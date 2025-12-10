UKRAINERUSSIAWAR. Manifestazioni pacifiche in arrivo nell’est Ucraina. Trump chiede elezioni a Kiev. Sul fronte: Novodanylivka a Zaporiggia prossima a cadere

Un alto funzionario europeo ha parlato a Politico dei negoziati per porre fine alla guerra: gli americani insistono, in un modo o nell’altro, che l’Ucraina debba lasciare il Donbass. Secondo Axios, Witkoff e Kushner volevano che Zelenskyy accettasse di cedere il Donbass telefonicamente.

La proposta di pace degli Stati Uniti è diventata ancora più grave per l’Ucraina dopo che i consiglieri di Trump hanno tenuto un incontro di cinque ore con Putin il 2 dicembre. La proposta statunitense conteneva condizioni più severe rispetto alle versioni precedenti, in particolare su questioni come il territorio e il controllo della centrale nucleare di Zaporižžja. Inoltre, non conteneva alcuna disposizione in materia di garanzie di sicurezza.

Ancora più dure le dichiarazioni di Donald Trump: “Zelenskyy deve rimettersi in sesto e iniziare ad accettare proposte perché sta perdendo sul campo di battaglia. La situazione in Ucraina è la questione più urgente in Europa in questo momento. L’Europa non sta affrontando adeguatamente il problema principale del conflitto in Ucraina. La situazione in Ucraina avrebbe potuto degenerare in una Terza Guerra Mondiale, ma probabilmente non è più così. Una recente proposta di accordo in Ucraina è stata accolta con favore dagli alti funzionari del team di Zelenskyy. La Russia ha una posizione negoziale più forte dell’Ucraina”.

Donald Trump ha dichiarato che l’Ucraina “non ha avuto elezioni da molto tempo”, in un’intervista a Politico. “Sapete, parlano di democrazia, ma si sta arrivando al punto in cui non è più democrazia”, ​​ha osservato. Trump ha affermato che la Russia ha e ha sempre avuto un vantaggio nel conflitto in Ucraina.

La Commissione Europea ritiene che la decisione di tenere le elezioni presidenziali in Ucraina debba essere presa dal popolo ucraino, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Anita Hipper durante un briefing a Bruxelles.

L’Istituto Norvegese per gli Affari Internazionali e la società di consulenza Corisk hanno calcolato che entro il 2029, se la guerra continua, l’Ucraina avrà bisogno di una cifra compresa tra 522 e 838 miliardi di euro. Si tratta di una cifra compresa tra 104 e 209 miliardi di euro all’anno.

In Ucraina nei prossimi giorni sono previste manifestazioni pacifiche nelle principali città del sud e dell’est da Odessa, Dnipropetrovs’k, Charkiv, Mykolaïv – oltre a Kiev.

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, i colloqui a Londra sono stati costruttivi; ci sono alcuni progressi verso la pace. Oggi le proposte dell’Ucraina e dell’Europa saranno presentate agli Stati Uniti.

Zelenskyy ha affermato che l’Ucraina non ha alcun diritto, “secondo la Costituzione, il diritto internazionale e il diritto morale”, di cedere territori. “Non è stato ancora trovato un compromesso sulla questione territoriale”, ha affermato. Ha anche affermato che il piano di pace degli Stati Uniti è stato ridotto da 28 a 20 punti. Non si sta prendendo in considerazione lo scambio di territori ucraini in cambio di garanzie di sicurezza, ha detto Zelenskyy.

Il direttore dell’FSB russo e presidente del Comitato Nazionale Antiterrorismo (NAC), Alexander Bortnikov, ha dichiarato che nel 2025 i servizi segreti ucraini hanno aumentato significativamente il numero di tentativi di attentati terroristici, soprattutto con l’uso di droni.

“Bortnikov ha osservato che quest’anno si è registrato un aumento significativo del numero di attacchi terroristici da parte dei servizi segreti ucraini e di gruppi armati neonazisti, principalmente con l’uso di droni, contro trasporti, impianti di rifornimento di carburante ed energia”, ha riferito il NAC martedì dopo una riunione del comitato.

Ha inoltre affermato che continuano i bombardamenti delle aree al confine con l’Ucraina e i tentativi di sabotaggio e ricognizione da parte di unità di ricognizione di penetrare in profondità in Russia. Vladimir Putin in conferenza stampa ha dichiarato: “Nelle condizioni della guerra moderna, con droni e altre armi, è semplicemente impossibile alzare la testa. Ma i ragazzi stanno combattendo. Sono loro i veri eroi”

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 9 dicembre. Le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco con droni nei distretti di Chertkovsky, Millerovsky, Tatsinsky, Tsimlyansky, Salsky e Krasnosulinsky nella regione di Rostov. Sono state segnalate attività di difesa aerea a Ryazan, Voronezh e Lipetsk.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi aerei su Sumy, con interruzioni di corrente segnalate in città.

I combattimenti nel settore di Sumy sono nuovamente aumentati. Il gruppo di forze Sever riferisce che le forze armate ucraine hanno tentato di lanciare contrattacchi nelle aree di Andriivka, Kindrativka e Sadky. Nelle chat militari russe si legge: “Sei gruppi di combattimento nemici sono stati distrutt”. Anche nei pressi di Myropillya, le forze armate ucraine, utilizzano veicoli blindati occidentali, non sono riuscite a ottenere il successo.

Nella regione di Belgorod, un drone FPV ha attaccato snel villaggio di Gora-Podol, un ferito. In serata, le difese aeree russe hanno respinto gli attacchi MLRS ucraini nella regione. Shebekino, Belyanka, Maksimovka, Kukuyevka, Leonovka, Rozhdestvenka, Golovchino, Malinovka, Tomarovka e Khutorishche sono sotto attacco e attacchi di droni.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord continua l’assalto ai villaggi di Vil’cha (a sud di Vovčans’k) e Lyman. Le forze ucraine si stanno riorganizzando a causa delle perdite. I combattimenti continuano nel settore Milove-Khatnie e vicino a Liptsy.

A Severs’k, l’esercito russo ha preso la parte orientale e centrale della città. La logistica ucraina a nord della città è stata interrotta e la perdita della città per le forze armate ucraine è ormai una questione di tempo.

A Rodyns’ke, le forze armate russe continuano i combattimenti urbani. Il nemico sta conducendo contrattacchi, tentando di contenere la nostra avanzata.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Orientali continua la battaglia per Huljajpole. Operatori di droni russi stanno isolando la zona di combattimento, distruggendo tutti i veicoli ucraini che tentano di raggiungere la guarnigione delle forze armate ucraine.

Sul fronte di Zaporižžja, a Novodanylivka, il nemico si è ritirato nella parte settentrionale e si sta gradualmente ritirando verso Orichiv. È troppo presto per parlare di controllo completo della città, sebbene non vi siano praticamente più grandi unità delle forze armate ucraine, solo gruppi di fanteria sparsi. A seguito dell’attacco dei droni ucraini, quasi 12.000 abbonati nella città di Kam’janka-Dniprovs’ka e nei villaggi di Vodyane, Dniprovka, Michurino e Zavetne sono senza corrente elettrica.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/