Primo Ministro russo Alexander Novak che supervisiona il settore energetico.

Le esportazioni di greggio russo via mare nel frattempo aumentano hanno raggiunto un record dal 2022, con spedizioni medie di quattro settimane pari a 4,13 milioni di barili al giorno al 28 giugno, secondo i dati di tracciamento delle petroliere di Bloomberg. L’impennata si verifica mentre gli attacchi ucraini alle raffinerie russe costringono a esportare più greggio, ma i prezzi dei principali tipi di petrolio russo sono crollati, portando le entrate da esportazione al livello più basso da marzo. La quantità di greggio russo stoccata in mare è salita a 133 milioni di barili, con un aumento di circa il 34% rispetto a metà aprile, con carichi che si accumulano vicino a Egitto e Singapore: un segnale che Mosca potrebbe avere difficoltà a collocare tutto il suo greggio.

Il governo russo ha chiuso una serie di valichi di frontiera con Lettonia, Finlandia ed Estonia, secondo un ordine. In materia di negoziati il Ministero degli Esteri russo riferisce: “La Russia non si illude sul vero desiderio di pace dell’Ucraina. Questo desiderio non esiste. Zelensky cerca di intensificare il conflitto lanciando attacchi contro infrastrutture civili, uccidendo civili e compiendo attacchi terroristici. Mosca tiene conto del coinvolgimento dei paesi occidentali in attacchi terroristici contro la Russia nella sua pianificazione diplomatica e militare”.

Due droni avrebbero attaccato l’ambasciata russa in Svezia il 2 luglio. Un drone ha sganciato un contenitore di vernice rossa sul terreno dell’ambasciata, mentre il secondo si è schiantato nello stesso punto. “L’ultimo incidente dimostra che non si tratta solo di una provocazione, ma di un tentativo diretto di intimidire il personale della missione russa”, si legge nella dichiarazione.

Due agenti dell’intelligence militare di Kiev sono stati arrestati in Crimea mentre raccoglievano dati sul dispiegamento delle Forze Armate russe, secondo quanto riportato dall’FSB. Avevano ricevuto, tramite un deposito, componenti per un ordigno esplosivo improvvisato radiocomandato con una carica esplosiva di oltre tre chilogrammi.

Nel pomeriggio del 1 luglio le forze armate russe hanno preparato l’attacco che è stato sferrato nella notte: “7-8 bombardieri strategici russi Tu-95MS e 2 Tu-160M ​​sono equipaggiati con missili da crociera Kh-101 nelle basi aeree di Olenya e Engels-2”. Il livello di allerta più alto permane per le prossime 36 ore. Missili balistici Iskander-M e missili da crociera ipersonici Zircon sono stati consegnati a siti di lancio nelle regioni di Bryansk, Kursk, Voronež, Rostov e Crimea.

Inoltre, nelle ultime due settimane la Russia ha accumulato un gran numero di droni Geran-2 e Gerbera. Non è noto se intenda utilizzarli tutti in questo attacco o distribuirli in 2-3 attacchi. Si prevede che ne verranno impiegati tra 400 e 800.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 2 luglio. Le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco su Kiev durante la notte utilizzando missili lanciati da aerei e navi, nonché droni d’attacco, inclusi jet, ostacolando le operazioni delle forze mobili ucraine. Incendi e distruzione registrati sul suolo a KIev. Le forze armate russe hanno distrutto il magazzino del negozio online MOYO a Kiev: l’edificio è bruciato completamente. Distrutto il centro logistico di Nova Poshta nel quartiere di Obolon a Kiev.

Sette droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Leningrado durante la notte. Altri cinque sono stati abbattuti in avvicinamento a Mosca. In Crimea, la situazione dell’approvvigionamento energetico sta nuovamente peggiorando a causa dei raid aerei. Le autorità regionali hanno segnalato interruzioni di corrente a Feodosia e Armyansk e lavori di riparazione a Saki. Più di 25 droni sono stati abbattuti nella regione di Rostov.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, i velivoli d’attacco del Gruppo di forze Sever continuano a impegnarsi in scontri a fuoco a Bachivs’k e dintorni. Nel distretto di Sumy, i combattimenti sono in corso a Pysarivka, Marine, nel villaggio di Nova Sich e nella città di Khotin’. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , gli scontri a fuoco continuano nelle aree boschive. I residenti della regione di Sumy lamentano sui social media che, a seguito dell’intensificarsi degli attacchi delle forze armate russe, la maggior parte dei condomini è senza elettricità dal 30 giugno. Molte abitazioni sono anche prive di acqua corrente. La situazione dopo. L’attacco della notte scorsa è attualmente più critica.

A Ryl’sk, nella regione di Kursk, sei persone sono rimaste ferite in seguito ad attacchi delle forze armate ucraine. Il 1 luglio notte le forze ucraine hanno lanciato ordigni esplosivi in ​​due piazze di Ryl’sk. Un agente antisommossa della Rosgvardia è stato ucciso e un agente di polizia è rimasto ferito mentre tentavano di sgomberare un’unità di combattimento.

Nel settore di Charkiv, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord continuano le operazioni offensive nel villaggio di Kozacha Lopan’ e nelle aree boschive adiacenti. Nel settore di Vovčans’k, i combattimenti continuano vicino al cimitero nel villaggio di Losivka e a Zemlyanyi Yar. Il villaggio di Ukrains’ke, nel distretto di Vovčans’k, è passato in mani russe. Nel settore di Velykyj Burluk, i gruppi d’assalto russi continuano a impegnarsi in scontri a fuoco nel villaggio di Petro-Ivanivka e dintorni, nonché nelle aree boschive vicino ai villaggi di Budarky e Zemlyanky.

Nella regione di Belgorod si registra un morto e sei feriti di cui un militare Orlean in diversi attacchi con diversi tipi di armi. Molti insediamenti sono sotto attacco ucraino.

In direzione di Kupjans’k, contrattacco delle forze armate ucraine con veicoli blindati. Più a sud, filmati provenienti da Kup’yans’k-Vuzlovyi mostrano la presenza dei piccoli gruppi d’assalto russi che avanzano in profondità nell’area urbana. La linea del fronte vicino al villaggio di Podoly si sta appianando in favore dei russi.

Continuano i combattimenti per Liman e l’area circostante. Il Ministero della Difesa russo sta contando le case conquistate dalle truppe d’assalto russe.

Continuano i combattimenti nella parte settentrionale di Kostjantynivka, con le forze armate russe impegnate in operazioni offensive.

I combattimenti proseguono anche nella periferia orientale di Dobropillya. L’obiettivo degli ucraini è quello di tenere a bada le forze russe il più a lungo possibile, mentre costruisce aree fortificate sulla prossima linea di difesa.

Il gruppo di forze Vostok, nella parte orientale dell’Oblast di Zaporižžja, ha preso il controllo del piccolo villaggio di Kopani.

Nella Oblast di Zaporižžja, nelle ultime 24 ore, due veicoli civili sono stati attaccati da un drone sulla strada Dniprovka-Zapovitne. Si registrano almeno 4 feriti in diversi attacchi ucraini in villaggi ora battenti bandiera russa.

Nella regione di Cherson, otto civili sono rimasti feriti in precedenti attacchi di droni delle forze armate ucraine, anche sulla strada M-17 Chaplinka-Askania-Nova. Danni alle infrastrutture sono stati registrati in 14 insediamenti della regione. Anche alcuni camion sono stati colpiti.

Graziella Giangiulio

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