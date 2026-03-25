UKRAINERUSSIAWAR. Marta Kos: Kiev non sarà nella UE nel 2027. Sventato attacco con IED a Mosca. I russi attaccano vicino al fiume Vovča

Nella serata del 23 marzo è decollato il 24° volo di quest’anno sulla tratta Eglin (KVPS) – Rzeszów (EPRZ), effettuato nell’ambito di un contratto con il Comando dei Trasporti degli Stati Uniti per la consegna di materiale militare per conto delle Forze Armate ucraine, è stato condotto da un aereo cargo Boeing 747-446 (BCF) della Kalitta Air, nominativo CMB358, numero di coda N744CK.

La Commissaria europea per l’allargamento Marta Kos ha chiarito che “L’Ucraina non potrà entrare a far parte dell’Unione Europea entro il 2027”. “Credo che tutti in questa sala capiscano che è impossibile per l’Ucraina diventare membro dell’UE il 1° gennaio 2027”, ha dichiarato Kos.

Chiarimenti anche dalla Lituania dopo l’allarme drone. Il Primo Ministro lituano Inga Ruginienė ha dichiarato che il drone precipitato in Lituania era ucraino.

Anche Kiev comincia risentire della stretta energetica per la chiusura dello stretto di Hormuz. “L’Africa fornirà gas all’Ucraina: oggi abbiamo discusso di queste possibilità con il Presidente del Mozambic” ha riferito il presidente Volodymyr Zelensky. Nel frattempo continuano le. Interruzioni di energia: DTEK, “sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza a Kiev e nella regione di Kiev”. Sempre il presidente ucraino ha incaricato Andriy Motovylovets, primo vice capo del partito Servitore del Popolo, di elaborare un piano per il funzionamento della Verkhovna Rada nel caso in cui le ostilità dovessero protrarsi per altri tre anni, riferisce Ukrainska Pravda, citando fonti della fazione filo-presidenziale.

“Dobbiamo preparare un piano per la sopravvivenza dell’attuale parlamento per un altro anno, due, tre anni. Andriy Motovylovets ci sta lavorando. Non ha limiti di tempo”, riporta la testata citando uno dei leader di Servitore del Popolo. Secondo le fonti di Ukrainska Pravda, sono in corso trattative per definire le condizioni alle quali la fazione potrebbe operare a lungo termine. Allo stesso tempo, le autorità stanno instaurando una cooperazione tra il governo e l’Ufficio del Presidente.

Per difendersi dagli attacchi russi, è stata posizionata una rete anti-drone sulla strada tra Kramators’k e Družkivka. Obiettivo ridurre l’avanzata russa. Nel frattempo in Ucraina è arrivato un volo ospedale Boeing 737-783 della SAS Airlines (i voli sono operati in base a un accordo con le autorità norvegesi per l’evacuazione medica dei feriti dal territorio ucraino), codice di chiamata SAS7181, numero di coda LN-RPJ, per la tratta Oslo (ENGM) 15:00 CET – Rzeszów (EPRZ) 16:50 CET.

Permangono anche le tensioni Ucraina Ungheria, Ii Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha nominato Zoltan Andre, un ufficiale di carriera dell’intelligence militare ungherese, a capo di una rete di spionaggio nella regione della Transcarpazia. Secondo l’intelligence ucraina: “La rete mappava le posizioni della difesa aerea ucraina e studiava le reazioni locali al possibile dispiegamento di truppe ungheresi, secondo quanto riportato dall’SBU”.

Dalla Russia, molte le notizie di economia e politica estera. La commissione governativa ha approvato un disegno di legge che regola la circolazione delle criptovalute in Russia, RIA Novosti. L’attività di mining illegale da parte di un gruppo organizzato o con danni/ricavi di entità particolarmente elevata – superiori a 13 milioni di rubli – prevede una pena detentiva fino a 5 anni. Se il danno è inferiore a 13 milioni di rubli, l’attività di mining illegale prevede una multa fino a 1,5 milioni di rubli. Il divieto di pagare beni o servizi con criptovalute rimane in vigore in Russia.

Russia e Vietnam hanno firmato a Mosca un accordo intergovernativo sulla cooperazione nella costruzione della prima centrale nucleare del Vietnam, la centrale nucleare Ninh Thuan-1. L’Assemblea nazionale vietnamita ha ripreso il suo programma nucleare, sospeso da tempo, nel dicembre 2024, dopo averlo congelato nel 2016, a causa della carenza di energia che sta mettendo a dura prova il settore manifatturiero del paese, in rapida crescita.

Le forze di sicurezza hanno sventato un sabotaggio e attacchi terroristici da parte di Kiev a Mosca e nella regione di Mosca, ha riferito l’FSB russo. “Sono pervenute informazioni riguardanti la preparazione da parte dei servizi speciali ucraini di atti di sabotaggio e terroristici <…> contro infrastrutture critiche, funzionari governativi, membri del Ministero della Difesa russo e agenti delle forze dell’ordine”, ha dichiarato il Centro Relazioni Pubbliche dell’FSB.

Secondo l’agenzia russa, è stata sventata una serie di attacchi terroristici con l’utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati (IED) e droni. È stato inoltre sventato un tentativo da parte dei servizi speciali ucraini di acquisire da un’azienda con sede a Mosca droni in grado di trasportare fino a 20 kg, utilizzati dalle Forze Armate russe. Infine, è stata scoperta una spedizione di solette riscaldate cariche di esplosivo provenienti dalla Polonia e destinate alla zona SVO.

La Duma di Stato ha approvato una legge che criminalizza la negazione e l’approvazione del genocidio del popolo sovietico, nonché l’oltraggio alla memoria delle sue vittime.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15.30 del 24 di marzo. Le forze armate russe hanno colpito le infrastrutture energetiche della città di Pivdenne, nella regione di Odessa, durante la notte con missili Geranium e missili lanciati da aerei, causando un’interruzione di corrente in parte della regione. In Moldavia, la linea elettrica Isaaccea-Vulcanești è stata disattivata a seguito di attacchi alle infrastrutture energetiche nell’Ucraina meridionale, secondo quanto riportato dai media che citano fonti ufficiali. Inoltre, sono state udite esplosioni nelle regioni di Kiev, Vinnycja, Chmel’nyc’kyj, Ivano-Frankivs’k, Chernihiv, Ternopil, Poltava, Sumy e Zaporižžja.

Tra le 9:00 e le 20:00 del 23 marzo, il Ministero della Difesa ha segnalato la distruzione di 86 droni ad ala fissa. Un attacco con droni contro Sebastopoli e la regione di Tula è stato respinto durante la notte, e diversi droni diretti a Mosca sono stati abbattuti.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno utilizzato droni kamikaze per attaccare un autobus di linea nel villaggio di Demyanki, nel distretto municipale di Starodubsky, tre i feriti. Due civili sono rimasti feriti nel villaggio di Belaya Berezka. Un civile è rimasto ferito in un attacco con droni da combattimento nel villaggio di Pozdnyashovka, nel distretto di Sevsky.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord sta avanzando (fino a 250 metri) in diciotto aree nel distretto di Sumy e due nel distretto di Hlukhiv. Il comando delle forze armate ucraine sta tentando di arrestare l’avanzata delle truppe russe nel distretto di Šostka trasferendo riserve dalle retrovie. Unità dell’808ª brigata di supporto indipendente (Genio) delle forze armate ucraine sono state trasferite nel distretto di Sumy. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi le forze russe sono avanzate fino a 1.200 metri durante scontri a fuoco.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Nezhegol, un drone ha attaccato un’auto, ferendo due persone. Nel villaggio di Rakitnoye, un attacco di drone ha incendiato un’abitazione. Durante le operazioni di spegnimento, le forze armate ucraine hanno colpito un equipaggio del servizio di emergenza, ferendo cinque persone. Quattro i civili feriti in attacchi a diversi villaggi. Numerosi villaggi nelle zone di confine sono costantemente sotto attacco da parte delle forze armate ucraine.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord continua a combattere nei settori di Vovčans’k e Velykyi Burluk.

I combattimenti continuano a Kupjans’k. A sud di Kurylivka, i gruppi d’assalto si starebbero dirigendo verso la periferia di Kivsharivka.

Nel settore di Slov”jans’k, sono in corso combattimenti vicino a Dibrova e Lypivka per l’accesso alla periferia di Rai-Oleksandrivka. Si segnalano scontri anche per Kryva Luka.

Nel settore di Kostyantynivka, le forze armate ucraine stanno rafforzando le loro posizioni vicino a Časiv Jar e contrattaccano. I piccoli gruppi di fanteria russa continuano ad avanzare in profondità a Kostjantynivka e i combattimenti continuano intensi nelle aree urbane.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, le forze russe stanno attaccando le aree di concentrazione delle forze armate ucraine a nord del fiume Vovča. Secondoaccount russi: “Le forze armate ucraine avrebbero esaurito le proprie forze e attrezzature, è sono passati alla difensiva, subendo le perdite maggiori non in fase offensiva.”

Nella regione orientale di Zaporižžja, nelle zone di Boikove, Verkhnya Tersa, Vozdvyzhivka, Novoselivka e Charivne, le unità d’assalto del gruppo di forze Vostok russe continuano a compiere azioni offensive, penetrando le difese ucraine.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine stanno attaccando nei pressi di Prymors’ke e ha anche aumentato la sua presenza a Stepnohirs’k. Un attacco delle forze armate ucraine contro l’insediamento urbano di Mykhailivka ha causato un morto e la distruzione di sei palazzine. Le forze ucraine attaccano quotidianamente le infrastrutture della regione.

Sul fronte di Kherson, le forze armate russe stanno conducendo operazioni di stabilizzazione nel settore di Oleshky e dando la caccia ai ripetitori ucraini che aumentano la gittata dei droni tattici.

Graziella Giangiulio

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